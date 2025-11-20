Štát chce udrieť proti fajčiarom. Lekárka: Dopad e-cigariet vidíme pri banálnych infekciách

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) nasadila cez leto do terénu neplnoletých figurantov. Od predavačov pýtali klasické cigarety, žuvací tabak či zariadenia na nahrievanie tabaku s tabakovými náplňami. Testovali, či im predajú tabak do vodnej fajky, jednorazové a nabíjacie elektronické cigarety s nikotínom či bylinné výrobky určené na fajčenie.
Ako uviedla riaditeľka SOI Nadežda Machútová, výsledky prekvapili aj samotných inšpektorov. „Každé štvrté dieťa sa dostáva k tabakovému výrobku veľmi ľahko,“ uviedla. Najviac pritom predali mladistvým vo veku 15 až 17 rokov. Problém bol najmä s jednorazovými elektronickými cigaretami s obsahom nikotínu. „Výsledky kontroly ukázali, že z 96 zakúpených kusov bolo 31 predaných neplnoletým, čo predstavuje porušenie zákona v tretine (32,29 %) kontrol,“ priblížila SOI.
Hoci nelegálny predaj v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi klesol, podľa Machútovej by sa tak diať vôbec nemalo. Vo viacerých prípadoch podľa nej zlyhal ľudský faktor, keď predavač zle odhadol vek kupujúceho a nepožadoval občiansky preukaz. Najproblematickejšie skončili gastroprevádzky a malé miestne potraviny či obchody s rozličným tovarom. Polepšili si čerpacie stanice, trafiky a obchodné reťazce.
Kontrolóri tiež zistili, že k produktom na fajčenie sa deti vedia dostať naďalej aj cez automaty, čím obchodníci porušujú zákon. Niekoľko rokov ich môžu predávať aj cez internet. Machútová to považuje za problém, pretože mnohým chýba elektronické overovanie veku.Čítajte viac Fajčenie je pasé, nikotínové vrecúška si dnes kúpi aj 13-ročný. Na bazári a bez kontroly. Čo robia vankúšiky s telom?
Ťažší priebeh banálnych infekcií
Detská pneumologička Iveta Neuschlová z Národného ústavu detských chorôb hovorí, že účinky e-cigariet alebo vapingu sa prejavujú u fajčiarov poškodením pľúc. Pred rokom 2018 sa s obdobnými prípadmi nestretávali.
„Sú to väčšinou mladí silní muži, mnohokrát športovci,“ priblížila. Majú podľa nej pocit, že takáto forma fajčenia im nezníži fyzickú kondíciu. „Dopad vidíme pri banálnej infekcii, keď skončia v nemocnici so závažným respiračným zlyhaním, respektíve infekciou, ktorú by doma prekonali úplne ľahko. To sme predtým nevídali,“ uviedla Neuschlová pre Pravdu.
Škodlivé sú podľa nej elektronické cigarety s nikotínom aj bez neho, obe formy totiž fungujú na báze zahrievania. „Teplý vzduch, ktorý vzniká, je rizikovým pre deti, ktorým sa pľúca ešte vyvíjajú. Prirodzene, majú zvýšenú chorobnosť a pri nedozretom imunitnom systéme, vyvíjaní dýchacích ciest každá škodlivá látka zastaví priaznivý vývoj,“ vysvetlila.
Škodlivý je pre ne aj oxid uhoľnatý, ktorý vzniká pri fajčení. „Čím je dieťa menšie, tým je väčšia väzba na hemoglobín. Dieťa nemá dostatočné množstvo kyslíka. V uzavretom priestore to môže byť prezentované bolesťou hlavy, únavou, nekoncentráciou dieťaťa,“ pokračovala.
Čo robia cigarety v pľúcach
Neuschlová vysvetlila, že pľúca reagujú na každé fajčenie. To má vplyv na riasinky, teda výstelku pľúc, ktorá čistí dýchacie cesty od vírusov aj škodlivín. „Vplyvom fajčenia, či už dymu, horenia, alebo látok, dochádza k ich poškodeniu. Sliznica sa mení. V pľúcach vznikajú zmeny, ktoré organizmus istý čas dokáže opravovať. Po dlhých rokoch expozície stratia tú schopnosť opravy a môže vzniknúť nádor,“ opísala. Navyše, nikotín pôsobí priamo na receptory mozgu, a ak sú všetky zaplnené, vytvorí si nové. „Nikotín mení naše vnímanie, náš predný mozog, kde sa vyvíja to, ako sme schopní odolávať stresu,“ pokračovala.
Druhým vplyvom fajčenia na rastúci organizmus je, že naše pľúca a celé dýchacie cesty sa po narodení ešte vyvíjajú. „Pľúca sa vyvíjajú do 18 rokov, najväčší vývoj je do ôsmich. Tu treba spomenúť aj pasívne fajčenie. Akýkoľvek vplyv, a je jedno, či už je to ťažký kov, alebo horenie splodín, zastaví priamy vývoj. O desať rokov môže vzniknúť skupina mladých ľudí, ktorí budú mať nedovyvíjané pľúca. Keďže vieme, že pľúca starnú, môžeme u nich očakávať, že bude ich menšia výkonnosť a väčšie riziko kardiovaskulárnych ochorení,“ vysvetlila.
Navyše, pri každom horení vznikajú chemické látky ako aldehydy a ťažké kovy, ktoré sú nežiaduce pre mladý organizmus. Lekárka podotýka, že hoci rodičia majú dnes vyššie nároky na kvalitu ovzdušia a venujú veľkú pozornosť zloženiu liekov či „nežiaducim látkam“ vo vakcínach, pri fajčení nepoužívajú rovnaký meter. „Tu máme priamo látku, o ktorej vieme, čo obsahuje, vieme, čo pri nej vzniká, no naša tolerancia v spoločnosti je voľnejšia na jednorazovú cigaretu,“ poukázala odborníčka.
Lekárka hovorí, že v prípade e-cigariet ide o drogu s najrýchlejšou cestou k závislosti. U dieťaťa od osem do 12 rokov sa môže vybudovať už v priebehu niekoľkých dní, u násťročného človeka do týždňa. U dospelého sú to týždne až mesiace.
Jednorazové cigarety sú v porovnaní s klasickými podľa Neuschlovej horšie v tom, že sú bez zápachu a takýchto fajčiar sa iným „nehnusí“. „Neprekáža nám to, lebo nám to vonia, nedymí. Čo je ešte veľmi zradné, je to, že nemáme kontrolu nad množstvom, ktoré sme si potiahli. Pri pocite, že máme málo, si stále poťahujeme,“ podotkla. Jedna jednorazová e-cigareta sa pritom nerovná jednej klasickej. „Je to niekoľko cigariet, respektíve pol až celý balíček cigariet v jednej jednorazovej cigarete,“ upozornila lekárka.
Hlas verzus SNS
Zákaz predaja jednorazových cigariet je aktuálne témou aj medzi politikmi. Presadiť ho chce minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas). Jeho koaličný partner z SNS Andrej Danko s tým však nesúhlasí a šéfa zdravotníctva žiada, aby návrh nepredkladal. Tvrdí, že Šaško sa namiesto riešenia skutočných problémov venuje sekundárnym témam.
„SNS odmieta akýkoľvek lobistický návrh, ktorý by zlikvidoval malých slovenských výrobcov a zároveň posilnil veľké zahraničné spoločnosti,“ informovala nedávno riaditeľka kancelárie SNS Zuzana Škopcová. Štát by tým prišiel o zhruba 50 miliónov eur ročne na daniach.
Šaško sa bráni, že jeho úlohou je chrániť zdravie. V prípade tejto legislatívy je to zníženie dostupnosti výrobkov predovšetkým pre deti a mladistvých, ktorí sú náchylnejší, aby si vypestovali závislosť.
Výhrady mal aj rezort financií, ktorý má pod palcom Smer. Návrh by mal podľa neho negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a podnikateľské prostredie. „Zavedenie zákazu by bolo v rozpore s už platnou novelou zákona o spotrebnej dani, ktorá tieto výrobky zdaňuje,“ argumentoval rezort.
Zdá sa však, že návrh na zákaz e-cigariet nateraz nebude pre koalíciu rozbuškou. „Legislatívnym materiálom týkajúcim sa elektronických cigariet sa zaoberala Legislatívna rada vlády. V rámci hľadania konsenzu s Ministerstvom financií SR sa odkladá účinnosť zákona do februára 2027. Zároveň si MF SR uplatnilo dodatočné pripomienky, ktorými sa rezort zdravotníctva zaoberá a keď sa s nimi vyrovná, zákon bude predložený na vládu,“ uviedlo pre Pravdu ministerstvo zdravotníctva.
Dôsledky ešte len uvidíme
Keď sa lekárky pýtame, ktoré cigarety sú z dlhodobého hľadiska horšie – či elektronické, alebo klasické, pri jednom z typov je to podľa nej otázka budúcnosti. Klasické nikotínové cigarety podľa jej slov vytvárajú aldehydy a spôsobujú veľké riziko v súvislosti s vývojom rakoviny dýchacích ciest. Nádor na pľúcach sa môže ozvať aj po niekoľkých rokoch nefajčenia.
„Aj po 20–30 rokoch päťročného fajčenia. To, ako elektronické cigarety v tejto forme zmenia život, uvidíme možno o 15–20 rokov,“ uviedla. Obáva sa preto, aká budúcnosť čaká deti, ktoré dnes fajčia e-cigarety. „Či nám vznikne štvrtina mladých chorých ľudí, ktorí majú byť na maximálnej výkonnosti. Je to podľa mňa zradné,“ podotkla.
S mladými ľuďmi by sa podľa Neuschlovej malo hovoriť o rizikách a niektoré z výrobkov nefavorizovať ako tie menej bezpečné. Fajčenie by vymazala zo spoločenských udalostí a rovnako aj zo seriálov či filmov. „Ako spoločnosť by sme sa na všetkých úrovniach – či už sa to týka škôl, zdravotníctva, obchodu, mali venovať tejto stránke čo najviac. Samotná represia nebude úspešná, pokiaľ nebude vzdelaná generácia o rizikách, nebudeme hovoriť o závažnosti týchto foriem, vzniknú iné spôsoby, ako sa tu tie látky dostanú,“ uviedla.
Za inšpiráciou by nechodila ďaleko. „Podľa mňa treba minimálne, podľa vzoru z Česka, zabrániť príchutiam, vôňam, ktoré v nás evokujú niečo podobné, ako keď mám doma difuzér, a hovorím si, akú vôňu som ešte nevyskúšala. Keď to nebude voňať, myslím si, že aj toto môže u mladých spôsobiť, že prestanú fajčiť,“ navrhla.
Neuschlová doplnila, že ďalšou obľúbenou formou príjmu nikotínu medzi mladými sú žuvacie vankúšiky. O dôsledkoch ich používania by viac vedeli hovoriť zubári a dentálni hygienici. Ako príklad spomenula Švédsko, kde je povolený priamo žuvací tabak. Hoci má krajina najnižší počet prípadov rakoviny pľúc, dostavil sa iný problém. „Práve mladí ľudia tam majú veľké nepriaznivé stavy s ťažkou paradentózou. Keďže nám záleží na tom, akí sme zdraví zvnútra a pekní zvonka, tak si myslím, že aj toto je forma, ako to spoločnosti vysvetľovať,“ uviedla.