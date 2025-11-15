Ak skončil Kmec, musí skončiť aj minister Šaško, zhodli sa liberáli a progresívci

„Šutaj Eštok si už normálne myslí, že je prezident v tejto krajine. Som veľmi rád, že mu to Kmec neposlal elektronicky, lebo by sme to našli až niekedy na Veľkú noc. Keď sme už v tomto stave, že člen vlády môže dať demisiu členovi vlády, tak nech Eštok dá tiež demisiu Kmecovi a nech spoločne ruka v ruke idú do Prezidentského paláca,“ vyhlásil Gröhling.Čítajte viac Fico žiada odvolanie Kmeca. Šutaj Eštok: O demisii bolo rozhodnuté už skôr, premiérovo gesto nebolo potrebné
Predseda SaS skonštatoval, že strana Hlas má najviac skorumpovaných ministrov a poslancov. Pripomenul v tomto zmysle záchrankový tender či predražené nákupy na ministerstve vnútra, na ktoré upozorňoval už aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer). „Minister investícií Samuel Migaľ teraz rozprával, že sa na ministerstve pod vedením Richarda Rašiho (Hlas) kradlo,“ dodal Gröhling. Za ostatné dni SaS poukazovala na to, že takmer 1,5 milióna eur bolo Kmecom pridelených schránkovej firmem, ktorá mala vykonať výskum. „Ako môže nejaká garážová firma robiť výskum? Kde sú tie doklady, že takáto firma môže robiť výskum? Na základe čoho jej pridelili 1,5 milióna?“ uviedol predseda SaS s tým, že sa podozrenia ukázali ako pravdivé, keďže Kmec podáva demisiu.
„Ak všetko bolo v poriadku, tak prečo zrazu prišla demisia?“ dodal Gröhling, ktorému príde sporný aj spôsob, akým odstupuje a tiež to, prečo sa premiér Robert Fico (Smer) rozhodol, že dá jeho demisiu do Prezidentského paláca. „Prečo tak promptne nekonal aj pri Šaškovi alebo Rážovi ? Jediný dôvod je, že potreboval prekryť súčasnú situáciu, kriedovú revolúciu, kritiku od mladých ľudí v Poprade, ale aj medzinárodný škandál ohľadom Epsteina,“ doplnil líder SaS.Čítajte viac Opozícia podáva viaceré trestné oznámenia v súvislosti s dotáciami úradu Kmeca
Šutaj Eštok dal pokyn Kmecovi, aby pozastavil sporné inovačné výzvy, pri ktorých vznikli pochybnosti o transparentom prideľovaní financií. Súčasne avizoval audit. Grohling sa vyjadril, že nebudú iniciovať poslanecký prieskum, pretože to nemá zmysel. „Z minulosti viete, že poslanecké prieskumy nie sú schvaľované. A keď konečne nejakým omylom je poslanecký prieskum schválený, tak následne nedostanete všetky informácie. My si to zistíme sami,“ vyhlásil Gröhling. Súčasne upozornil, že je otázkou, čo sa teraz udeje, pretože zmluvy už boli popodpisované a jednotlivé spoločnosti mohli už investovať. Môže sa tak poľa neho udiať to, že jednotlivé firmy budú požadovať financie alebo zisk. „Toto robí strana Hlas. Im je to jedno. Poprideľujú financie krížom-krážom. Tešia sa. Keď im na to prídete a stopne sa to, tak oni sa tešia ďalej, lebo vedia, že aspoň nejaké peniaze tam pre ich kamarátov pôjdu,“ uzavrel predseda SaS.
Poslanec za Progresívne Slovensko (PS) Ján Hargaš zdôraznil, že odstúpenie ministra je minimum, čo sa môže stať. „Tu nejde o Kmeca. Naším cieľom nie je to, aby odstupoval jeden minister za druhým. Naším cieľom je chrániť verejné zdroje,“ zdôraznil Hargaš s tým, že kauzu dotácií dohrajú až do konca. Hargaš v mene PS odkázal vláde, že ich neumlčia. „Budeme im pozerať na prsty aj naďalej, budeme pozerať na ich kšefty. Nedáme im ani chvíľku pokoja. Budeme vytrvalo pracovať na tom, aby sme ochránili verejné zdroje na Slovensku,“ zdôraznil poslanec. Odvolávanie Kmeca je aj podľa Hargaša zakrývací manéver pre uplynulé udalostí. „Ak naozaj zoberieme slová Fica vážne, tak potom to nemôže skončiť iba Kmecom. Máme tu sedem ďalších ministrov, ktorí sú na rade – minister Šaško, Ráž, Migaľ, Huliak, Šutaj Eštok, Kamenický a ministerka Šimkovičová, na ktorých je podaný návrh na vyslovenie nedôvery v parlamente,“ doplnil Hargaš s tým, že ak premiér naozaj myslí svoje slová vážne, tak by mal konať.„Ak premiér hovorí, že neznesie žiadne podozrenia o neefektívnom využívaní verejných financií, tak by mal vyprevadiť všetkých siedmich ministrov,“ vyhlásil Hargaš.Čítajte viac Kmecov úrad sa bráni: Nedávame dotácie problémovým firmám. Šutaj Eštok výzvy pozastavil
Poslanec Oskar Dvořák (PS) podotkol, že v prípade dotácií od Kmeca išlo o 200 miliónov eur. Pri záchrankovom tendri na rezorte zdravotníctva pod vedením ministra Šaška išlo o dve miliardy eur. Svoje slová o tom, že nebudú nič tolerovať a že budú odvolávať, by tak podľa Dvořáka mal Šutaj Eštok aplikovať aj na prípad ministra zdravotníctva. Rovnako vyzýva aj premiéra, aby si stál za svojimi slovami a vysporiadal sa aj s ministrom zdravotníctva. „Ak skončil Kmec, musí skončiť aj Šaško za kšefty v dvojmiliardovom tendri na záchranky,“ uzavrel Dvořák.
Predseda vlády SR Robert Fico informoval, že ako predseda vlády SR podáva prezidentovi Petrovi Pellegrinimu návrh na odvolanie podpredsedu vlády SR pre plán obnovy Petra Kmeca. „Nedovolím, aby táto vláda bola spájaná s pochybnosťami pri nakladaní s verejnými prostriedkami,“ vyhlásil Fico.