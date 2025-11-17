Bratislava v znamení 17. novembra: Opozícia aj občania žiadali koniec Ficovej vlády, neodradil ich ani dážď

Účastníci skandovali „Dosť bolo Fica“, „Slovensko si nedáme“, „My chceme zmenu“ či „Hanba!“ Atmosféru formovali vlajky, transparenty aj ozývajúce sa kľúče – symbol novembrových udalostí v roku 1989.
Jednou z hlavných tém zhromaždenia bolo rozhodnutie súčasnej vládnej koalície zmeniť 17. november z dňa pracovného pokoja na bežný pracovný deň. Podľa opozície je to zásah do symbolického odkazu boja za slobodu a demokraciu.
Poslanec KDH a niekdajší disident František Mikloško to označil za „hanbu“ a pokus vymazať moderný príbeh slovenskej demokracie z pamäti občanov. „Fico a jeho vládna koalícia nám chcú tento náš novodobý príbeh vygumovať z pamäte. My nebudeme ticho,“ povedal. Dodal, že aj v minulosti sa na Slovensku našli ľudia, ktorí krajinu posunuli dopredu.
Otázku sviatku počas dňa kritizoval aj prezident Peter Pellegrini.Čítajte viac Pellegrini kritizuje Fica: Mal by si uvedomiť, že nie je predsedom len svojich voličov. Odmieta premiérove slová o 17. novembri
Výzva na koniec vlády
Protest zjednotil predstaviteľov opozičného spektra – od KDH po PS, SaS i Demokratov. Spájala ich výzva na politickú zmenu a na porážku vlády Roberta Fica v najbližších voľbách.
Michal Šimečka (PS) na pódiu vyhlásil, že Slovensko volá po zmene a jeho osobná ambícia je „poraziť vo voľbách Roberta Fica“. Deklaroval, že jedným z prvých krokov novej vlády musí byť opätovné uznanie 17. novembra ako štátneho sviatku.
Pripomenul odvahu ľudí z roku 1989 a dodal, že komunisti jej nerozumeli rovnako, ako podľa neho nerozumie slobode dnes Robert Fico. „Prehrá presne tak, ako prehrali komunisti,“ odkázal.
Ostrou kritikou vystúpil aj predseda Demokratov Jaroslav Naď. Odsúdil Ficove výroky, podľa ktorých mala byť Nežná revolúcia komunistickým pučom, a upozornil, že premiér bol sám členom komunistickej strany. Tvrdí, že súčasná vláda útočí na nezávislé inštitúcie, justíciu a médiá podobne ako režim pred rokom 1989.
„Dávam boľševikovi rok, maximálne dva,“ vyhlásil s tým, že zomknutí občania nenechajú zobrať svoju slobodu. Dodal, že Úrad vlády je dnes „hlasnou trúbou ruskej propagandy“.
Primátor Bratislavy Matúš Vallo zdôraznil, že vysoká účasť dokazuje schopnosť ľudí spojiť sa v kľúčových chvíľach. Podľa neho súčasnú koalíciu nespája služba občanom, ale strach o vlastnú moc. „Už sa boja aj študentov,“ povedal. Jeho slová vyvolali v dave ďalšiu vlnu skandovania proti premiérovi.
Predseda SaS Branislav Gröhling hovoril o potrebe novej Nežnej revolúcie – tentokrát revolúcie slušnosti a odbornosti. Zdôraznil, že Slovensko má v sebe viac dobra a nádeje, ako si mnohí pripúšťajú. „Nádej nie je slabosť. Je to rozhodnutie, že sa nevzdáme,“ odkázal účastníkom.Čítajte viac Nalejme si čistého vína o Novembri. Sme tam, kde sme boli
Občianske zhromaždenie po opozičnom proteste
Po skončení opozičného podujatia nasledovalo na Námestí slobody občianske zhromaždenie, ktoré organizovalo občianske združenie Mier Ukrajine. Vystúpila na ňom aj bývalá premiérka Iveta Radičová, ktorá zdôraznila, že ľudia nechcú násilie, ale normálny život. „My máme moc, my máme sebaúctu,“ povedala. Podľa nej je možné rešpektovať len tých politikov, ktorí majú úctu k občanom.
Rečníkom občianskej časti bol aj Roman Samotný z iniciatívy Inakosť. Pripomenul, že revolúcia priniesla nádej menšinám, vrátane LGBTI ľudí, na plnohodnotné miesto v spoločnosti. Podľa neho však mnohé nádeje zostali nenaplnené a situácia sa zhoršuje.
„Mnoho ľudí z menšín stále nemá šancu na dôstojný život,“ povedal. Tvrdí, že spoločnosť môže napredovať len vtedy, keď sa naučí rešpektovať dôstojnosť každej ľudskej bytosti, nie silou, ale vzájomným rešpektom.
Veterán novembrových udalostí Ladislav „Agnes“ Snopko pripomenul korene 17. novembra v roku 1939, kedy bol Medzinárodným dňom študentov. Následne po roku 1989 Dňom boja za slobodu a demokraciu a teraz je tento dátum podľa neho aj „dňom boja proti ficovskej lúzokracii“. Na margo premiéra Roberta Fica zároveň povedal, že „ukája svoje mocenské chúťky v kruhu najhorších diktátorov sveta“. Dodal však, že nedávno sa premiér „pošmykol na kúsku kriedy a padol na zadok“.
Pôvodcom takzvanej „kriedovej revolúcie“ je študent z Popradu, prezývaný „Muro“. Podľa neho sa tento rok preukázalo, že „pravda napísaná kriedou má stále väčšiu váhu ako lži z úradu vlády“. Muro od študentov nežiada heroizmus, ale aby neboli ticho. „Musia sa nás báť a mám pre Vás dobrú správu, už sa nás boja,“ vyhlásil.
Členovia iniciatívy Mier Ukrajine na záver predniesli manifest, ktorý má byť výzvou pre všetky generácie. „Dosť bolo strachu a opatrnosti. Slovensko je Európa. Udržať sa v nej je našou povinnosťou,“ uviedla v úvode Lucia Štasselová. Iniciatíva upozornila, že Slovensko stojí pred výzvou udržania demokracie, pretože „našu krajinu ovládli klamstvá, nenávisť a korupcia“.Čítajte viac Remišová: Na diskusii s Ficom v Poprade boli aj štátni zamestnanci a predstierali, že sú študenti
Rastislav Kalnovič dodal, že vláda prijíma zákony inšpirované Ruskom a ohrozená je sloboda médii a nezávislosť súdov. „Táto vláda sa bojí pravdy a odvahy, a podsúva nám Rusku propagandu a konšpirácie,“ povedal. Iniciatíva zdôraznila, že demokracia sa musela vybojovať a vyjadrila podporu študentom z Popradu. Záver manifestu venovali Ukrajine, ktorá sa bráni pred agresiou Ruska.
Občianske zhromaždenie sa ukončilo európskou a následne slovenskou hymnou.
Na pódiu v Bratislave nevystúpili zástupcovia Hnutia Slovenska. Tí si 17. november pripomínajú na zhromaždeniach v iných mestách na Slovensku.
Koalícia reagovala vlastným podujatím
Vládna strana Smer zorganizovala v Nitre paralelnú akciu s názvom „17. november – deň rešpektu k inému názoru“. Konala sa na tamojšom výstavisku a jej cieľom malo byť podľa organizátorov pripomenutie významu rešpektu v spoločnosti.