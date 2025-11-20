Ministri aj experti bijú na poplach: radikalizácia mladých rastie, vláda chystá centrálny zásah

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) zdôraznil, že nikto nespochybňuje vážnosť problému, ktorý radikalizácia predstavuje. „Má negatívny dosah nielen na samotných mladých, ale aj na celú spoločnosť, ohrozuje jej bezpečnosť i súdržnosť,“ upozornil. Pripomenul, že v nedávnom období sa v rámci jednotlivých rezortov realizovali kroky a opatrenia, ktoré sa snažia problém radikalizácie riešiť i predchádzať mu. „Na dnešnom okrúhlom stole sme sa zhodli, že doterajšie kroky, akokoľvek dobré, nestačia, potrebujeme ich zintenzívniť a najmä prepojiť a realizovať priamo v teréne,“ uviedol šéf školského rezortu.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) upozornil, že akcelerácia radikalizmu mladých je globálny a žiaľ, i slovenský trend. „Ten najpálčivejší problém pociťujeme na východnom Slovensku,“ informoval. Ohrození radikalizáciou sú podľa neho nielen tínedžeri, ale už aj menšie deti. „Aj preto je dôležité, že sme si na dnešnom okrúhlom stole povedali, čo sme urobili, v čom musíme pridať, čo ešte nie je podchytené,“ dodal. Avizoval tiež, že ďalší okrúhly stôl na túto tému sa uskutoční na pôde rezortu vnútra.Čítajte viac Gröhling: Vražda na Zámockej bola spôsobená šírením nenávisti a radikalizáciou
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) podporil myšlienku vytvorenia koordinačného orgánu. „Toto je jedna z prioritných úloh, nájsť spôsob, ako zastrešiť a koordinovať jednotlivé aktivity tak, aby priniesli synergický efekt,“ uviedol minister.
Komisár pre deti Jozef Mikloško poukázal na to, že situácia detí sa celosvetovo zhoršuje. „Jedným z dôsledkov zlej, negatívnej a nepriaznivej životnej situácie je práve radikalizácia,“ upozornil. Takisto ocenil zhodu na potrebe koordinácie v úsilí o prevenciu voči nástrahám, ktorým v tejto oblasti deti a mládež čelia. „Je to základ riešenia,“ podotkol.
Riaditeľ Ligy za duševné zdravie Juraj Vršanský zdôraznil význam prevencie. „Investíciou do nej vytvárame alternatívy pre napĺňanie potrieb mladých ľudí, tak, aby tie potreby nemuseli napĺňať formou radikalizácie,“ argumentoval.
Riaditeľ občianskeho združenia IPčko, ktoré poskytuje psychologickú pomoc mladým, Marek Madro upozornil na nástrahy, ktorým v prípade radikalizácie čelia deti a mladí v online prostredí. Aj v tomto prípade je preto podľa neho dôležitá široká koordinácia. „Aby sme, tak ako doteraz, nemuseli skôr plátať diery v systéme, ktorý je, existuje, ale prirodzene, má slabé miesta,“ dodal.
Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská považuje štvrtkový okrúhly stôl za veľký míľnik pri zdieľaní informácií. „To je podklad pre efektívnejšiu a adresnejšiu pomoc pri negatívnych javoch, ktorým deti a mladí čelia v škole i mimoškolskom prostredí,“ zdôraznila.