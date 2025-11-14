Pravda Správy Domáce VIDEO: Danko o Epsteinovi aj Lajčákovi a spravodajských hrách: Miro mi pol roka pred voľbami povedal, Andrej nekandiduj, vybrali Čaputovú

Šéf SNS Andrej Danko sa v relácii ta3 Král na ťahu vyjadril aj k e-mailom sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, ktoré zverejnila komisia Snemovne reprezentantov USA a v ktorých figuruje meno slovenského diplomata a bývalého ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka. Vyjadril presvedčenie, že niektoré veci sa nedejú náhodou a aj na Slovensku sa odohrávajú spravodajské hry.

14.11.2025 07:20
debata (1)

„Miro Lajčák sa záhadne rozhodol nekandidovať a všetci vieme, že v tom období bol kandidátom číslo jedna na prezidenta Slovenskej republiky a ja dnes poviem exkluzívne, že on mi pol roka pred voľbami povedal, Andrej nekandiduj, vybrali Čaputovú a ja som sa vtedy zasmial ako predseda národnej rady a výsmešne hovoril, kto je Čaputová? Smiech ma prešiel, keď začala viesť prieskumy,“ uviedol Danko.

Pozrite si debatu Danka, Škopcovej a Čaučíka k tejto téme.

Danko, Škopcová (obaja SNS)a Čaučík (KDH)o Epsteinovi a Lajčákovi
Video
