E. Kaliňák: Nevidím dôvody, aby Miroslav Lajčák u premiéra skončil

Na margo kritiky Lajčáka zo strany predsedu SNS Andreja Danka Kaliňák poznamenal, že Danko mal s Lajčákom systematický problém, ešte keď bol Lajčák ministrom zahraničia. „Je zvykom pri ňom, že nás vyzýva, aby sme robili kroky, ktoré on považuje za správne,“ skonštatoval Kaliňák s poukazom na šéfa SNS.Čítajte viac Miroslav Lajčák vysvetľuje kontakty s Epsteinom: komunikáciu priznal, jeho činy ostro odsúdil
Opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová (Progresívne Slovensko) v tejto súvislosti zdôraznila, že Lajčák by mal komunikáciu s Epsteinom verejne vysvetliť. „Pán Lajčák by mal byť nastúpený pred verejnosťou, pred médiami,“ uviedla. Doplnila, že Lajčák by mal pre podozrenia skončiť v diplomatickej službe.Čítajte viac Vplyvní ľudia, ktorí si dopisovali s Epsteinom: Šejkovia považujú Trumpa za klauna, užíva kokaín?
Mesterová: Ministri súčasnej vlády evidentne prihrávajú verejné zdroje svojim ľuďom
Dotačná kauza odchádzajúceho vicepremiéra pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca je tretím tendrom koaličnej strany Hlas, ktorý je pochybný. Skonštatovala to v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová (Progresívne Slovensko) na záchrankový tender a IT tender. Doplnila, že problémom súčasnej vlády je, že jej ministri a nominanti evidentne „prihrávajú" verejné zdroje svojim ľuďom.
„Pokračujeme ďalej v systéme vlastných ľudí,“ vyhlásila Mesterová. Ako ďalej povedala, vo veci Kmecových dotácii progresívci podali aj trestné oznámene. „A túto kauzu dohráme do konca,“ skonštatovala poslankyňa s tým, že odchod Kmeca nestačí. Odísť by podľa nej mali aj minister dopravy Jozef Ráž, minister životného prostredia Tomáš Taraba, minister obrany Robert Kaliňák, minister zdravotníctva Kamil Šaško a mnohí ďalší.Čítajte viac Šutaj Eštok nechápe postup premiéra v prípade Kmeca. Šimečka: Fico so stranou Hlas dlhodobo zametá
Podľa europoslanca Kaliňáka zlyhal Kmec najmä komunikačne, keď pochybnosti o dotáciách vysvetľovala „opustená" štátna tajomníčka. „Boli tam nejaké pochybnosti, niečo bolo vysvetlené, ale takto sa to nemá robiť,“ uviedol Kaliňák. Doplnil, že predpokladá, že prezident Peter Pellegrini prijme Kmecovu demisiu.