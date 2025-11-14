VIDEO: Danko o Epsteinovi aj Lajčákovi a spravodajských hrách: Miro mi pol roka pred voľbami povedal, Andrej nekandiduj, vybrali Čaputovú

„Miro Lajčák sa záhadne rozhodol nekandidovať a všetci vieme, že v tom období bol kandidátom číslo jedna na prezidenta Slovenskej republiky a ja dnes poviem exkluzívne, že on mi pol roka pred voľbami povedal, Andrej nekandiduj, vybrali Čaputovú a ja som sa vtedy zasmial ako predseda národnej rady a výsmešne hovoril, kto je Čaputová? Smiech ma prešiel, keď začala viesť prieskumy,“ uviedol Danko.
