Brutálny útok pred zrakmi ľudí: SBS-kári chceli zastaviť zlodejov, skončili v nemocnici

„22-ročný muž následne fyzicky napadol oboch pracovníkov SBS údermi päsťou, okolo ktorej mal omotanú retiazku. Zamestnanca predajne mal tiež fyzicky napadnúť, pričom incident sledovali aj ďalší zamestnanci. V tom čase sa v blízkosti nachádzalo viacero zákazníkov predajne. Pracovníci SBS utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie v nemocnici,“ informovala o udalosti hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne Petra Klenková. Po útoku obaja páchatelia z miesta odišli na vozidle zn. Peugeot 206, odcudzený tovar zostal pred predajňou. Policajti z Trenčína sa po prijatí oznámenia začali prípadom okamžite intenzívne zaoberať a po podozrivých osobách pátrať.
Vozidlo vypátrali v Trenčíne, nachádzal sa v ňom 22-ročný muž, ktorého hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky KR PZ Trenčín obmedzila na osobnej slobode. Druhý, 32-ročný muž v aute nebol, avšak policajti ho našli a po predchádzajúcom súhlase prokurátora zadržali. Obidvaja sú v súčasnej dobe umiestnení v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ Trenčín začal trestné stíhanie pre prečin krádeže v súbehu s prečinom výtržníctva.Čítajte viac Zlodeji menia revír. Už neútočia len na obchody, z prístavu pri Bratislave ukradli loď