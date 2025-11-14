Fico sa vrátil do Popradu. Podporu jeho straníkov prebili piskot demonštrantov a protestný odchod študentov so štrngajúcimi kľúčmi

Novinári dnu nesmeli
Robert Fico vstúpil do budovy okresného úradu inkognito. Pôvodný termín prednášky zo 7. novembra na popradskom gymnáziu bol zrušený potom, čo sa pred školou objavili okrem iného aj vulgárne sprejové a kriedové nápisy. Vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra uviedol, že cieľom stretnutia so študentmi bolo oboznámiť ich so skúsenosťami štvornásobného premiéra z medzinárodnej politiky.
Spolu s premiérom prišli aj poslanci Juraj Gedra, Richard Glück a europoslanec Erik Kaliňák, ktorí obhajovali diskusiu ako nepolitickú, hoci študenti mali možnosť klásť otázky. Na stretnutí s Ficom sa zúčastnilo približne sto študentov z troch miestnych stredných škôl. Do budovy Okresného úradu v Poprade vstúpilo aj odhadom približne 50 študentov susedného gymnázia s učiteľom. Traja straníci pre ta3 uviedli, že premiéra prišli podporiť a že hala bola plná študentov, no novinári sa na prednášku nedostali.
Na Fica aj v piatok čakali kriedové nápisy na chodníku, ktoré obsahovali heslá ako „Fico je zradca“ a vulgárne odkazy, čo bol odkaz na minulotýždňový incident pred gymnáziom. Maľovanie názorov na asfalt spustil študent Michal z Popradu, ktorého pre kreslenie názorov na chodník dokonca predviedli z vyučovania na policajné oddelenie. Vonku čakali na Fica najmä médiá, verejnosť bola zastúpená len v obmedzenom počte, asi desiatimi ľuďmi.
Šéf úradu vlády oslovil demonštranta
Poslanci sa rozhodli pred Okresným úradom vyjadriť pre médiá, no ich rozhovor bol narušený piskotom demonštrantov. Štáb ta3 túto konfrontáciu natočil. Richard Glück nesúhlasil s názorom, že poslankyňa Progresívneho Slovenska určuje, s kým „premiér môže debatovať, a s kým nemôže“. Redakcia ta3 sa politikov pýtala, ako vnímajú kriedové nápisy na chodníku. Erik Kaliňák označil nápisy za „pokus vulgárne niekoho osočiť“, nie za vyjadrenie názoru.
Vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra pristúpil k jednému z demonštrantov s otázkou, čo ho trápi. Protestujúci vyjadril nesúhlas s vyjadreniami premiéra napríklad na adresu bývalej prezidentky Zuzany Čaputovej, odmietol snahu premiéra o „upokojovanie situácie“ a Fica dokonca označil za „kolaboranta“.
Gedra trval na slušnom vyjadrení názoru a tvrdil, že študenta Michala na písanie nápisov vraj naviedla poslankyňa PS. Protestujúci to poprel a vyhlásil, že poslankyňa bola len prítomná. Gedra odmieta rešpektovať „nenávisť a agresívne a neslušné prejavy“. Študent Michal pritom už skôr poprel akúkoľvek väzbu na politické strany a nepozná ani poslankyňu Darinu Luščíkovú. Kaliňák obvinil Progresívne Slovensko zo zneužívania mladých ľudí namiesto férového politického boja.
Niekoľko študentov opustilo prednášku
Len niekoľko minút po začiatku Ficovej prednášky zhruba 30 študentov podujatie predčasne opustilo. Z budovy okresného úradu vyšli so štrngajúcimi kľúčmi v rukách, čo symbolizovalo protestné gesto. Jedna skupinka niesla aj vlajku Ukrajiny. Väčšina zúčastnených študentov bola v čiernom oblečení, chceli tak vyjadriť nesúhlas so súčasným smerovaním krajiny.
Študentka Sarah z Obchodnej akadémie v Poprade opísala priebeh diskusie s premiérom. Sarah uviedla, že v miestnosti bolo veľké napätie, že prednáška nebola o medzinárodnej politike, premiér študentov osočoval a bol arogantný. Svoj nesúhlas pritom študenti vyjadrovali aj tichým protestom, keď do sály prišli oblečení v čiernom. Premiér sa ich na to údajne pýtal, či „prišli na kar“.
Ďalšia zo študentiek, ktorá besedu opustila skôr, pre médiá povedala, že stretnutie nebolo príjemné a nemali priestor s premiérom diskutovať na takej úrovni, ako si predstavovali. „Ja som nemal dôvod odísť, zaujímal ma prejav takého kontroverzného človeka. Cítil som sa ako na politickej tlačovke,“ povedal ďalší zo študentov. Väčšina tém bola podľa neho kontroverzná a atmosféru označil ako napätú.
Gedra pripomenul, že prednášať na školy chodili aj predchádzajúci prezidenti či premiéri a spojil situáciu s odkazom 17. novembra. „Diskutujme, bavme sa, konfrontujme sa… Očakával som, médiá Robertovi Ficovi urobia koridor, aby diskutoval s mladými, veď sme v demokracii, preboha,“ uzavrel Gedra.
Fico: Keď mali možnosť diskutovať, odišli
Po stretnutí so študentmi premiér Fico odišiel z Popradu. „Práve v Poprade diskutujeme o medzinárodných vzťahoch a predstavte si, máme aj rozdielne názory," uviedol Fico vo svojom prvom statuse na sociálnej sieti k diskusii. Neskôr na sociálnej sieti reagoval aj na predčasný odchod časti študentov, pričom zverejnil status aj s videom študentov, ktorí opustili sálu počas prednášky. „Keď mali možnosť diskutovať, odišli. No prišli ďalší, pripravení diskutovať a rešpektovať iný názor, lebo bez neho nie je slobodná diskusia a bez slobodnej diskusie nie je demokracia," vyhlásil predseda vlády.