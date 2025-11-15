Cyklokoalícia: Prezidentov podpis pod novelu zákona o cestnej premávke definitívne vyhnal malé deti na cestu

Hoci bolo pôvodným cieľom novely najmä zvýšenie ochrany chodcov pred elektrickými kolobežkami, Vážny návrhom rozšíril povinnosť neprekročiť rýchlosť chôdze aj na ďalších užívateľov chodníka. Cyklokoalícia upozorňuje, že elektrických kolobežiek sa novela v skutočnosti dotkne len na krátky čas, keďže bol paralelne schválený aj návrh zákona, ktorý pohyb elektrických kolobežiek na chodníku zakazuje úplne.Čítajte viac Zákaz rýchlej chôdze? Slováci sa zabávajú na Vážneho novele. Polícia vysvetľuje, koho budú merať a komu hrozí pokuta
Najvýraznejší problém podľa Cyklokoalície vzniká pre osoby na bicykli do 10 rokov a ich sprievod, ktoré v súčasnosti mohli využívať chodník, pokiaľ tým neohrozili ani neobmedzili chodcov. Od 1. januára na ňom budú môcť jazdiť nanajvýš rýchlosťou šesť kilometrov za hodinu, ktorá je podľa odborníkov neprirodzene nízka a v praxi ju prekračuje už trojročné dieťa. Jazdiť tak bude musieť po ceste, čo platí aj pre osoby na kolieskových korčuliach, bežných kolobežkách, skateboardoch či lyžiach. „Návrh poslanca Vážneho, za ktorý hlasovala celá vládna koalícia, nemožno nazvať inak ako diletantstvom zákonodarcov. Poslanci ním okrem iného stanovili najvyššiu povolenú rýchlosť šesť kilometrov za hodinu aj na tzv. cestičke pre chodcov s povolením vjazdu cyklistov. Podľa technických predpisov ministerstva dopravy pritom ide o značku, ktorá sa má používať práve tam, kde je účelom, aby ju využívali cyklisti, čo je pri tejto rýchlosti nemožné,“ hovorí Dan Kollár z Cyklokoalícíe. O slabej zorientovanosti poslanca Vážneho v legislatíve podľa neho svedčí aj fakt, že v dôvodovej správe aj v parlamentnom pléne hovoril o zvýšení bezpečnosti na peších zónach. Peších zón sa však jeho novela zákona nijak nedotkla. „Maximálna rýchlosť na nich zostáva 20 kilometrov za hodinu, paradoxne, aj pre autá,“ dodáva Kollár. Novela podľa neho priniesla legislatívny chaos a nesúhlasilo s ňou ani ministerstvo vnútra.Čítajte viac Z chodníka na cestu? Znepokojené matky vyzvali prezidenta, aby nepodpísal novú dopravnú novelu. Môže poslať deti medzi autá
Podľa Znepokojených matiek prezidentov podpis ukazuje, že bezpečnosť detí je mu ľahostajná. „Naozaj nerozumieme, ako môže niekto tvrdiť, že dobrým riešením je poslať deti do 10 rokov medzi autá. Namiesto zlepšenia bezpečnosti sa vytvára oveľa väčší problém,“ hovorí Ivana Nemethová, urbanistka z organizácie Znepokojené matky. Ako dodala, súhlasia s tým, že je potrebné zvyšovať bezpečnosť chodcov. „Zákony by však mali byť podložené dátami, nielen pocitmi poslanca Vážneho. Štatistiky posledných rokov hovoria o stovkách úmrtí a tisícoch zranení, ktoré spôsobili vodiči motorových vozidiel. To vnímame pri chôdzi ako oveľa väčšiu hrozbu, než malé deti na bicykloch či kolobežkách,“ podčiarkla Nemethová.