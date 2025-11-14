Robert Fico podáva návrh na odvolanie vicepremiéra Petra Kmeca z Hlasu

Fico vo svojom stanovisku na sociálnej sieti zdôraznil, že odmieta riziko spájania kabinetu s akýmikoľvek pochybnosťami: „Nedovolím, aby táto vláda bola spájaná s pochybnosťami pri nakladaní s verejnými prostriedkami,“ uviedol premiér.
Slovenská politická scéna čelí ďalšej vlne napätia po tom, čo sa okolo inovačných výziev z dielne podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca začali hromadiť pochybnosti.
Viaceré opozičné strany v piatok informovali, že podávajú trestné oznámenia v súvislosti s dotačnými výzvami na výskum a vývoj Úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas). Trestné oznámenie opozičného Progresívneho Slovenska (PS) je zamerané na podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku a trestného činu podplácania neznámym páchateľom alebo páchateľmi.Čítajte viac Opozícia podáva viaceré trestné oznámenia v súvislosti s dotáciami úradu Kmeca
Minister vnútra a predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok oznámil, že Kmecovi dal pokyn okamžite zastaviť a preveriť všetky sporné výzvy. Ako zdôraznil, musí byť úplne jasné, že celý proces sa uskutočnil transparentne, odborne a bez akýchkoľvek vplyvov. Napriek tomu, že minister žiada stopku, v Centrálnom registri zmlúv už medzitým pribudli kontrakty za viac než 60 miliónov eur a úrad podpredsedu vlády ani po niekoľkých dňoch nepotvrdil, či proces skutočne zastaví.
Štátna tajomníčka podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Alena Sabelová v piatok na stretnutí s novinármi informovala, že pri inovačných výzvach sa začne audit, pre ďalší postup sú otvorené všetky scenáre. Potvrdila, že zmluvy s firmami sú pozastavené. Sabelová opakovane kritiku o netransparentnosti odmietla.
Celú situáciu vyvolala kritika opozície, ktorá upozornila, že časť dotácií smeruje k prepojeným osobám či firmám bez zjavnej expertízy. Progresívne Slovensko a SaS hovoria o opakovaní známeho „Plavčanovho scenára“, keď eurofondy pre vedu a výskum pred rokmi končili v rukách málo známych spoločností. Opozičný poslanec Ján Hargaš (PS) označil pridelenie troch miliónov eur firme Grizzly Capital za príklad politickej korupcie, pričom poukázal na jej prepojenie na darcu strany Hlas-SD. Podobne SaS pripomína sériu medializovaných prípadov. Od firmy Perry Soft s prepojením na poradcu prezidenta Pellegriniho až po garážovú firmu DBC Slovakia, ktorá napriek symbolickým tržbám či chýbajúcim zamestnancom získala 1,45 milióna eur na projekt krvnej diagnostiky. Predseda SaS Branislav Gröhling nešetril kritikou, keď vyhlásil: „Tam, kde je Hlas, tam sa kradne.“
Kmec v piatok popoludní avizoval na sobotné (15. 11.) predpoludnie zásadné vyhlásenie k téme.
Opozícia reaguje
Opozičná Sloboda a Solidarita (SaS) považuje piatkové rozhodnutie premiéra Roberta Fica odvolať Petra Kmeca za jasný dôkaz, že ministri Hlasu sú najskorumpovanejší ministri tejto vlády. SaS tak reagovala na vyjadrenie premiéra na sociálnej sieti, že požiada prezidenta Petra Pellegriniho o Kmecovo odvolanie.
„Po Zuzane Dolinkovej je toto ďalší minister Hlasu, ktorý musí odísť. Kmec navyše zneužil svoju funkciu. Potvrdilo sa to, na čo sme upozorňovali – tam, kde vládne Hlas, tam miznú verejné financie,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling. Podľa liberálov nejde o náhodu, ale o systém, v ktorom sa rozkrádajú peniaze nás všetkých.
„Kauzu rozdeľovania 200 miliónov eur medzi firmy prepojené na Hlas-SD, kamarátov a poradcov prezidenta či straníckych sponzorov nemohol ignorovať už ani premiér. Vyzývame prezidenta, aby okamžite konal a návrh na odvolanie Kmeca neodkladne schválil,“ dodal Gröhling.
“Náš tlak a naše odhalenia boli úspešné – usvedčili sme Ficovu vládu z ďalšej megalúpeže. Len dnes sme upozornili na to, že jednu z najvyšších dotácií na vedu a výskum získal subjekt, ktorému šéfuje asistent poslanca Barteka (Hlas) – straníckeho kolegu podpredsedu vlády Petra Kmeca, ktorého úrad o dotáciách rozhodoval. Odvolať Petra Kmeca však nestačí, keďže stihol podpísať zmluvy za 60 miliónov eur. Zmluvy treba vypovedať, nakradnuté vrátiť a strojcov tejto kauzy postaviť pred spravodlivosť. Preto podávame aj trestné oznámenie a budeme žiadať dôsledné vyvodenie zodpovednosti. Okrádanie ľudí na Slovensku má táto vládna koalícia v krvi a situácia sa zmení len vtedy, keď sa vymení celá vláda,” uviedla predsedníčka strany ZA ĽUDÍ Veronika Remišová.
„Od začiatku bolo jasné, že dotácie u pána podpredsedu Kmeca neboli nič iné než organizovaný kšeft pre kamarátov Hlasu. V Progresívnom Slovensku sme odkryli prepojenie na sponzora Hlasu a dnes sme podali trestné oznámenie aj s dôkazmi. Premiér Fico po tlaku verejnosti nemal inú možnosť, než Kmeca odvolať. Táto kauza je len vyvrcholením čierneho týždňa koalície, ktorá už ani neskrýva svoju neschopnosť. Zrážajú sa im vlaky, študenti po celom Slovensku im kriedami píšu, čo si o nich myslia – a oni namiesto riešenia problémov krajiny organizujú ďalšie a ďalšie kšefty. Prešľapov je toľko, že tri posledné už radšej na rýchlo pozastavili: záchranky, IT tender na MIRRI a Kmecove dotácie. Ak niečo treba po týchto prešľapoch pozastaviť, tak celú Ficovu vládu. A čo najskôr ju vymeniť. Prezident nemá inú možnosť, ako pána Kmeca odvolať. A my budeme pokračovať v odkrývaní všetkých prepojení, všetkých aktérov a všetkých schém. Ľudia majú právo vedieť, komu a prečo tiekli desiatky miliónov eur – a kto za to nesie zodpovednosť,“ komentoval rozhodnutie premiéra poslanec NRSR za PS Ján Hargaš.
KDH reagovalo slovami, že v politike má platiť pravidlo „padni, komu padni“. Podľa KDH to však u premiéra Roberta Fica však neplatí. Zodpovednosť vyvodzuje iba voči druhým, nikdy voči vlastným ľuďom a už vôbec nie voči sebe. „Odvolanie Petra Kmeca zo strany Hlas síce vítame, ale je jasné, že ide najmä o snahu prekryť problémy, ktoré vláda dlhodobo nerieši – slabú konsolidáciu, chaos v bezpečnosti a nečinnosť voči daňovým podvodom. Rovnako mal premiér konať aj pri kolabujúcich záchrankách, opakovaných vlakových haváriách či zbabranej trestnej reforme. Zodpovednosť nemôže byť výberová. Ak má mať táto krajina dôveru ľudí, musí platiť rovnako pre všetkých,“ uvádza KDH v stanovisku..