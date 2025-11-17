Pravda Správy Domáce Brutálny útok pred zrakmi ľudí: SBS-kári chceli zastaviť zlodejov, skončili v nemocnici

Dvojica mužov si v nedeľu večer v obchode v Trenčíne do nákupného vozíka vložila tovar v celkovej hodnote približne 344 eur. Následne obaja bez zaplatenia opustili predajnú plochu aj samotnú predajňu. Krádež prerástla do výtržníctva po tom, ako napadli pracovníkov SBS, ktorí ich vonku dobehli.

17.11.2025 15:50
polícia, putá, výtržník, spútaný zlodej Foto:
„22-ročný muž následne fyzicky napadol oboch pracovníkov SBS údermi päsťou, okolo ktorej mal omotanú retiazku. Zamestnanca predajne mal tiež fyzicky napadnúť, pričom incident sledovali aj ďalší zamestnanci. V tom čase sa v blízkosti nachádzalo viacero zákazníkov predajne. Pracovníci SBS utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie v nemocnici,“ informovala o udalosti hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne Petra Klenková. Po útoku obaja páchatelia z miesta odišli na vozidle zn. Peugeot 206, odcudzený tovar zostal pred predajňou. Policajti z Trenčína sa po prijatí oznámenia začali prípadom okamžite intenzívne zaoberať a po podozrivých osobách pátrať.

Video
Zdroj: TV Pravda / Robert Hüttner

Vozidlo vypátrali v Trenčíne, nachádzal sa v ňom 22-ročný muž, ktorého hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky KR PZ Trenčín obmedzila na osobnej slobode. Druhý, 32-ročný muž v aute nebol, avšak policajti ho našli a po predchádzajúcom súhlase prokurátora zadržali. Obidvaja sú v súčasnej dobe umiestnení v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ Trenčín začal trestné stíhanie pre prečin krádeže v súbehu s prečinom výtržníctva.

