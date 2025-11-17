Prieskum SANEP: PS vedie, Republika rastie. Demokrati tesne pod čiarou

Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase konania tohoto prieskumu, tak by sa 11,4 % opýtaných nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Ďalších 18,7 % deklarovalo, že by voliť nešli. Rozhodnutých by bolo 69,9 % oprávnených voličov a svoje hlasy by rozdelili nasledovne.
Parlamentné voľby by v polovici novembra vyhrala strana Progresívne Slovensko so ziskom 21,6 percenta hlasov, čím si táto strana oproti minulému mesiacu polepšila o 0,5 percenta voličských hlasov. V prípade, že by sa voliči, ktorí teraz zvažujú voľbu Progresívneho Slovenska až ako svoju druhú možnosť, nakoniec predsa len rozhodli dať svoj hlas práve strane Michala Šimečku, potom by Progresívne Slovensko mohlo vo voľbách získať až 24,5 percent voličských hlasov.
Druhé miesto by obsadila strana Smer na čele s jej predsedom a premiérom Robertom Ficom so ziskom 19,4 percenta a strana si tak oproti minulému mesiacu pohoršila o 1 percento voličskej priazne. Volebný potenciál strany Smer sa pohybuje okolo 22,5 percent.
Hnutie Republika na čele s jej predsedom Milanom Uhrikom by skončilo na treťom mieste so ziskom 11,6 percenta, tak oproti minulému mesiacu si polepšilo o 1,4 percenta voličskej priazne. Volebný potenciál Republiky sa pohybuje okolo 14 percent.
Štvrtá by teraz skončila strana Hlas so ziskom 8,2 percenta. Piatou stranou je hnutie Slovensko so ziskom 7,9 percenta, nasledované stranou KDH so ziskom 6,9 percent. Siedmou stranou, ktorá by sa do parlamentu dostala, je SaS, ktorá by získala 6,7 percenta. Žiadna iná politická strana by sa teraz to parlamentu nedostala.
Pred bránami parlamentu by v polovici novembra zostali Demokrati (4,9 %) aj vládna strana SNS (4 %). Potrebných päť percent by nezískala Aliancia-Szövetség (3,7 %) ani strana Sme rodina (3 %).
Ako ďalej vyplýva z prieskumu agentúry SANEP, takmer sedemdesiat percent oslovených sú si istí stranou, ktorej by, ak by sa teraz konali voľby, odovzdali svoj hlas. Váhajúcich je viac ako desatina ľudí.
V prepočte na kreslá v parlamente by podľa aktuálneho prieskumu volebných preferencií SANEP získalo Progresívne Slovensko 40 mandátov, Smer 36 mandátov, Republika 21 a Hlas 15 mandátov. Hnutie Slovensko by v Národnej rade SR malo 14 poslancov, KDH a SaS po 12 poslancov.
Exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP pre televíziu ta3 bol uskutočnený v dňoch 11. – 14. novembra 2025. Zber dát sa realizoval pomocou techniky CAWI na vybranej skupine v súhrne 2 500 opýtaných, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov Slovenskej republiky vo veku 18+ rokov.
Štatistická chyba u uvedenej skupiny obyvateľov sa pohybuje v rozmedzí ±1,5 %. Aktuálny prieskum vychádza iba z hlasov 69,9 % respondentov, ktorí predstavujú vzorku rozhodnutých voličov. Všetky uvedené výsledky a modely sú platné iba v daný okamih zberu dát.