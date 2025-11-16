Sneh, mráz, vietor i dážď. Na Slovensku sa poriadne ochladí

„Vo výške približne 1500 metrov nad morom sa v Žilinskom kraji už do pondelka (17. 11.) večera ochladí postupne na úroveň okolo mínus troch stupňov Celzia. Do utorka rána sa v tejto hladine dostane teplota na celom území Slovenska na úroveň mínus troch až mínus ôsmich stupňov a studený front sa dostane z nášho územia výrazne ďalej na východ až juhovýchod,“ ozrejmil ústav.Čítajte viac Európe už čoskoro hrozí príval arktického vzduchu. Kedy udrie prvá zima na Slovensku?
V pondelok treba počítať na väčšine územia so zrážkami. Najviac zrážok na väčšej ploche by malo spadnúť na strednom Slovensku a na Spiši, ojedinele až do 45 mm.
So snehom treba v utorok počítať v celom Žilinskom kraji a na hornom Spiši. „Tu bude zväčša jeden až päť centimetrov, v polohách nad 800 metrov lokálne až do desiatich centimetrov mokrého snehu. Bielo v polohách už od 400 metrov nad morom bude ojedinele aj mimo týchto oblastí. Snehová pokrývka sa do ďalšej noci (noc na stredu) udrží väčšinou len v polohách nad 600 metrov nad morom,“ priblížil SHMÚ.Čítajte viac Sneženie dorazilo skôr. Cestári už zasahovali na Donovaloch aj Čertovici
Noc na stredu bude podľa neho už všade mrazivá, pričom sa očakáva minimum na úrovni mínus dvoch až mínus siedmich, v údoliach lokálne, najmä na severe, do mínus 12 stupňov.