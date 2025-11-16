VIDEO: Autentické zábery, z ktorých mrazí. Takto vyzeral zásah v Pezinku po zrážke vlakov

„Všetky záchranné a bezpečnostné zložky vykonávali na mieste potrebné úkony s jediným cieľom: zachrániť život a zdravie cestujúcich, eliminovať vzniknuté následky a pomôcť všetkým pasažierom, vrátane zranených, pri presune do bezpečia,“ napísali policajti na sociálnej sieti. Dodali, že táto mimoriadna udalosť preverila vzájomnú kooperáciu a profesionálne nasadenie zložiek a zároveň poukázala na ľudskosť všetkých tých, ktorí v nečakaných momentoch vedeli a chceli pomôcť.
Pri Pezinku došlo v nedeľu večer 9. novembra k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí.