Šutaj Eštok: Polícia naďalej vyšetruje darovanie vojenskej techniky Ukrajine

Policajný vyšetrovací tím Darca vyšetruje naďalej podozrenia z viacerých trestných činov, pokiaľ ide o darovanie protilietadlového systému S-300, darovanie munície ako aj darovanie stíhačiek MiG Ukrajine. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to zdôraznil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas).

16.11.2025 12:12
Video
Archívne video.

Reagoval tak na medializované informácie, že polícia zastavila konanie vo veci darovania stíhačiek a systému protivzdušnej obrany KUB bývalou vládou, keďže sa nepotvrdili podozrenia na porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku a zneužitie právomoci verejného činiteľa. Minister v tejto súvislosti povedal, že s predmetným rozhodnutím nesúhlasí a dúfa, že zasiahne krajská prokuratúra.

„A, že toto rozhodnutie vyšetrovateľa, ktoré bolo absolútne odfláknuté, bude zásadným spôsobom vyriešené aj z pozície dozorového prokurátora,“ skonštatoval Šutaj Eštok.

