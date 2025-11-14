Pravda Správy Domáce Slovenskí policajti dolapili v Taliansku muža, ktorý bol roky na úteku

Na začiatku tohto týždňa sa slovenským policajtom cieľového pátrania Národnej centrály osobitných druhov kriminality (NCODK) podarilo v Taliansku vypátrať a zadržať muža, ktorý bol 14 rokov na úteku. Odsúdený bol za únos, informoval v piatok hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

14.11.2025 12:11
Ako ďalej uviedol, na úspešnej medzinárodnej spolupráci sa okrem slovenských policajtov podieľali aj príslušníci talianskeho tímu pre pátranie po utečencoch (FAST), operatívneho odboru karabinierov Legione Lazio a slovenský policajný pridelenec pôsobiaci v Taliansku.

„Na hľadaného je od roku 2012 vydané rozhodnutie príslušného súdu vo veci zločinu únosu,“ doplnil Hájek. Muž sa niekoľko rokov úmyselne vyhýbal trestnému konaniu a pohyboval sa naprieč viacerými kontinentmi. „Zadržaná osoba bude po vykonaní potrebných úkonov postavená pred justičné orgány s cieľom jej vydania na územie Slovenskej republiky,“ dodal Háje.

Viac na túto tému: #polícia #útek #kriminalita
