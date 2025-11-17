Pravda Správy Domáce Fico upúšťa od spojenectva s Orbánom, zvažuje založiť v europarlamente vlastnú frakciu socialistov

Predseda vlády SR Robert Fico a jeho strana Smer sa podľa europoslankyne Moniky Beňovej zatiaľ nepripoja k žiadnej frakcii v Európskom parlamente (EP). Slovenský premiér namiesto toho zvažuje vytvoriť nový klub v EP s podobne zmýšľajúcimi ľavicovými a „protivojnovými“ stranami, píše TASR podľa pondelkovej správy serveru Euronews.

17.11.2025 18:20
Beňová pre Euronews uviedla, že Fico sa rozhodol upustiť od vstupu do frakcie Patrioti pre Európu (PfE) napriek rokovaniam na túto tému s maďarským premiérom a spoluzakladateľom PfE Viktorom Orbánom. „Na základe mojich rozhovorov s premiérom Ficom vám môžem povedať, že sa nechce pripojiť k inej skupine a čaká na budúci rok,“ uviedla Beňová s tým, že jednou z možností je aj založiť novú europarlamentnú frakciu s podobne zmýšľajúcimi ľavicovými stranami.

Skupina by podľa jej slov mohla byť zložená z koalície „priateľov mieru“. Neuviedla však konkrétne strany, ktoré by sa k takejto frakcii mohli pripojiť. Web Euronews uvádza ako jednu z možných kandidátov napríklad nemeckú stranu Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW).

Strana európskych socialistov (PES) v októbri Smer jednohlasne definitívne vylúčila zo svojich štruktúr pre rozpor s jej hodnotami. Predsedníctvo frakcie ešte v októbri 2023 rozhodlo o pozastavení plného členstva Smeru a asociovaného členstva strany Hlas.

Založenie novej frakcie v EP nie je jednoduché – na jej vytvorenie je potrebných najmenej 23 europoslancov zo siedmich členských štátov EÚ.

