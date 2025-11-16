Karas: Problémom ministrov Hlasu je, že neriadia svoje rezorty. Vysoké dotácie vyrušovali aj mňa, reagoval Danko

„Rovnako je to u predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka. On nevie, čo sa mu deje dola v rezorte,“ skonštatoval Karas. Strana Hlas je podľa neho ovládaná logistickými skupinami a slabosť jej ministrov spôsobuje slabosť štátu.Čítajte viac Šutaj Eštok nechápe postup premiéra v prípade Kmeca. Šimečka: Fico so stranou Hlas dlhodobo zametá
Podľa šéfa koaličnej SNS Andreja Danka sa nikdy v histórii nestalo, aby ľudia z blízkosti prezidenta alebo poradcovia poslancov dostali také vysoké čiastky v rámci dotácií, ako v prípade dotácii od podpredsedu vlády Petra Kmeca. „To vyrušovalo aj mňa,“ povedal na margo kauzy vicepremiéra Kmeca. „Samozrejme, že nie je logicky pochopiteľné, aby asistent, poradca, dokonca poradca prezidenta SR dostal z výzvy také peniaze,“ skonštatoval Danko.Čítajte viac Kmec sa postavil pred kamery po boku Sotáka: Odchádzam, aby som chránil meno strany Hlas, Slovenska a jeho priemyslu