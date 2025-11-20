PS tvrdí, že štátne milióny plynú do združenia spojeného s Kmecom. NITC sa voči slovám ohradilo a podnikne právne kroky

Združenie bolo podľa PS založené 4. septembra tohto roka tromi zakladajúcimi členmi, pričom jedným z nich bol Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku pod vedením Petra Kmeca. Ďalším zakladajúcim členom bola podľa hnutia nezisková organizácia SlovakiaTech, v ktorej figuruje dcéra Juraja Miškova.
„Napriek tomu, že to vzniklo iba 4. septembra, už 25. septembra v katastri toto záujmové združenie NITC sa stalo vlastníkom skrachovaného outletu Voderady, ktorý podľa vlastných slov chcú vybudovať na inovačné centrum. Čiže iba tri týždne od založenia združenia, ktoré oficiálne si nikde neuviedlo, odkiaľ má nejaké peniaze, sa stalo vlastníkom skrachovaného centra Voderady,“ zdôraznil Michal Truban (PS).
Miškov sa ohradil, že na Úrade podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku pôsobil len ako poradca do konca mája tohto roka a funkcie sa vzdal z dôvodu prípravy Národného inovačného a technologického centra. Zdôraznil, že SlovakiaTech nedostal ani euro z úradu. „Úrad podpredsedu vlády sa ponúkol, že bude spoluorganizátorom takejto konferencie, ale nedal žiadnu dotáciu SlovakiaTechu. Sám si zobral alebo prevzal časť nákladov na konanie tejto konferencie, zhruba to bola asi polovica nákladov z celej konferencie,“ spresnil.
Ďalej reagoval, že nie je politikom, ale súkromnou osobou, preto sa voči vyjadreniam PS bude brániť súdnou cestou. „Nie je možné, aby na mňa útočili ako na politika, keď politikom nie som, a budem chrániť svoje dobré meno a svoju česť,“ dodal Miškov.Čítajte viac Úrad podpredsedu vlády podáva trestné oznámenie na Progresívne Slovensko a ohradil sa voči jeho vyhláseniam