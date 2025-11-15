Chlieb, zdravie, istota: čo je najväčšou témou Slovenska?

Trápia nás rovnaké veci – zdravotníctvo, ekonomika, odliv mozgov či napätie v spoločnosti. Nie len na týchto výzvach Slovenska sa zhodneme, že sú vážne a treba o nich hovoriť.
Zapojte sa do výberu hlavnej témy Fóra Slovensko a ovplyvnite, o čom bude reč.
Ktoré problémy Slovenska vás najviac trápia a myslíte si, že by sme o nich mali hovoriť spoločne?
Zahlasujte za 20 návrhov a stretnime sa v živom fóre na jar 2026. Účasť je honorovaná a hradíme aj náklady.
Ktorá téma zvíťazí?
Súhlas sa rodí z nesúhlasu, a tak dáva zmysel, že sa niektoré témy nepozdávajú každému. Nezhodneme sa napríklad na tom, či diskutovať o alkohole za volantom, alebo o volebnom práve, našli sme ale veľa tém, ktoré nás zaujímajú všetkých.
„Top” témy sú tie, ktoré majú nielen najväčšiu celkovú podporu, a zároveň s nimi súhlasí väčšina v každej skupine. Ide skrátka o zhodu.
Priebežných top 10 tém:
- Politici by mali niesť politickú zodpovednosť, nie robiť nezmyselné rozhodnutie a vedieť, že nebudú potrestaní (68)
- Ako zabezpečiť dostupné a kvalitné zdravotníctvo? (6)
- Prečo mladí odchádzajú a čo by ich tu udržalo (2)
- Vytvárať vac pracovných príležitostí (31)
- Ako zvrátiť súčasné smerovanie Slovenska k ekonomickým problémom a chudobe? (Riešenia rastúcej chudoby) (19)
- Čo robiť, aby sme nové veci nielen vyrábali, ale aj vymýšlali? (Modernizácia ekonomiky) (20)
- Ako znižovať napätie, frustráciu a nenávisť v slovenskej spoločnosti? (7)
- Kedy sa budú mať obyčajní ľudia konečne dobre a nerozmýšľať nad tým, ako prežijú ďalšie zdražovanie (30)
- V prvom rade rozumne hospodáriť v tomto štáte s peniazmi od EÚ (33)
- Prečo vzdelávanie nie je na Slovensku prioritou. A čo s tým? (3)
Zdá sa, že nás najviac zaujímajú otázky zodpovednosti politikov za ich rozhodnutia alebo to, ako sa mať dobre, či mať aspoň istotu. Diskutovať by sme chceli aj o zdravotníctve, školstve a budúcnosti pre mladých ľudí. Stále vnímame napätie a frustráciu, a rovnako by sme chceli vedieť, čo s nimi.
Chceme diskutovať!
Zaujíma nás nielen téma diskusie, ale aj chuť diskutovať. Tá je vysoká – väčšina diskutujúcich v oboch skupinách súhlasí, že „diskusie ako táto môžu Slovensku pomôcť pohnúť sa vpred.” Diskutovať však znamená stretnúť sa s nesúhlasom, ale aj to je nám jasné. Väčšina diskutujúcich v oboch skupinách súhlasí, že „Aj medzi ľuďmi s odlišnými názormi sa dá nájsť spoločná reč.”.
Znovu sa nám potvrdzuje, že zapájať do diskusie všetkých, ktorí o to majú záujem, má zmysel. Hlavne, keď väčšina z nás verí, že sa o väčšine tém dokážeme otvorene a férovo rozprávať.
Ako to dopadne?
Keď sme túto diskusiu štartovali, pýtali sme sa vás, akú otázku by ste priniesli k stolu, za ktorým by sedelo celé Slovensko. Mnohí diskutujúci naozaj svoje otázky prinášajú a pripisujú ich do diskusie. Vidíme, že pribúda veľa „chlebových” tém. Nechceme sa báť o živobytie, no zároveň si uvedomujeme, že živobytie nie je len o platoch, ale aj o vzdelaní, zdraví či spoločenskej atmosfére.
Ako to teda dopadne? Čo budú najdôležitejšie témy, o ktorých chceme diskutovať?
Zapojte sa do výberu témy a ovplyvnite, o čom budeme hovoriť.
Diskusia je otvorená do 3. decembra 2025.
O Fóre Slovensko
Fórum Slovensko je prvé nezávislé občianske fórum, ktoré spája živé diskusie 50 občanov a občaniek Slovenska s digitálnymi DEMDIS diskusiami pre celú verejnosť. Jeho cieľom je zvyšovať vzájomné porozumenie, medziľudskú dôveru a rozvíjať demokratické inovácie pre 21. storočie.
Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike digitálnych diskusií zas na tomto linku.