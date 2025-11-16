Šutaj Eštok: Polícia naďalej vyšetruje darovanie vojenskej techniky Ukrajine

Reagoval tak na medializované informácie, že polícia zastavila konanie vo veci darovania stíhačiek a systému protivzdušnej obrany KUB bývalou vládou, keďže sa nepotvrdili podozrenia na porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku a zneužitie právomoci verejného činiteľa. Minister v tejto súvislosti povedal, že s predmetným rozhodnutím nesúhlasí a dúfa, že zasiahne krajská prokuratúra.Čítajte viac Zvrat v kauze darovania stíhačiek Ukrajine: Vyšetrovateľ zastavil stíhanie, nejde o trestný čin
„A, že toto rozhodnutie vyšetrovateľa, ktoré bolo absolútne odfláknuté, bude zásadným spôsobom vyriešené aj z pozície dozorového prokurátora,“ skonštatoval Šutaj Eštok.Čítajte viac Šutaj Eštok má po prehratom súde na krku exekútora, zmrazil mu 90-tisíc eur. Môže to byť pre ministra problém?