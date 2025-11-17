Fico opäť žiada reformu politiky. Lídri Smeru volajú po rešpekte k výsledkom volieb

V Nitre sa v pondelok podvečer konalo stranícke podujatie Smeru s názvom „17. november – deň rešpektu k inému názoru“, kde rezonovali témy o stave slovenskej demokracie, potrebe politickej reformy a rešpektovania výsledkov volieb.
Predseda vlády opätovne volal po reforme slovenského politického systému na princípe slobodných demokratických volieb. „Nemôže 31 strán kandidovať a nemôžeme zostavovať vládu na princípe širokých koalícií, ktoré nie sú schopné fungovať. Táto forma demokracie Slovenskej republike škodí,“ uviedol Fico počas svojho prejavu v priestoroch Agrokomplexu.
Demokracia by podľa jeho slov mala byť „demokratická súťaž medzi najlepšími o najlepšie myšlienky“, no na Slovensku sa z nej stalo „more pre loď bláznov“. Zdôraznil, že dobrá demokracia znamená vládnuť na základe slobodných volieb a súčasne rešpektovať pravidlá a jeden druhého.Čítajte viac Bratislava v znamení 17. novembra: Opozícia aj občania žiadali koniec Ficovej vlády, neodradil ich ani dážď
Fico pripomenul, že netreba zabúdať ani na život na Slovensku pred rokom 1989, keď „ľudia pracovali, vytvárali hodnoty a potom ich niekto privatizoval a rozkrádal“. Zároveň privítal každého, kto si 17. november pripomína verejným zhromaždením zorganizovaným v súlade so zákonom. Zdôraznil, že Smer-SD počas vládnutia nikdy neprijal zákon proti demokracii či obmedzujúci ľudské práva, „nezneužili sme moc, nepoužívali sme políciu, nezasahovali sme do záležitostí iných krajín,“ dodal.
V závere svojho vystúpenia premiér prekvapivo vyzval ministra vnútra a generálneho prokurátora SR, aby sa pod ťarchou nových okolností na medzinárodnej scéne opätovne pozreli na vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. „Dajte konečne pravdu slovenskému národu, ako to s novinárom a jeho priateľkou bolo,“ poznamenal Fico.
Nosnou témou podujatia bol rešpekt k inému názoru. Podpredseda NR SR Tibor Gašpar skonštatoval, že mnohé očakávania občanov po Nežnej revolúcii sa nenaplnili a súčasná situácia je v mnohých ohľadoch horšia. Pripomenul, že vyvrcholením nenávisti, ktorá panuje v spoločnosti, je aj streľba na predsedu vlády, „ale v prvom rade na človeka Roberta Fica za to, že má iný názor, za to, že si dovolil povedať, aké vyznáva hodnoty,“ skonštatoval Gašpar.
Vyzval opozíciu na rešpektovanie výsledkov slobodných volieb z roku 2023. „Kladiem si otázku, proti čomu protestujete? V roku 2023 tu boli slobodné voľby, z nich vzišla vláda, na čele ktorej stojí Robert Fico. Rešpektujte tieto výsledky,“ odkázal smerom k opozícii.Čítajte viac Pellegrini kritizuje Fica: Mal by si uvedomiť, že nie je predsedom len svojich voličov. Odmieta premiérove slová o 17. novembri
Poslanec NR SR Ján Richter (Smer) tiež zdôraznil, že opozícia dva roky neakceptovala výsledok slobodných a demokratických volieb a „chce ho zmeniť na uliciach nenávisťou proti nám, čoho je výsledok aj atentát na nášho predsedu a premiéra slovenskej vlády“.
Richter na záver pripomenul, že názorom Smeru, na ktorom sa zhodla celá koalícia, je snaha o zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany. „Vážime si partnerov aj na západe, aj na východe. Robíme všetko preto, aby sa ten vojnový konflikt čím skôr skončil a aby celá Európa a podľa možností aj svet, boli bez vojen,“ dodal Richter.Čítajte aj Fico upúšťa od spojenectva s Orbánom, zvažuje založiť v europarlamente vlastnú frakciu socialistov