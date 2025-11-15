Na stretnutí s Ficom sa zúčastnilo približne sto študentov z troch miestnych stredných škôl. „Práve v Poprade diskutujeme o medzinárodných vzťahoch a predstavte si, máme aj rozdielne názory,“ uviedol Fico v statuse na sociálnej sieti. Neskôr na sociálnej sieti reagoval aj na predčasný odchod časti študentov. „Keď mali možnosť diskutovať, odišli. No prišli ďalší, pripravení diskutovať a rešpektovať iný názor, lebo bez neho nie je slobodná diskusia a bez slobodnej diskusie nie je demokracia,“ vyhlásil predseda vlády.
VIDEO: Fico prišiel medzi študentov v Poprade, časť z diskusie odišla. Pozrite si celú debatu
Na Okresnom úrade v Poprade diskutoval v piatok premiér SR Robert Fico (Smer) so študentmi. Väčšina zúčastnených bola v čiernom oblečení, chceli tak vyjadriť nesúhlas so súčasným smerovaním krajiny. Časť študentov z diskusie odišla skôr. Beseda sa mala pôvodne konať minulý týždeň na pôde Gymnázia Dominika Tatarku v Poprade. Termín presunuli pre zmenu v pracovnom programe predsedu vlády.