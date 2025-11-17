Daniel Lipšic stojí pred súdom. Začalo sa disciplinárne pojednávanie, ktoré inicioval Maroš Žilinka

Daniel Lipšic mal podľa disciplinárneho návrhu pozostávajúceho z troch bodov agresívne kričať na riaditeľku osobného úradu GP SR s tým, že je „poplatná Žilinkovmu režimu“ a že „osobný úrad GP SR vykonáva pre generálneho prokurátora nadprácu“. Ďalší bod návrhu sa týka zamietnutia sťažnosti obvinených proti vznesenému obvineniu v kauze Vírus bez znalosti utajovanej prílohy vyšetrovacieho spisu. Disciplinárne stíhaný je tiež za nevhodný sarkastický text na adresu vedenia generálnej prokuratúry.Čítajte viac Rada prokurátorov ostro odsúdila výhražné SMS Žilinkovi a jeho rodine. Podobnú skúsenosť má aj Lipšic
Disciplinárny návrh inicioval generálny prokurátor Maroš Žilinka približne pred rokom. Šéf generálnej prokuratúry je podľa právneho zástupcu Daniela Lipšica. Ladislava Masára minimálne v dvoch z troch bodov v hlbokom konflikte záujmov. Vyslovil názor aj o nezákonnom postupe navrhovateľa pri dvoch bodoch disciplinárneho návrhu.
Daniel Lipšic hovoril o snahe vedenia GP SR, aby odišiel z prokuratúry. V súvislosti s prvým skutkom poukázal na to, že zvýšeným hlasom upozornil šéfku osobného úradu GP SR, že „toto bolo poslednýkrát, keď ma bez dôkazov obvinila z konania, ktorého som sa nedopustil“. Disciplinárny návrh vo veci sťažnosti proti obvineniam v akcii Vírus neuvádza podľa neho žiadnu relevantnú otázku, s ktorou by sa v uznesení nezaoberal. „O celom spisovom materiáli vrátane utajovanej prílohy som mal vedomosť,“ zdôraznil Daniel Lipšic.