Viac ako polovica Slovákov je za povinnú sexuálnu výchovu na základných školách (+anketa)

Prieskum ukázal, že 48,7 percenta opýtaných si myslí, že o sexuálnych témach by s deťmi mali hovoriť najskôr rodičia. Takmer 30 percent si myslí, že je správne, aby v tejto téme postupovali rodičia a školy spoločne. To, že by sa tejto úlohy mala zhostiť výlučne škola, si myslí 7,7 percenta respondentov. Vyjadriť sa nevedelo 7,2 percenta Slovákov, pričom štyri percentá si dokonca myslia, že by sa o sexe s deťmi nemal rozprávať vôbec nikto.
Z prieskumu tiež vyplýva, že 56,4 percenta Slovákov podporuje zaradenie sexuálnej výchovy medzi povinné predmety na základných školách. Ako dostatočnú hodnotí súčasnú sexuálnu výchovu len 27,6 percenta opýtaných. Za nedostatočnú ju považuje 40,2 percenta účastníkov prieskumu. Podpora povinnej sexuálnej výchovy závisí rovnako od úrovne vzdelania. Spomedzi vysokoškolsky vyštudovaných ľudí je podpora na úrovni 64 percent, pričom u ľudí so základným vzdelaním je to 55,2 percenta. Najnižšiu podporu pritom vyjadrili najmladší respondenti od 18 do 24 rokov, z ktorých povinnú sexuálnu výchovu podporuje 48,1 percenta. Generácia Z je podľa slov sociologičky digitálnou generáciu, ktorá paradoxne odmieta formálnu sexuálnu výchovu najviac. „Môže ísť o predpoklad, že online vyhľadajú všetky odpovede, ktoré potrebujú. V tomto smere je však dôležité myslieť na vystavenie dezinformáciám alebo nerealistickým očakávaniam z pornografie. Zároveň môžu mať čerstvú negatívnu skúsenosť so spôsobom, akým sa téma prezentovala v ich školách – nesystematicky, rozpačito, bez odbornej prípravy pedagógov,“ vysvetlila Ostrožovičová a upozornila, že 32 percent Slovákov nevie posúdiť kvalitu sexuálnej výchovy, čo dokazuje jej neviditeľnosť v systéme.
Ak ide o tému menštruácie, tak 68,5 percenta opýtaných verí, že rodičia by mali byť prví, kto túto tému s deťmi preberie. Ďalších 20 percent podporuje kombinovaný prístup rodičov a školy. Aby táto téma bola výlučne v rukách školy by chcelo 5,3 percenta respondentov. Sociologička z agentúry Ipsos Barbora Ostrožovičová vysvetlila, že slovenská spoločnosť vníma sexuálnu výchovu primárne ako súkromnú, rodinnú záležitosť, nie ako súčasť formálneho vzdelávania. „Rodičia chcú mať kontrolu, ale často nevedia, ako samotný rozhovor začať. Problém nastáva, keď rodičia nemajú dostatok informácií alebo sa téme úplne vyhýbajú. Pozitívne je, že menštruácia je menej tabuizovaná – kým o sexe nechcú s deťmi hovoriť štyri percentá Slovákov, pri menštruácii je to len necelé percento,“ doplnila Ostrožovičová.Čítajte viac Toto sa stane, keď odmietame sexuálnu výchovu! Mladí používajú menej kondómov, hrozí riziko pohlavných chorôb aj nebezpečných potratov
Výsledky prieskumu ďalej hovoria o tom, že sedem z desiatich Slovákov je za to, aby sa aj chlapci učili o menštruácii. „ Až 69,6 percenta Slovákov súhlasí s tým, že aj chlapci by mali byť vzdelávaní v tejto oblasti – proti je len 16,6 percenta respondentov,“ spresnila agentúra s tým, že muži sú v tejto téme rovnako progresívny ako ženy, pričom 70 percent z nich podporuje vzdelávanie chlapcov o menštruácii. Výraznejšie rozdiely sú však viditeľné v úrovni vzdelania. Kým z vysokoškolsky vzdelaných ľudí vyjadrilo súhlas 83,7 percenta, u ľudí so základným vzdelaním je to 61,8 percenta. 22-percentný rozdiel tak podľa agentúry naznačuje, že vzdelanie významne ovplyvňuje otvorenosť k prelomeniu rodových stereotypov v sexuálnej výchove.Čítajte viac Europoslankyne si v debate nič nedarovali. Beňová bola aj osobná: Pre moju dcéru si neželám sexuálnu výchovu