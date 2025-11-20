Pravda Správy Domáce Slávnostne otvorili novovybudovanú rýchlostnú cestu R2 Kriváň - Mýtna

Slávnostne otvorili novovybudovanú rýchlostnú cestu R2 Kriváň - Mýtna

V obci Kriváň v okrese Detva vo štvrtok predpoludním slávnostne otvorili novovybudovaný úsek R2 medzi Kriváňom a Mýtnou. Rýchlostnú cestu do Novohradu s najdlhším mostom na Slovensku, ktorej výstavba trvala štyri roky, symbolickým prestrihnutím pásky otvoril minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru) i predseda vlády SR Robert Fico (Smer). Motoristi budú môcť úsek využívať od neskoršieho popoludnia.

20.11.2025 12:13
debata (55)
Otvorili R2 Kriváň - Mýtna
Video
Slovenská diaľnica v korunách stromov je už otvorená. V rámci Európy je jediná svojho druhu, celosvetovo patrí do prvej dvojky. Podobnú „konkurenciu“ má len v Spojených štátoch, konkrétne v Kalifornii. / Zdroj: Eva Štenclová

Úsek R2 Kriváň – Mýtna vedie členitým terénom doliny Krivánskeho potoka. Približne deväť kilometrov dlhá rýchlostná cesta je po väčšine vedená nad úrovňou povrchu. Úsek tvorí takmer 6,5 kilometra mostov vrátane najdlhšieho mosta na Slovensku s dĺžkou 4374 metrov.

Ráž: Na Slovensku by malo byť zrekonštruovaných približne 575 mostov cez PPP projekty
Video
Zdroj: TASR

Stavebné práce na rýchlostnej ceste medzi Kriváňom a Mýtnou sa začali v roku 2021, výstavbu malo na starosti združenie firiem Doprastav, Strabag a Eurovia. Problémy a omeškanie spôsobila aj polstoročie stará skládka odpadu pri obci Kriváň. Skládka bola až desaťnásobne objemnejšia, než sa pôvodne predpokladalo, odstrániť sa ju podarilo na prelome rokov 2024 a 2025. V uplynulých rokoch sa postupne zvýšila aj cena diela, ktorá bola v zmluve pôvodne stanovená na 232 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Začiatkom jesene sa zmluvná cena pohybovala na úrovni približne 270 miliónov eur.

R2 Kriváň - Mýtna (02/2022)
R2 Kriváň - Mýtna (02/2022)
+5R2 Kriváň - Mýtna (02/2022)

V súvislosti s otvorením novovybudovaného úseku diaľničiari sprejazdňujú aj nadväzujúci úsek R2 z Mýtnej do Tomášoviec, ktorý bol od polovice augusta uzavretý pre dokončovanie výstavby nového úseku Kriváň – Mýtna. Na trase medzi Bratislavou a Lučencom tak bez diaľničného spojenia ostáva už len južný obchvat Zvolena.

Facebook X.com 55 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #rýchlostná cesta #R2 #Kriváň
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"