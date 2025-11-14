Politológovia zhodnotili Ficov prejav pred študentmi: bolo to fiasko, premiér nezvládol situáciu

Pred týždňom bola Ficova prednáška pred popradskými študentmi zrušená. Predchádzal tomu výsluch študenta Michala na polícii, ktorý pred budovou školy kriedou napísal vulgárne odkazy na adresu premiéra. Dnes sa stretnutie napokon uskutočnilo, avšak konalo sa v budove okresného úradu, nie školy. Podľa Úradu vlády bolo cieľom stretnutia oboznámiť študentov so skúsenosťami štvornásobného premiéra z medzinárodnej politiky.
Fica v Poprade sprevádzali poslanci Juraj Gedra a Richard Glück, štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher a europoslanec Erik Kaliňák. Mladí smeráci obhajovali diskusiu ako nepolitickú. Na stretnutí s Ficom sa zúčastnilo približne sto študentov z troch miestnych stredných škôl.
Len niekoľko minút po začiatku Ficovej prednášky približne 30 študentov podujatie predčasne opustilo. Z budovy okresného úradu vyšli so štrngajúcimi kľúčmi v rukách, čo symbolizovalo protestné gesto. Jedna skupinka niesla aj vlajku Ukrajiny. Väčšina zúčastnených študentov bola oblečená v čiernom, čím chceli vyjadriť nesúhlas so súčasným smerovaním krajiny.
Študentka Sarah z Obchodnej akadémie v Poprade opísala priebeh diskusie s premiérom. Uviedla, že v miestnosti bolo veľké napätie, prednáška nebola o medzinárodnej politike, premiér študentov osočoval a bol arogantný. Ďalšia zo študentiek, ktorá besedu opustila skôr, pre médiá povedala, že stretnutie nebolo príjemné a nemali priestor s premiérom diskutovať na takej úrovni, akú očakávali.Čítajte viac Fico sa vrátil do Popradu. Podporu jeho straníkov prebili piskot demonštrantov a protestný odchod študentov so štrngajúcimi kľúčmi
Podľa politológa Tomáša Koziaka Fico prišiel do Popradu, aby „nestratil tvár“ po incidente z minulého týždňa, keď jeho prednáška bola zrušená po objavení vulgárnych nápisov. Odborník si myslí, že výsledok dnešnej akcie je presne opačný: „Podcenil náladu v spoločnosti. Ak si myslel, že získa politické body tým, že sa postaví pred študentov a bude diskutovať, mýlil sa. Verejná mienka nebude tolerovať, keď mladí ľudia začínajú byť šikanovaní za prejavenie názoru.“
Za kľúčový okamih považuje Koziak moment, keď Fico povedal, že Európska únia poskytne 140 miliárd eur „na pokračovanie vojny“ na Ukrajine. Ozvala sa nespokojnosť v publiku, na čo premiér reagoval slovami: „Tak keď ste takí hrdinovia v tých čiernych tričkách a tak ste strašne za tú vojnu, tak tam choďte.“
Podľa politológa išlo o osobnú, nie odbornú reakciu: „Toto bolo nezvládnutie situácie. Drzosť z jeho strany. A toto nie je konštruktívna argumentácia. Bol to osobný útok na tých študentov, na čo prišla adekvátna reakcia z ich strany.“
Politológ Miroslav Řádek z Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka pripomína, že Robert Fico dlhodobo buduje svoju politickú identitu cez priame kontakty s rôznymi skupinami voličov – dôchodcami, poľnohospodármi, ale aj mladými. Podľa neho však práve Poprad ukázal hranice tohto štýlu politiky.
„To, čo sa udialo v Poprade, bolo absolútne fiasko. Diskusia nemôže vyzerať tak, že keď prídete na podujatie, väčšia časť obecenstva sa zdvihne a odíde. Na videách nebolo vidieť, že by Fico chcel viesť dialóg. Skôr karhal a vyzýval,“ zhodnotil.
„Bolo vidieť, že jednoducho bol konfrontovaný sebavedomými študentmi, ktorí možno nevedia úplne precízne formulovať svoje myšlienky a majú ďaleko od profesionálnych politikov, ale jednoducho išlo o obecenstvo, ktoré bolo postavené proti nemu, a on to nezvládol,“ doplnil politológ.
Řádek zároveň dodáva, že Fico narazil na sebavedomých študentov, ktorí sa nebáli nesúhlasiť, a premiér ich reakciu nezvládol. „Na videách išlo niektorým študentom doslova až do plaču. Na toto sa nebudú jeho voliči pozerať s dobrým pocitom. Ak budú preferencie Smeru v najbližších mesiacoch klesať, popradské fiasko bude jedným z dôvodov,“ predpokladá odborník.
Obaja politológovia sa zhodujú, že udalosti v Poprade môžu mať väčší presah, než sa zdá. Mladí ľudia dlhodobo stoja mimo Ficovej voličskej základne, no teraz sa spor medzi nimi a premiérom dostal do ostrej konfrontácie. A to podľa odborníkov môže zmeniť dynamiku verejnej podpory strany Smer.