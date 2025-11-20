SaS kritizuje, že vláda pri krádežiach neprišla s komplexným riešením. Podľa Gröhlinga je koalícia v kríze

„To, čo minister priniesol v stredu (19. 11.) na vládu, je síce čiastkové uznanie si chyby, ale je to iba čiastkové riešenie. (…) Je to výsmech, že nechce bojovať s kriminalitou naozaj, ale venuje svoj čas a kapacitu len tomu, aby slúžil záujmom tejto vlády,“ poznamenala. Kolíková tiež kritizovala, že vláda sa zatiaľ nevenovala téme daňových podvodov. Myslí si, že kabinet rezignoval na boj s kriminalitou.
Líder SaS a poslanec Branislav Gröhling zase hovoril o kríze vládnej koalície. „Vládna koalícia je opäť v kríze. Ale prečo? Preto, že riešia svoje kšefty, biznis, funkcie, stoličky ministrov," podotkol. Obáva sa preto, ako bude v tejto situácii prebiehať parlamentná schôdza, ktorá sa má začať 25. novembra.
Vláda v stredu schválila novelu Trestného zákona. Za drobnú krádež sa má opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť". Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Bez ohľadu na výšku škody má byť krádež tretíkrát v jednom roku už trestným činom s trestnou sadzbou do dvoch rokov. Vláda navrhla, aby parlament novelu schválil v skrátenom legislatívnom konaní. Minister Susko zároveň informoval, že úprava Trestného zákona v prípade drobných krádeží je len prvým krokom k riešeniu narastajúcej drobnej kriminality. Avizoval ďalšie opatrenia vrátane úpravy obecných služieb a sociálnych dávok.
Remišová: Novela Trestného zákona nerieši daňové podvody
Opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová považuje novelu Trestného zákona, ktorú v stredu (19. 11.) schválila vláda, za odfláknutú. Namieta, že nerieši sprísnenie trestov za daňové podvody. Avizuje, že v parlamente preto podá pozmeňujúci návrh, ktorý to bude upravovať. Vyplýva to z jej vyjadrenia na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Len nedávno upozornila šéfka Európskej prokuratúry, že Slovensko sa stalo európskym centrom pre daňové podvody, keďže až tretina všetkých podvodov v EÚ má väzby na Slovensku. Takto prichádza Slovensko minimálne o pol miliardy eur, ktoré by mali ísť do štátneho rozpočtu a namiesto toho idú podvodníkom do vrecka. Za situáciu nesie plnú zodpovednosť vládna koalícia, pretože po mafiánskej novele trestného zákona daňové podvody do 20-tisíc eur prestali byť trestným činom a polícia ich už často ani nevyšetruje,“ skonštatovala.
Novelu trestného zákona, ktorá rieši drobné krádeže, zároveň považuje za priznanie zlyhania celej koalície. Tvrdí však, že koaličníci so zmenami prišli, až keď všetci bili na poplach pre zvýšenú kriminalitu. „Navyše, je neakceptovateľné, že vláda opäť robí zmeny v skrátenom legislatívnom konaní bez zapojenia odbornej verejnosti. Výsledkom bude zas len chaos, ktorý budú musieť už desiatykrát opravovať,“ dodala Remišová.