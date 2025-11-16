Pravda Správy Domáce Karas: Problémom ministrov Hlasu je, že neriadia svoje rezorty. Vysoké dotácie vyrušovali aj mňa, reagoval Danko

Problém koaličnej strany Hlas a jej ministrov je, že neriadia svoje rezorty. Na margo kauzy vicepremiéra pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca to v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza povedal podpredseda KDH Viliam Karas. Vidieť to podľa neho bolo aj na kauzách bývalej šéfky rezortu zdravotníctva Zuzany Dolinkovej aj jej nástupcu Kamila Šaška.

16.11.2025 14:15
„Rovnako je to u predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka. On nevie, čo sa mu deje dola v rezorte,“ skonštatoval Karas. Strana Hlas je podľa neho ovládaná logistickými skupinami a slabosť jej ministrov spôsobuje slabosť štátu.

Podľa šéfa koaličnej SNS Andreja Danka sa nikdy v histórii nestalo, aby ľudia z blízkosti prezidenta alebo poradcovia poslancov dostali také vysoké čiastky v rámci dotácií, ako v prípade dotácii od podpredsedu vlády Petra Kmeca. „To vyrušovalo aj mňa,“ povedal na margo kauzy vicepremiéra Kmeca. „Samozrejme, že nie je logicky pochopiteľné, aby asistent, poradca, dokonca poradca prezidenta SR dostal z výzvy také peniaze,“ skonštatoval Danko.

