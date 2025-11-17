Pravda Správy Domáce Šéf NATO pricestuje do Bratislavy. Stretne sa s premiérom Ficom

Šéf NATO pricestuje do Bratislavy. Stretne sa s premiérom Ficom

NATO oznámilo, že v utorok 18. novembra 2025 pricestuje generálny tajomník aliancie Mark Rutte do Bratislavy. Počas návštevy sa stretne s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer).

17.11.2025 13:33
Podľa oznámenia nebude počas programu poskytnutý žiadny priestor pre médiá.

Šéf NATO Mark Rutte a minister Kaliňák na Lešti
Generálny tajomník NATO Mark Rutte spolu so slovenským ministrom obrany Robertom Kaliňákom navštívili výcvikový priestor Lešť 20. februára 2025. / Zdroj: ta3

Naposledy navštívil Rutte Slovensko vo februári tohto roka. S prezidentom Petrom Pellegrinim vtedy hovoril o navýšení výdavkov na obranu. Na stretnutí sa zúčastnili aj ministri zahraničných vecí Juraj Blanár a obrany Robert Kaliňák (obaja Smer). Rutte povedal, že rokuje s krajinami, ktoré na obranu nevydávajú ani dve percentá HDP. Premiér Fico sa začiatkom roka s Ruttem nestretol, keďže odcestoval na zahraničnú pracovnú cestu do Spojených štátov amerických. Zúčastnil sa tam na Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC) vo Washingtone.

