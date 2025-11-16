Pravda Správy Domáce Sneh, mráz, vietor i dážď. Na Slovensku sa poriadne ochladí

Sneh, mráz, vietor i dážď. Na Slovensku sa poriadne ochladí

V najbližších dňoch sa na Slovensku ochladí. Takmer v celom Žilinskom kraji a na hornom Spiši sa v utorok (18. 11.) očakáva sneh. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

16.11.2025 15:55
debata
Počasie na víkend: Studené, zamračené, neskôr prehánky
Video

„Vo výške približne 1500 metrov nad morom sa v Žilinskom kraji už do pondelka (17. 11.) večera ochladí postupne na úroveň okolo mínus troch stupňov Celzia. Do utorka rána sa v tejto hladine dostane teplota na celom území Slovenska na úroveň mínus troch až mínus ôsmich stupňov a studený front sa dostane z nášho územia výrazne ďalej na východ až juhovýchod,“ ozrejmil ústav.

Šariš jeseň počasie Čítajte viac Európe už čoskoro hrozí príval arktického vzduchu. Kedy udrie prvá zima na Slovensku?

V pondelok treba počítať na väčšine územia so zrážkami. Najviac zrážok na väčšej ploche by malo spadnúť na strednom Slovensku a na Spiši, ojedinele až do 45 mm.

Predbiehať odhŕňač sa neoplatí
Video
Zdroj: TV Pravda

So snehom treba v utorok počítať v celom Žilinskom kraji a na hornom Spiši. „Tu bude zväčša jeden až päť centimetrov, v polohách nad 800 metrov lokálne až do desiatich centimetrov mokrého snehu. Bielo v polohách už od 400 metrov nad morom bude ojedinele aj mimo týchto oblastí. Snehová pokrývka sa do ďalšej noci (noc na stredu) udrží väčšinou len v polohách nad 600 metrov nad morom,“ priblížil SHMÚ.

zimná údržba, Banskobystrický kraj Čítajte viac Sneženie dorazilo skôr. Cestári už zasahovali na Donovaloch aj Čertovici

Noc na stredu bude podľa neho už všade mrazivá, pričom sa očakáva minimum na úrovni mínus dvoch až mínus siedmich, v údoliach lokálne, najmä na severe, do mínus 12 stupňov.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #SHMÚ
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"