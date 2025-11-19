Absolútne najlepší výsledok a pozícia v TOP 10. Slováci vedia výborne po anglicky. Ktoré mesto porazilo Bratislavu?

Na prieskume sa v 123 štátoch zúčastnilo 2,2 milióna ľudí, pre ktorých angličtina nie je rodným jazykom. Založený je na výsledkoch štandardného testu z angličtiny (EF SET) používaného vládami, spoločnosťami, ale aj školami a jednotlivcami na rozsiahle testovanie jazykových znalostí. Veľmi vysoká úroveň odbornosti angličtiny, dosiahnutá Slovenskom znamená, že Slováci vedia v rôznych konverzáciách používať vhodný štýl jazyka, prípadne ľahko čítať aj zložitejšie texty.
Košice zosadili Bratislavu
Prieskum tiež ukázal, že na Slovensku najplynulejšie vedia po anglicky obyvatelia Košíc, minulý rok bolo víťazom hlavné mesto Bratislava. Slovensko sa v prieskume EF English Proficiency Index tento rok umiestnilo na desiatej priečke, ide o náš absolútne najlepší výsledok. V znalosti anglického jazyka sa tak radíme medzi krajiny s veľmi vysokou úrovňou odbornosti. V celkovom hodnotení dosiahlo Slovensko 606 bodov, vlaňajšie skóre tak vylepšilo o 22 bodov.
„Za týmto výborným umiestnením stojí skutočnosť, že angličtinu dnes Slováci používajú oveľa viac ako v minulosti – cestujú, študujú v zahraničí, pracujú pre globálne spoločnosti a sledujú médiá či filmy v pôvodnom jazyku. Takýto prirodzený kontakt s angličtinou spolu s prístupom ku kvalitným jazykovým kurzom a online vzdelávaniu prináša svoje výsledky," uviedla country manažérka EF Education First Monika Barboráková.
Výsledky ukázali, že najvyššiu znalosť anglického jazyka má obyvateľstvo Košického kraja, obzvlášť samotní Košičania. Minuloročný slovenský víťaz Bratislava sa v rebríčku prepadla o štyri pozície. Stále je však medzi dvadsiatimi hlavnými mestami sveta s najplynulejšou angličtinou. Slovensko jednoznačne vedie aj medzi štátmi Vyšehradskej štvorky. Rebríčku EF English Proficiency Index opäť kraľuje Holandsko, strieborná priečka patrí Chorvátsku a na treťom mieste skončilo Rakúsko. V rámci Európy vykázali najhoršiu úroveň anglického jazyka Taliani, Rusi a Ukrajinci, vo svete to zas boli obyvatelia Líbye, Pobrežia Slonoviny a Kambodže.
Zhoršenie u mladých študentov
Nelichotivým výsledkom je, že u mladých ľudí sa znalosť angličtiny zhoršuje. Kým na Slovensku sú ženy a muži vo veku od 21 do 25 rokov v angličtine najlepší spomedzi všetkých vekových kategórií, vo svete je to naopak. V predmetnej vekovej skupine za ostatných desať rokov poklesla úroveň angličtiny o 11 bodov, čerství dospelí, teda mladí vo veku od 18 do 20 rokov, si pohoršili o 87 bodov. Nízku znalosť angličtiny ukázal prieskum u študentov, z hľadiska profesií skončili takmer na chvoste rebríčka.
„Dôležité je, aby v škole dostali čo najviac príležitostí rozprávať – napríklad formou projektov, školských súťaží či konverzačných aktivít v triede. Prospešné je tiež motivovať študentov, aby boli s angličtinou v kontakte mimo školy – napríklad vďaka počúvaniu hudby či sledovaniu online obsahu, o ktorý sa môžu podeliť so spolužiakmi. Prínosom je aj účasť na jazykových kurzoch, ktoré v osvojovaní si angličtiny otvárajú nové možnosti," priblížila Barboráková spôsoby, vďaka ktorým môžu mladí ľudia získať sebavedomie v anglickom jazyku.
Prieskum EF English Proficiency Index 2025 sa tiež venoval aj znalosti angličtiny naprieč povolaniami či pohlaviami. Podľa jeho zistení sa rozdiely medzi mužmi a ženami postupne zmierňujú. U žien úroveň angličtiny za poslednú dekádu poklesla o 17 bodov, v porovnaní s vlaňajškom sa ale zlepšila. U mužov sa zas znalosť angličtiny od roku 2015 vo všeobecnosti zlepšila, a to o tri body, no v porovnaní s minulým rokom si muži pohoršili.
Z hľadiska povolaní prieskum ukázal, že anglický jazyk najviac ovládajú pracujúci v odvetví informačných technológií. Za nimi skončili profesionálne služby, médiá, šport a zábava, a tiež stavebníctvo či gastronómia. Z pohľadu konkrétnych profesií vykázali najvyššiu znalosť angličtiny zamestnanci v strategickom a projektovom manažmente, výskume a vývoji, IT, a tiež pracovníci v zákazníckom servise, marketingu a učitelia. Problém s anglickým jazykom mávajú zamestnanci v štátnej správe, neziskovom sektore, cestovnom ruchu a údržbe.
AI prvýkrát hodnotila písanie aj hovorenie
Tohtoročný prieskum dosiahol významný míľnik, po prvýkrát sa v ňom preukazovali aj zručnosti v písaní a hovorení. Vyhodnocovala ich umelá inteligencia vyvinutá spoločnosťou Efekta Education Group, čo je technologická „sestra" EF Education First, zameriavajúcej sa na zlepšovanie výsledkov vzdelávania v celosvetovom meradle.
„Vďaka pokročilej umelej inteligencii od Efekta sme mohli vyhodnotiť nielen to, ako ľudia rozumejú prečítanému a počutému, ale aj to, ako dobre ovládajú hovorené a písané slovo. Takýto ucelenejší pohľad nám odhaľuje, ako sa znalosť angličtiny líši medzi jednotlivcami a skupinami. Umelá inteligencia vo všeobecnosti mení spôsob, akým pracujeme a žijeme. Keďže jej nástroje sa vyvíjajú predovšetkým v angličtine, tento jazyk už nie je len zručnosťou, ale stáva sa základom do budúcnosti," uzavrela Barboráková.