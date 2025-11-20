Prvá veľká kalamita čoskoro udrie: niektoré okresy zasype až 20 centimetrov snehu

„V najbližších hodinách a dňoch sa črtá veľmi zaujímavá synoptická situácia, ktorá do našej oblasti prinesie zásadnú zmenu v počasí. Väčšina územia sa postupne dočká prvých snehových vločiek, v niektorých oblastiach sa však môže vyskytnúť prvá tohtosezónna snehová kalamita,“ uviedli meteorológovia. Podotkli, že zrážky, ktoré budú spočiatku v nižších polohách miestami aj dažďové, sa budú meniť na sneženie.
Na strednom a východnom Slovensku by v piatok podľa SHMÚ malo napadnúť okolo päť centimetrov snehu. Najmenej zrážok má byť na západe krajiny. Nižšia pravdepodobnosť snehových zrážok je aj na krajnom juhu, kde bude podľa ústavu výrazná časť zrážok v daždi. Na Spiši a Šariši a v blízkom okolí má napadnúť okolo 20 centimetrov snehu. Vietor má zosilnieť najmä na západnom a východnom Slovensku. Situácia sa však ešte môže zmeniť.
SHMÚ v tejto súvislosti varuje pred niekoľkými nebezpečnými javmi. „Keďže bude aj veterno, miestami očakávame tvorbu snehových jazykov, ojedinele aj závejov, opäť najmä na hornom Spiši, Šariši a Orave a v tatranskej oblasti. Najsilnejší vietor bude fúkať na juhovýchode krajiny. Keďže očakávame priebežné ochladzovanie a zmenu skupenstva zrážok, môže sa ojedinele tvoriť aj poľadovica,“ upozornili meteorológovia.