Dočasné útočisko Ukrajincom bude pokračovať a nezmení sa, kým sa neskončí vojna, avizuje ministerstvo vnútra

„O ukončení poskytovania dočasného útočiska a následnej úprave formy pobytu odídencov z Ukrajiny sa na úrovni Európskej únie a členských štátov diskutuje už dlhšie. Na európskej úrovni sa bude musieť rozhodnúť, kedy k tejto zmene dôjde, je však zrejmé, že sa tak neudeje pred ukončením bojov,“ zdôraznilo ministerstvo vnútra. Doplnilo, že Slovensko, rovnako ako iné členské štáty, sa na túto zmenu pripravuje napríklad aj posilňovaním kapacít cudzineckej polície.
Vláda ešte minulý týždeň odsúhlasila navýšenie personálnych kapacít cudzineckej polície o 100 zamestnancov. „Naliehavá potreba zvýšenia personálneho stavu na jednotlivých oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru súvisí aj s očakávanou situáciou, ktorej bude cudzinecká polícia v blízkej budúcnosti čeliť,“ zdôraznil rezort vnútra s tým, že sa očakáva zrušenie mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.Čítajte viac Sme skutočne závislí od Ruska? Moskva dodáva Slovensku len tretinu plynu, väčšina tečie z iných zdrojov
„V prípade zrušenia mimoriadnej situácie dôjde k stavu, keď minimálne 60-tisíc cudzincov na území SR bude potrebovať obnovenie svojho pobytového statusu, keďže počas mimoriadnej situácie si pobyt neobnovili,“ uviedlo ministerstvo. To zároveň očakáva aj ukončenie poskytovania dočasného útočiska utečencom z Ukrajiny. „Približne 130-tisíc príjemcov dočasného útočiska (oficiálne registrované osoby) bude musieť prejsť na iný druh pobytového statusu, čo bude spojené s administratívnymi úkonmi na oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru,“ dodal rezort vnútra.