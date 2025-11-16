Fico mal vystúpiť v STVR v predvečer 17. novembra. Príhovor napokon nebude

„Slovenská televízia a rozhlas informuje o zmene programu na nedeľu 16. novembra 2025. Na základe informácie z Úradu vlády SR sa avizovaný mimoriadny príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica v predvečer 17. novembra, ktorý mal byť odvysielaný o 18.45 h na Jednotke, spravodajskom okruhu :24 a v Rádiu Slovensko, neuskutoční,“ uviedol Púchovský.
Bližšie dôvody nie sú známe.
V piatok premiér diskutoval so študentmi na Okresnom úrade v Poprade. Väčšina zúčastnených bola v čiernom oblečení, chceli tak vyjadriť nesúhlas so súčasným smerovaním krajiny. Časť študentov z diskusie odišla skôr. Beseda sa mala pôvodne konať minulý týždeň na pôde Gymnázia Dominika Tatarku v Poprade. Termín presunuli pre zmenu v pracovnom programe predsedu vlády.
Na stretnutí s Ficom sa zúčastnilo približne sto študentov z troch miestnych stredných škôl. „Práve v Poprade diskutujeme o medzinárodných vzťahoch a predstavte si, máme aj rozdielne názory," uviedol Fico v statuse na sociálnej sieti. Neskôr na sociálnej sieti reagoval aj na predčasný odchod časti študentov. „Keď mali možnosť diskutovať, odišli. No prišli ďalší, pripravení diskutovať a rešpektovať iný názor, lebo bez neho nie je slobodná diskusia a bez slobodnej diskusie nie je demokracia," vyhlásil predseda vlády.