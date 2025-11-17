Deň boja za slobodu je po novom pracovným dňom, mnohí si ho aj tak uctia voľnom

Mimoriadne pracovné voľno dostali zamestnanci viacerých miest, obcí aj samosprávnych krajov. Bratislavský magistrát chce podobne ako iné inštitúcie či firmy zachovať tento deň ako „priestor na zamyslenie, vďaku a úctu k hodnotám, na ktorých stojí naša slobodná spoločnosť“. Sviatok si pripomenú aj v ďalších mestách, ako sú Trnava, Prešov, ale aj Dubnica nad Váhom alebo Lučenec. Zatvorené budú napríklad úrady Košického či Banskobystrického samosprávneho kraja. Ovplyvniť to môže aj vyučovanie na materských, základných a stredných školách, ako aj fungovanie ďalších mestských a krajských organizácií.Čítajte viac „Šťastlivci“ v niektorých úradoch si sviatočný deň užijú voľnom. Ako sú na tom župy, mestá či školy?
K odkazu 17. novembra sa prihlásila aj väčšina univerzít. Rektorské voľno avizovali Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katolícka univerzita v Ružomberku, Žilinská univerzita v Žiline, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a ďalšie univerzity. Technická univerzita v Košiciach pripravila pre študentov diskusie, prednášky a sprievodný program.
K spomienke na udalosti Novembra '89 sa udelením voľna svojim zamestnancom pridali aj mnohé súkromné firmy z rôznych odvetví. Sú medzi nimi banky, knižné vydavateľstvá, kaviarne, reklamné agentúry, kvetinárstva i súkromné zdravotnícke kliniky.
Zhromaždenie pod názvom Nevezmú nám november na pondelok zvoláva v hlavnom meste opozičné hnutie PS spolu s SaS, KDH a mimoparlamentnými Demokratmi. Protesty v rôznych mestách Slovenska avizuje aj opozičné Hnutie Slovensko. V Bratislave ohlásilo protest aj občianske združenie Mier Ukrajine. Zhromaždenia, pietne spomienky a pochody sú plánované vo viacerých mestách na Slovensku.
Deň boja za slobodu a demokraciu sa na Slovensku slávi od roku 2001. Odkazuje na Nežnú revolúciu. Zrušenie dňa pracovného pokoja počas tohto sviatku bolo súčasťou konsolidačného balíka opatrení.
Vo viacerých mestách SR sa budú konať zhromaždenia k výročiu Nežnej revolúcie
Pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie sa budú vo viacerých mestách Slovenska aj v zahraničí konať zhromaždenia či rôzne spomienkové aktivity. Uskutočnia sa napríklad v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach, Martine, Piešťanoch a Poprade, ale aj v ďalších lokalitách. Organizujú ich miestni občianski aktivisti v rámci festivalu Nežná.sk s podporou Platformy pre demokraciu a občianskych iniciatív Chcem tu zostať a Mestá za demokraciu.
„Sme presvedčení, že v našich moderných dejinách niet dôležitejšieho dátumu, ako je 17. november. A o čo viac sú hodnoty novembra spochybňované, o to dôležitejšie je, aby sme si tento dátum pripomínali. Som preto rád, že rovnako ako minulý rok sa aj teraz občianska spoločnosť mobilizuje a nedovolí, aby tento dátum vypadol z našej kolektívnej pamäti,“ uviedol Ondrej Bukna z iniciatívy Mestá za demokraciu.
Organizátori zdôraznili potrebu pripomínať si udalosti z novembra 1989, ale aj z novembra 1939. „Je to deň, ktorý dvakrát vstúpil do našich dejín nenásilným odporom našich predkov proti fašizmu a komunizmu. Je to výročie udalostí, vďaka ktorým je Slovensko už 36 rokov slobodnou a demokratickou krajinou,“ podotkli.
V rámci iniciatívy sa koná vyše 80 podujatí v 40 mestách na Slovensku a v zahraničí. Viac informácií o jednotlivých zhromaždeniach, diskusiách či kultúrnych akciách možno nájsť na webe www.nezna.sk.