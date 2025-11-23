Armáda preveruje zdatnosť záložníkov, za fyzické testy dostanú stovky eur. Absolvent: Tri dni som nevládal chodiť

Pravda ešte minulý mesiac informovala, že armáda si civilov, ktorých púšťa medzi seba, preveruje aj zo súkromnej stránky. Ako vtedy potvrdilo ministerstvo obrany, všetci príslušníci Pohotovostných a Operačných záloh absolvujú bezpečnostnú previerku.
Časť z nich prešla nedávno aj testami fyzickej zdatnosti, ktoré sú dobrovoľné. „Prvé zmienky o fyzickom preskúšaní zazneli už počas nášho prvého víkendového zdokonaľovacieho výcviku. Ani inštruktori či velitelia vtedy ešte nemali k dispozícii jasné informácie. Celý systém bol v prípravnej fáze a nebolo isté, ako presne bude testovanie prebiehať. Postupne sa však začali objavovať prvé náznaky a odpovede na otázky,“ uviedol pre Pravdu záložník, ktorého testovanie kondície ešte len čaká.Čítajte viac Armáda preveruje záložníkov. Civilov v Národných obranných silách čakajú bezpečnostné previerky
Tri disciplíny
Oficiálna pozvánka s pokynmi im napokon prišla s desaťdňovým predstihom. V prihláške vypĺňali okrem mena a rodného čísla, ktoré zo šiestich disciplín si zvolia na preskúšanie. Na výber boli tri dvojice úloh – 12-minútový beh (Cooprov test) alebo plávanie na 300 metrov, ľah-sed za jednu minútu alebo zhyby na hrazde a člnkový beh 10×10metrov alebo beh na 60 metrov. Rovnaké alebo podobné disciplíny absolvujú v rámci prijímacieho konania aj hasiči a policajti.
„Moja voľba disciplín bola jasná od začiatku. Keďže pravidelne behávam, rozhodol som sa pre 12-minútový beh a šesťdesiatku. Ako disciplínu na výbušnosť som si vybral ľah-sed za jednu minútu,“ opísal, čo ho čaká.
Aby aktivitami úspešne prešiel, musí naplniť takzvané normy pohybovej výkonnosti, ktoré sú rozdielne pre mužov a ženy a líšia sa aj pri vekových kategóriách. Hodnotenie sa odvíja od celkového počtu bodov, ktoré frekventant dosiahne z jednotlivých disciplín.
„Videl som hviezdičky“
Jeden z termínov fyzických previerok pripadol na minulotýždňovú sobotu. Po výcvikoch na Tureckom vrchu, Lešti či v Martine záložníci zamierili prvýkrát do Liptovského Mikuláša, kde sídli Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a sú tam vhodné podmienky na testy.
Absolvent previerok, s ktorým sa Pravda zhovárala, si vybral Cooprov test, „brušáky“ a beh na 60 metrov. „Myslím si, že to bolo dosť náročné. Pokiaľ viem, tak všetci neprešli – z môjho odhadu tak polovička. Niektorí 20-roční mali napríklad problém s disciplínou sed-ľah, časť dievčat zase nesplnila limit na člnkový beh či šprinty na 60 metrov. Boli aj prípady, keď pri 12-minútovke niektorých delilo od normy 200 metrov,“ opísal.
„Úprimne? Ku koncu 12-minútovky som videl hviezdičky aj ja. Napokon sa mi podarilo zabehnúť 2120 metrov, pričom spodná hranica pre moju vekovú kategóriu bola 2080 metrov. Brušákov som mal urobiť 33, urobil som 36. Na 60-metrový beh som mal minimálnu hranicu 9,9 sekundy a zabehol som ju za 8,7 sekundy. S výkonom som bol spokojný, ale tri dni potom som „nevedel chodiť“. Večer som mal horúčku a na druhý deň svalovicu na bruchu a stehnách – bol som hotový,“ spomína na obdobie po previerke.
Štedrý bonus
Záložník, ktorého testy ešte len čakajú, priznáva, že mnohých, vrátane neho, zaujal aj pomerne atraktívny finančný bonus. „Okrem finančnej odmeny ma však motivovala najmä osobná zvedavosť – chcel som zažiť fyzické preskúšanie v armáde na vlastnej koži,“ priblížil.
Motivačný príspevok pre Operačné a Pohotovostné zálohy je za absolvovanie cvičenia raz v kalendárnom roku vo výške 3 000 eur. Príspevok za zvyšovanie fyzickej zdatnosti pri splnení normy je podľa informácií zverejnených na webe Národných obranných síl vo výške 562 eur.
„Kto urobil testy, dostal aj peniaze. Podľa informácií, ktoré sme dostali, splnením previerok naplníme všetky podmienky hodnosti vojaka druhého stupňa,“ priblížil vojak 1. stupňa, ktorý už má previerky za sebou.
Bezpečnostné previerky
Fyzické testy sú ďalším medzníkom pre civilov, ktorú chcú byť štátu v prípade núdze k dispozícii. V rámci zdokonaľovacích výcvikov ich totiž pripravujú na rôzne moduly – od záchranára, cez operátora dronu až po strážcu. Ozbrojené sily môžu povolať Pohotovostné zálohy v krízovej situácie pri riešení živelných pohrôm, priemyselných havárií či teroristického útoku.
Pre ilustráciu, v prípade modulu strážca sa učili kontrole vstupov či príjazdových ciest. „Modelové situácie zahŕňali aj reakciu na slabšieho nepriateľa, jeho potlačenie, či dokonca zásady správania pri prítomnosti vojenských dronov nad hlavami – téma, ktorá vychádza z najčerstvejších skúseností z moderných konfliktov,“ priblížil. Zdá sa, že armáda si medzi seba len tak hocikoho nepustí. Prejsť musia na začiatku psychotestmi, výcvikmi, no aj spomínanými bezpečnostnými previerkami. Niektorých preveria viac, iných menej.
„Stupeň bezpečnostnej previerky sa líši od zaradenia na funkcie v operačných a pohotovostných zálohách a je určený v zozname funkcií na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami od I. po IV. stupeň,“ priblížil vtedy hovorca ministerstva obrany Michal Bachratý.