Remišová: Na diskusii s Ficom v Poprade boli aj štátni zamestnanci a predstierali, že sú študenti

Ako ďalej uviedla opozičná poslankyňa Veronika Remišová (klub Slovensko), jedným z nich bol napríklad Róbert Učeň, ktorý kandidoval za Smer a je riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ďalším bol Gabriel Dome, kandidát za Smer vo voľbách do Európskeho parlamentu a toho času riaditeľ hospodárskej správy a verejného obstarávania Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.
Remišová sa v tejto súvislosti pýta, či si falošní „študenti" z diskusie v Poprade, ktorí sú v skutočnosti zamestnancami štátu, zobrali na túto diskusiu dovolenku. V popise práce totiž podľa nej určite nemajú účasť na diskusiách a kladenie otázok. Každý bežný zamestnanec by si totiž podľa poslankyne na takéto podujatie musel zobrať voľno.
„Skutočných študentov Fico z diskusie vyhnal a poslal bojovať na Ukrajinu, čo je samo osebe odporné od premiéra krajiny a namiesto nich si navozil falošných akože študentov, ktorí dokonca majú rôzne štátne funkcie a mali by byť v skutočnosti v práci. V konsolidácii Fico zdiera obyčajných ľudí, živnostníkov a podniky, ale politickí nominanti v štátnych organizáciách namiesto riadnej práce chodia po politických študentských debatách," vyhlásila Remišová. Doplnila, že je úbohé, že premiér krajiny si musí na diskusiu povolať štátnych zamestnancov, pretože o skutočných študentov nemá záujem a doslova ich vyháňa zo Slovenska.
Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico v piatok 14. novembra v Poprade prednášal študentom na tému Medzinárodné vzťahy v priestoroch okresného úradu. Na prednáške sa zúčastnila asi stovka študentov, tretiakov, z dvoch gymnázií a obchodnej akadémie. Časť z nich počas nej demonštratívne odišla štrngajúc pritom kľúčmi. Jedna zo študentiek nazvala prednášku agresívnou a nepríjemnou.