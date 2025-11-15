Minister práce sa Naďovi neospravedlní, stojí si za tým, že vláda v demisii nemala právo darovať stíhačky MiG-29 na Ukrajinu

Tomáš vysvetlil, že jedna vec je trestnoprávna rovina, ktorá sa bude ešte preverovať, keďže minister obrany Robert Kaliňák (Smer) avizoval, že podá sťažnosť. Druhá vec je však podľa neho ústavná rovina.Čítajte viac Zvrat v kauze darovania stíhačiek Ukrajine: Vyšetrovateľ zastavil stíhanie, nejde o trestný čin
„Ja trvám na tom, že vláda Eduarda Hegera (Demokrati) bola už vtedy v demisii. A vláda v demisii podľa ústavy nemôže rozhodovať o otázkach hospodárskej a zahraničnej politiky. A keď nás chce niekto presvedčiť, že darovanie Migov a systému S-300 nie je významnou otázkou hospodárskej zahraničnej politiky, tak to ma nikto nepresvedčí,“ vyhlásil Tomáš. Do vyšetrovacieho procesu by podľa neho mali vstúpiť aj ústavní právnici a vyjadriť sa k tejto otázke. „Platí, že jedna vec je trestnoprávna rovina, druhá ústavnoprávna. Ale trvám na svojom postoji,“ zdôraznil Tomáš.
Poslanec Jozef Hajko (KDH) v Sobotných dialógoch povedal, že keď raz vyšetrovateľ niečo povedal, tak to treba rešpektovať. „Počkám, ako sa vyjadrí aj prokuratúra. Ale chcem, aby sa v tomto štáte dôverovalo inštitúciám a sústavne sa nespochybňovali. Ak pôjdeme takýmto spôsobom ďalej, tak sa nám ten štát rozsype,“ uzavrel Hajko.