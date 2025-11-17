Videli ste ho? Polícia vyhlásila pátranie po 13-ročnom Samuelovi. Zmizol, keď išiel vysypať smeti

Polícia vyhlásila pátranie po 13-ročnom Samuelovi z Trnavy, ktorý sa od soboty (15. 11.) večera nikomu neozval. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
„Samuel mal v sobotu vo večerných hodinách odísť z domu vysypať smeti. Domov sa však nevrátil a nikomu o sebe nepodal žiadnu správu,“ priblížila polícia na sociálnej sieti.
Jeho blízki sa ho snažili nájsť, no keď sa im to ani do nedele popoludnia nepodarilo, obrátili sa na políciu. „Policajti okamžite vyhlásili pátranie po nezvestnom tínedžerovi,“ podčiarkla.
Chlapec je približne 150 centimetrov vysoký, štíhlej postavy, má modré oči a dlhšie blond vlasy. Pri odchode mal na sebe oblečené čierne tepláky, maskáčovú bundu a šedé tenisky.
Senior sa stratil pri zbere gaštanov na Havrane, vypátral ho dron
Video
Policajtom sa podarilo vypátrať 79-ročného muža, ktorý sa stratil v stredu (15. 10.) večer počas zberu gaštanov pri Piešťanoch. Po takmer štyroch hodinách intenzívneho pátrania sa ho podarilo nájsť živého a zdravého vďaka dronistovi z Dronovej špecializovanej jednotky, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave. / Zdroj: Polícia SR - Trnavský kraj