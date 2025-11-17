Pravda Správy Domáce Tragédia pri Ilave: do prevráteného kamiónu na diaľnici narazila dodávka, jej vodič nehodu neprežil

Kamión s návesom na diaľnici D1 pri Ilave dnes ráno prerazil stredové zvodidlá a prešiel do protismernej časti diaľnice, kde sa prevrátil. V smere na Žilinu tak skrížil cestu cez oba jazdné pruhy. V tom čase tadiaľ prechádzalo osobné motorové vozidlo zn. Ford, jeho vodičovi sa podarilo vyhnúť čelnému nárazu do prevráteného návesu.

17.11.2025 11:53
„Do prevráteného návesu však následne narazila dodávka a tiež osobné motorové vozidlo zn. Mercedes. 56-ročný vodič dodávky utrpel pri zrážke vážne zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahol. Ďalší účastníci utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie,“ informovala o následkoch nehody hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková. Na mieste tragickej dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky. Privolaný bol aj znalec z odboru cestnej dopravy.

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ Trenčín začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckých skúmaní.

Zrážka autobusu a kamiónu pri Drienovci
