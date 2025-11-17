Pravda Správy Domáce Daniel Lipšic stojí pred súdom. Začalo sa disciplinárne pojednávanie, ktoré inicioval Maroš Žilinka

Daniel Lipšic stojí pred súdom. Začalo sa disciplinárne pojednávanie, ktoré inicioval Maroš Žilinka

Na Najvyššom správnom súde (NSS) SR sa v pondelok začalo disciplinárne pojednávanie vedené voči prokurátorovi Generálnej prokuratúry (GP) SR a niekdajšiemu šéfovi zaniknutého Úradu špeciálnej prokuratúry Danielovi Lipšicovi Hrozí mu preloženie na nižší stupeň prokuratúry. Dohodu o vine a disciplinárnom opatrení odmietol.

17.11.2025 10:59 , aktualizované: 11:52
debata (8)
Lipšic: Útoky politickej moci proti kariérnym prokurátorom sú neprijateľné
Video
Archívne video z marca 2023.

Daniel Lipšic mal podľa disciplinárneho návrhu pozostávajúceho z troch bodov agresívne kričať na riaditeľku osobného úradu GP SR s tým, že je „poplatná Žilinkovmu režimu“ a že „osobný úrad GP SR vykonáva pre generálneho prokurátora nadprácu“. Ďalší bod návrhu sa týka zamietnutia sťažnosti obvinených proti vznesenému obvineniu v kauze Vírus bez znalosti utajovanej prílohy vyšetrovacieho spisu. Disciplinárne stíhaný je tiež za nevhodný sarkastický text na adresu vedenia generálnej prokuratúry.

žilinka Čítajte viac Rada prokurátorov ostro odsúdila výhražné SMS Žilinkovi a jeho rodine. Podobnú skúsenosť má aj Lipšic

Disciplinárny návrh inicioval generálny prokurátor Maroš Žilinka približne pred rokom. Šéf generálnej prokuratúry je podľa právneho zástupcu Daniela Lipšica. Ladislava Masára minimálne v dvoch z troch bodov v hlbokom konflikte záujmov. Vyslovil názor aj o nezákonnom postupe navrhovateľa pri dvoch bodoch disciplinárneho návrhu.

Daniel Lipšic hovoril o snahe vedenia GP SR, aby odišiel z prokuratúry. V súvislosti s prvým skutkom poukázal na to, že zvýšeným hlasom upozornil šéfku osobného úradu GP SR, že „toto bolo poslednýkrát, keď ma bez dôkazov obvinila z konania, ktorého som sa nedopustil“. Disciplinárny návrh vo veci sťažnosti proti obvineniam v akcii Vírus neuvádza podľa neho žiadnu relevantnú otázku, s ktorou by sa v uznesení nezaoberal. „O celom spisovom materiáli vrátane utajovanej prílohy som mal vedomosť,“ zdôraznil Daniel Lipšic.

Facebook X.com 8 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Najvyšší súd SR #Daniel Lipšic #Maroš Žilinka #Generálna prokuratúra SR
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"