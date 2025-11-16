Pravda Správy Domáce E. Kaliňák: Nevidím dôvody, aby Miroslav Lajčák u premiéra skončil

Šéf zboru poradcov predsedu vlády Roberta Fica a europoslanec Erik Kaliňák zatiaľ nevidí dôvody, prečo by mal skončiť premiérov poradca Miroslav Lajčák. Ako povedal v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12, z komunikácie Lajčáka so zosnulým finančníkom Jeffreyim Epsteinom nevyplývajú ani etické pochybenia. Zároveň si Kaliňák myslí, že Lajčák má Ficovu dôveru.

Lajčák - Epstein: Danko hovorí o ďalších súvislostiach
Na margo kritiky Lajčáka zo strany predsedu SNS Andreja Danka Kaliňák poznamenal, že Danko mal s Lajčákom systematický problém, ešte keď bol Lajčák ministrom zahraničia. „Je zvykom pri ňom, že nás vyzýva, aby sme robili kroky, ktoré on považuje za správne,“ skonštatoval Kaliňák s poukazom na šéfa SNS.

Opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová (Progresívne Slovensko) v tejto súvislosti zdôraznila, že Lajčák by mal komunikáciu s Epsteinom verejne vysvetliť. „Pán Lajčák by mal byť nastúpený pred verejnosťou, pred médiami,“ uviedla. Doplnila, že Lajčák by mal pre podozrenia skončiť v diplomatickej službe.

Mesterová: Ministri súčasnej vlády evidentne prihrávajú verejné zdroje svojim ľuďom

Dotačná kauza odchádzajúceho vicepremiéra pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca je tretím tendrom koaličnej strany Hlas, ktorý je pochybný. Skonštatovala to v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová (Progresívne Slovensko) na záchrankový tender a IT tender. Doplnila, že problémom súčasnej vlády je, že jej ministri a nominanti evidentne „prihrávajú" verejné zdroje svojim ľuďom.

Podpredseda vlády Kmec vyvodzuje zodpovednosť, aby ochránil meno strany Hlas a meno slovenského priemyslu
„Pokračujeme ďalej v systéme vlastných ľudí,“ vyhlásila Mesterová. Ako ďalej povedala, vo veci Kmecových dotácii progresívci podali aj trestné oznámene. „A túto kauzu dohráme do konca,“ skonštatovala poslankyňa s tým, že odchod Kmeca nestačí. Odísť by podľa nej mali aj minister dopravy Jozef Ráž, minister životného prostredia Tomáš Taraba, minister obrany Robert Kaliňák, minister zdravotníctva Kamil Šaško a mnohí ďalší.

Matúš Šutaj Eštok, Michal Šimečka Čítajte viac Šutaj Eštok nechápe postup premiéra v prípade Kmeca. Šimečka: Fico so stranou Hlas dlhodobo zametá

Podľa europoslanca Kaliňáka zlyhal Kmec najmä komunikačne, keď pochybnosti o dotáciách vysvetľovala „opustená" štátna tajomníčka. „Boli tam nejaké pochybnosti, niečo bolo vysvetlené, ale takto sa to nemá robiť,“ uviedol Kaliňák. Doplnil, že predpokladá, že prezident Peter Pellegrini prijme Kmecovu demisiu.

