Politici žiadajú vysvetlenie. Lajčák má prehovoriť o kontaktoch s Epsteinom, Danko hovorí o škandále

Politická scéna na Slovensku reaguje na zverejnenie dokumentov z vyšetrovania zosnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, ktoré údajne naznačujú komunikáciu s bývalým šéfom slovenskej diplomacie Miroslavom Lajčákom. Ten pôsobil v marci 2018 ako minister zahraničných vecí a dnes je poradcom predsedu vlády.
K dôraznej výzve na vysvetlenie sa pridal predseda koaličnej SNS Andrej Danko. „Miroslav Lajčák bol aj je špičkovým diplomatom. Preto by sa k tejto veci mal profesionálne postaviť. Mal by v prvom rade povedať, či je komunikácia z tých emailov autentická,“ uviedol Danko na tlačovej konferencii. Ak Lajčák komunikáciu potvrdí, žiada vedieť, ktoré správy sú pravdivé a prečo takto konal. Ak ju poprie, je podľa Danka potrebné zistiť, kto v skutočnosti s Epsteinom komunikoval.
Danko taktiež vyzval vtedajšieho štátneho tajomníka rezortu diplomacie Ivana Korčoka, aby vysvetlil, či mal o týchto komunikáciách vedomosť. „Očakávam, že povedia, či sa reálne Korčok, Lajčák alebo iní ľudia stretávali s takýmito ľuďmi, čo bolo cieľom, či dostali nejaké finančné plnenia,“ poznamenal.
VIDEO: Pozrite si debatu Danka, Škopcovej a Čaučíka k tejto téme:
Korčok následne reagoval slovami, že Dankove vystúpenie rozbilo tvrdenia predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer) o „vplyve Sorosa“ na dianie na Slovensku. „Nie opozícia ani Soros, ale podľa medializovaných informácií o páde vlády komunikoval s vplyvným americkým miliardárom člen Ficovej vlády a jeho dnešný poradca," povedal Korčok. Je presvedčený, že po vyjadreniach šéfa SNS očakáva verejnosť vysvetlenie.Čítajte viac Vplyvní ľudia, ktorí si dopisovali s Epsteinom: Šejkovia považujú Trumpa za klauna, užíva kokaín?
Od terajšieho ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer) šéf SNS očakáva, že preverí komunikáciu svojich predchodcov a zabezpečí, aby nenastal žiadny únik informácií. „Takýto škandál tu ešte nebol, aby sa priamo preukázalo, že v nejakom takom zoskupení sa dostávajú informácie cez sieť ľudí,“ skonštatoval Danko s tým, že na dosah je „rukolapný dôkaz“ o zákulisí politiky.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v reakcii uviedlo, že nevstupuje a nebude vstupovať svojimi výrokmi do žiadneho vyšetrovania. V predmetnej veci odporúča obrátiť sa na bývalého ministra so žiadosťou o vyjadrenie k informáciám, ktoré sa týkajú obdobia jeho mandátu.
Rovnakú požiadavku na objasnenie situácie má aj opozícia. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová označila informácie o korešpondencii s odsúdeným sexuálnym predátorom za „mimoriadne vážnu“ a varovala, že ju nemožno „zamiesť pod koberec“.
„Ľudia majú právo vedieť, či minister slovenskej vlády udržiaval kontakty s globálnym predátorom, ktorý obchodoval s maloletými dievčatami,“ zdôraznila Remišová. Ak Lajčák nedokáže svoje kontakty s Epsteinom vysvetliť, musí podľa nej okamžite skončiť.Čítajte viac V odtajnených e-mailoch sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina sa objavilo meno bývalého slovenského ministra
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka bol informáciami „šokovaný“ a podotkol, že v normálnej krajine by takýto prípad viedol k škandálu. Šimečka poukázal na to, že v komunikácii z jari 2018 sa Lajčák spomínal v súvislosti s možným vedením akéhosi „európskeho projektu“. Navyše, korešpondencia sa týkala aj slovenských politických udalostí – konkrétne výmeny vlády v tom čase.
„Z tejto korešpondencie mi vyplýva, že to boli iní ľudia, ktorí sa zaujímali o slovenské dianie. Potom aká je pravda?“ opýtal sa Šimečka s tým, že Lajčák musí verejnosti vysvetliť, prečo sa v takejto komunikácii ocitol.
Zverejnené dokumenty z amerického Kongresu, o ktorých informujú viaceré médiá, odhalili email, v ktorom Epstein Lajčákovi poslal odkaz na článok o vtedajšom prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. Lajčák mu mal odpísať prostredníctvom svojho pracovného ministerského emailu, že o téme už počul dosť. Lajčák bol údajne familiárne spomínaný ako „Miro“ v komunikácii Epsteina s bývalým poradcom Trumpa Stevom Bannonom, kde ho finančník navrhoval na čelo spomínaného „európskeho projektu“.Čítajte viac „Trump strávil hodiny v mojom dome“. Demokrati zverejnili nové e-maily Epsteina, hovoria o škandále. Biely dom reagoval