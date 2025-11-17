Fico opäť pritlačil v Hlase, Kmec končí. Politológ: Nedokážu sa mu vzoprieť

K odchodu Kmeca dochádza po sérii viacerých politických a spoločenských pnutí. Na jednej strane sú to študenti protestujúci proti prednáške premiéra Roberta Fica (Smer) a chodníky zaplavené kriedovými odkazmi, na strane druhej dve vlakové nešťastia, ktoré poukázali na zanedbané železnice, či pochybnosti v IT a záchrankovom tendri.
„Ja som sa rozhodol osobne, aby som vyvodil svoju osobnú zodpovednosť, aby som ochránil meno strany (Hlas, poz. red.), meno Slovenska, predovšetkým slovenského priemyslu, aby sa prestalo politizovať okolo týchto výziev,“ odôvodňoval svoj odchod Kmec cez víkend.
Zastal sa ho Soták
Udalosti nabrali po odkrytí podozrení rýchly spád. Kmecov rezort musel počas minulého týždňa viackrát vysvetľovať, ako bol mechanizmus rozdeľovania dotácií nastavený. V piatok večer už Úrad vlády rozposlal médiám vyhlásenie premiéra. „Ako predseda vlády SR podávam prezidentovi Slovenskej republiky návrh na odvolanie podpredsedu vlády SR pre plán obnovy pána Kmeca. Nedovolím, aby táto vláda bola spájaná s pochybnosťami pri nakladaní s verejnými prostriedkami,“ informoval tlačový odbor.
Krátko na to Kmecovu demisiu potvrdil jeho stranícky šéf Matúš Šutaj Eštok (Hlas). „Chcem zároveň zdôrazniť, že prevziať osobnú zodpovednosť už pri samotnom vzniku pochybností si vyžaduje charakter a zaslúži si rešpekt. Takýto krok nebýva v našej politike častý. No Peter Kmec ho urobil,“ reagoval šéf vnútra. Strana podľa neho konala iniciatívne. „Hlas konal bez potreby verejného gesta pána premiéra, ktoré, verím, nesúviselo s udalosťami v Poprade. O demisii bolo rozhodnuté,“ naznačil minister.
Vicepremiér z Hlasu sa postavil v sobotu dopoludnia pred novinárov a obklopil sa zástupcami priemyslu na čele s predsedom Klubu 500 Vladimírom Sotákom. Demisiu doručil hlave štátu v ten istý deň. „Prezident SR Peter Pellegrini sa ňou bude v najbližších dňoch zaoberať a následne oznámi svoj ďalší postup,“ informoval Prezidentský palác. Opozícia demisiu privítala, no adeptov na odvolanie je podľa nej viac.
O čom sú pochybnosti
Odvolaniu Kmeca predchádzali kontroverzné výsledky dotačných výziev na výskum a vývoj. Viacero opozičných strán upozornilo na prerozdeľovanie 200 miliónov eur, ktorými mali byť dotované aj firmy prepojené s Hlasom. Peniaze mala dostať „garážová firma“ DBC Slovakia, ktorá vznikla minulý rok, nemá zamestnancov ani web a sídli na zbernom dvore. Kým vlani mala zisk 80 eur, teraz mala získať dotáciu takmer 1,5 milióna eur na výskum krvnej diagnostiky.
„Nie sú pravdivé tie informácie, ktoré zverejnili. Táto firma má podľa našich informácií celý rad dokonca medzinárodných patentov, ktoré sa týkajú výskumu krvi,“ reagovala štátna tajomníčka podpredsedu vlády Alena Sabelová.
Trojmiliónovú dotáciu na podporu robotiky a automatizácie mala získať spoločnosť Grizzly Capital, ktorá vlastní firmu Consult 4U. Tá podľa poslanca Jána Haragaša (PS) darovala Hlasu 14-tisíc eur.
Strana Za ľudí zase upozornila, že jednu z najvyšší dotácií na vedu a výskum získal subjekt, ktorému šéfuje asistent poslanca Michala Barteka (Hlas). PS, SaS aj Za ľudí podali trestné oznámenia. Grizzly Capital sa voči zaťahovaniu do politického boja medzi opozíciou a koalíciou ohradila.Čítajte viac Kmecov úrad sa bráni: Nedávame dotácie problémovým firmám. Šutaj Eštok výzvy pozastavil
Ako to vysvetľuje Kmec
Kmec, ktorý sa vrátil z rehabilitačného pobytu v zahraničí, zásadnejšie chyby nepripustil. Vysvetľoval, že chcel do výzvy zapojiť nielen veľké firmy, ale aj malých a stredných inovátorov. Takto nastavené podmienky mali podľa neho napraviť chyby predchádzajúcich vlád, ktoré nezapojili priemysel do plánu obnovy. Kým Česko a Poľsko sa podľa Kmeca dostávajú na rastovú fázu, Slovensko zaostáva.
„Slovenský priemysel bol zarezaný a toto aj bola moja snaha, aby sme aspoň týmito výzvami, novými výzvami vtiahli financovanie slovenského priemyslu, predovšetkým ich inovačnú kapacitu,“ vysvetľoval dosluhujúci vicepremiér.
O hodnotenie výzvy sa nezaujímal a nechal to na hodnotiteľskú komisiu, ktorú pochválil, že odviedla dobrú prácu, hoci bola „pod obrovským tlakom rôznych záujmových skupín“. Trestné oznámenia považuje za aktivity zo strany „vyjednávačov“, ktorí neboli pri dotáciách úspešní. Rovnako odmietol kritiku zo strany opozície, médií a mimovládneho sektora.
Minister vnútra dal ešte vo štvrtok pokyn, aby sporné výzvy pozastavili a spustili dôkladný audit. Kým sa okolnosti nevysvetlia a neoveria, pokračovať sa v nich nebude. Ak po audite zistia pochybenia, budú ich riešiť individuálne. Hodnotiteľská komisia podľa Kmeca nemala povinnosť riešiť akékoľvek prepojenia firiem na koaličné strany.
Odchádzajú umiernení ministri
Odstupovanie ministrov z vlastnej iniciatívy nie je na Slovensku celkom bežné. Po Zuzane Dolinkovej ide o výmenu druhého nominanta Hlasu v exekutíve, nahnuté to mali v poslednom období aj ďalší – či už šéf zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas), alebo minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smer). Rošády nastali aj na dvoch ministerstvách, ktoré pôvodne patrili koaličným stranám Hlas a SNS. Po koaličnej kríze rezorty športu a investícií prevzal Smer, o ministerské funkcie tak prišli Dušan Keketi a Richard Raši. Viacero návrhov na odvolanie ministrov leží už niekoľko mesiacov aj v parlamente.
Kmec cez víkend hovoril, že chybou mohla byť aj jeho politická neskúsenosť, keď chcel zapojiť do výzvy nielen veľké firmy. Bývalý diplomat a veľvyslanec v USA sa stal vicepremiérom po nástupe štvrtej Ficovej vlády, dovtedy politické skúsenosti nemal. Popri iných ministroch pôsobil menej výrazne a podľa politológa Michala Cirnera z Prešovskej univerzity nemal ani politický výtlak. Ako bývalý diplomat pôsobil podľa neho ako technokrat a málo sa zapájal do politikárčenia.
„Z vlády zatiaľ odišli len umiernení, povedal by som až liberálne nastavení ministri za Hlas, ktorí tam mentálne ani nepatrili – k ministrom ako Šimkovičová či Huliak. Už je ich tam iba zopár ako napríklad Drucker. Hlas je slabý a nedokáže sa Ficovi vzoprieť. Zametajú s nimi a zbavujú sa aj ideových nepriateľov. Ľudia z Hlasu sú pre Fica predsa zradcovia, ktorí opustili Smer,“ uviedol Cirner pre Pravdu.
K menej výrazným ministrom Kmec patril aj podľa politológa Miroslava Řádeka z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. „V médiách sa prezentoval sporadicky. Pôsobil viac ako politický úradník ako profesionálny politik,“ uviedol pre Pravdu.
Problémy Hlasu rieši Fico
Do pozície riešiteľa problémov ministrov Hlasu sa stavia premiér Fico. Tvrdí, že robí všetko preto, aby s vládou neboli spojené škandály. Najskôr nariadil zrušiť obstarávanie záchraniek, a keď prišiel generálny prokurátor Maroš Žilinka s názorom, že tender bol zrušený v rozpore so zákonom, Hlasu sa síce zastal, no neušetril ho.
„Platí však, že predstavitelia Hlasu by mi mali poslať dobrú fľašu vína, pretože som trval na zrušení záchrankového tendra. Spájal sa totiž s mnohými pochybnosťami a komunikačnými zlyhaniami. Ak by som na zrušení tendra netrval a ministerstvo zdravotníctva by v ňom pokračovalo, musel by som odvolať príslušného ministra,“ odkázal vtedy partnerom premiér.
Keď sa prevalilo, že minister vnútra nenahliadol do svojej elektronickej komunikácie so štátom a má na krku exekúciu, Fico reagoval smerom k Hlasu podobne. „Okolnosti kontumačného rozsudku v prípade čurillovci proti ministrovi vnútra SR sú tak absurdné, že som dnes ministrovi Matúšovi Šutajovi Eštokovi ponúkol všemožnú právnu pomoc, ktorú môžu právne štruktúry spojené so stranou Smer poskytnúť,“ napísal premiér.
Šéf Smeru sa takto zvolenou komunikáciou podľa Cirnera snaží eliminovať konkurenciu a prebrať strane voličov. „Hlas má veľmi slabého predsedu. Fico sa s ním hrá ako mačka s myšou. Jediné, čo pán Šutaj Eštok robí, je myšacie pišťanie,“ komentoval politológ.
Bez Hlasu by skončili všetci
Tretím príkladom, keď sa Fico v prípade Hlasu chopil iniciatívy, je práve demisia Kmeca, čo sa už nepozdávalo ani Šutajovi Eštokovi. Keďže Ficov krok prišiel po debate s nespokojnými študentmi, naznačil, že by to mohlo mať súvis. Podľa Řádeka to pôsobí, ako by chcel líder Hlasu byť stále voči Ficovi servilný, ale súčasne mierny ironický. Cirner to hodnotí ako vlažný krok.
„Veľmi slabé hryzkanie na to, že Fico Hlas opäť zásadne ponižuje. Hlas si neuvedomuje, že bez jeho podpory by vláda skončila? Druhou vecou je, že radikálna akcia by rozdelila Hlas vnútorne na dva tábory,“ podotkol.Čítajte viac Reštart SaS? Nové tváre, stabilné percentá. Politológ: Strane by mohol uškodiť Sulíkov projekt
Řádek číta premiérove vyjadrenia voči ministrom Hlasu ako dôsledok minulosti. „Tieto slová vnímam ako špecifický verbálny žargón, ktorý je v pravom zmysle výsmechom premiéra k ľuďom, ktorí ho v minulosti opustili a dnes sa dostávajú do problémov. Robert Fico si do istej miery kauzy Hlasu užíva, ale súčasne si musí dávať pozor, aby neohrozovali reputáciu celej jeho vlády,“ poznamenal trenčiansky politológ.
Dalo sa teda očakávať, že po „kauzách ministrov Hlasu“ bez personálnych dôsledkov Kmec skončí? „Aj s ohľadom na tieto oveľa medializovanejšie udalosti rozhodnutie Roberta Fica pôsobí ako blesk – síce nie z celkom čistého, ale nie práve búrkového neba,“ myslí si Řádek.
Kto Kmeca podľa politológov nahradí? Kým Řádek na uvoľnenom mieste neočakáva žiadne známe meno, ale predpokladá, že ho obsadí človek so skúsenosťami s plánom obnovy či eurofondmi, Cirner si na konkrétne meno trúfol. „Najskúsenejší je Peter Žiga (Hlas, poz. red.), ale môžu to byť aj ďalší výraznejší poslanci či poslankyne za Hlas,“ myslí si Cirner.
O čosi odvážnejší bol Šutaj Eštok včera v ta3. Očakáva, že premiér bude konať „rovnakým metrom aj voči svojim ministrom“, napríklad pri ponúkanej demisii ministra dopravy Ráža. Na ponuku premiéra, že na ministerstvo vnútra dodá svojich odborníkov, reagoval, že Fico by sa mal primárne venovať rezortom, ktoré má Smer. „Stále tu čakáme, ako minister pôdohospodárstva príde s razantnými opatreniami, ktoré budú znamenať razantné zníženie cien potravín,“ reagoval. Kmecova ponuka na demisiu bola podľa neho preukázaním politickej kultúry.
Predbehli ho Matovič aj Uhrík
Strana Hlas sa zrodila po tom, čo zo Smeru odišiel dnes už prezident Pellegrini. V predčasných voľbách skončila tretia so ziskom 14,7 percenta. Od volieb jej preferencie klesajú, posledný prieskum NMS Market Research jej nameral 7,5 percenta. Preskočila ho nielen krajne pravicová Republika s 12,1 percenta, ale aj Hnutie Slovensko expremiéra Igora Matoviča s 8,3 percenta.
Kmecova náhla demisia podľa Cirnera Hlas oslabuje a posilňuje Ficovu stranu. „Úplne strácajú akúkoľvek hrdosť a plne sa podvoľujú Smeru. Možno tušia, že ich vyhliadky na politickú budúcnosť nie sú príliš priaznivé, tak sa držia moci,“ poznamenal. Ak bude strana klesať v preferenciách takým tempom ako doteraz, hrozí jej podľa neho, že sa do parlamentu najbližšie nedostane.
Podľa Řádeka je odvolanie Kmeca súčasťou snahy Smeru o oslabenie Hlasu. „Verejnosť mohla pozabudnúť na slová premiéra na sneme svojej strany v novembri 2023, kde akoby mimovoľne hovoril, že politická scéna sa v najbližších rokoch bude meniť. Tieto slová si už vtedy mali veľmi dobre všimnúť jeho koaliční partneri,“ poukázal.
Trenčiansky politológ je presvedčený, že už s rozhodnutím Hlasu o vstupe do vlády so Smerom a následným víťazstvom Pellegriniho v prezidentských voľbách strana stratila elementárny zmysel svojej existencie. „Všetko ostatné je už len smutný príbeh úpadku strany, ktorá krátko po svojom vzniku atakovala 20 percent v prieskumoch verejnej mienky,“ skonštatoval.
Šarvátky sa neskončili
Vzťahy v koalícii nie sú v posledných mesiacoch ideálne a lídri si z času na čas posielajú odkazy. Naposledy tak urobil líder SNS Andrej Danko. V prípade exministra zahraničných vecí Smeru Miroslava Lajčáka, ktorý si písal so sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom, a zároveň je aj poradcom premiéra pre otázky národnej bezpečnosti, Fica vyzval, aby s ním prerušil spoluprácu. Ministrovi vnútra z Hlasu zase venoval v priebehu týždňa video s názvom „Budíček, pán Eštok“, kde ho kritizoval za nečinnosť polície, keď pred budovou envirorezortu protestovali aktivisti Greenpeace.
Cirner po otrasoch v koalícii nevylúčil ani úplnú kapituláciu vlády. „Stať sa môže všetko, ale riadiť to bude Smer. Ak Smer uváži, že príliš v preferenciách klesá, tak bude čas na vyvolanie predčasných volieb, ale to je až posledný a krízový scenár. Držať v rukách moc je najdôležitejšie,“ dodal.
Řádek je pri slovách o páde vlády veľmi rezervovaný. „Vládna koalícia vie, že musí stále hľadať pragmatické riešenia najrôznejších záujmov, lebo v opačnom prípade by všetko prehrala. V najbližších mesiacoch zatiaľ očakávam skôr menšie koaličné šarvátky,“ dodal.