Konflikt v koalícii rastie: Hlas nechce byť „handrou“, žiada hlavy ministrov Smeru

Odstúpenie podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas) znamená oveľa viac než len zmenu v kabinete. Druhá najsilnejšia koaličná strana Hlas už otvorene hovorí o novej kríze vo vládnom trojlístku. Uprostred sporu stojí priame varovanie Tomáša Druckera, že pokým sa v koalícii nebudú dodržiavať dohody, Hlas nevie garantovať, že jeho poslanci budú v Národnej rade systémovo hlasovať za dôveru ministrom vlády. Koalícia sa tak po roku opäť ocitla v ostrej fáze konfliktu, tentoraz však nejde o vzburu jedincov, ale celej strany.
Koaličný Hlas prezentuje Kmecovu demisiu ako demonštráciu politickej kultúry. Stal sa z nej však test stability koalície. Vicepremiér totiž z funkcie odstúpil po tom, čo vznikli pochybnosti okolo udeľovania miliónových dotácií na podporu robotiky, automatizácie a biotechnológií.
Jeho odchod z funkcie však sprevádzali netypické okolnosti. Súčasná koalícia totiž preferuje podobné krízy riešiť interne a verejnosti prezentovať len výsledok. V podobnom duchu napríklad riešili odchod Zuzany Dolinkovej z čela rezortu zdravotníctva alebo oznámili zažehnanie vlaňajšej koaličnej krízy, po ktorej sa aj Hlas, aj SNS vzdali jedného ministerstva v prospech Smeru.
Tentokrát síce na Kmecovej demisii už existovala tichá dohoda, premiér Fico však dosť nečakane s týmito informáciami vyšiel von. Odchod podpredsedu vlády odprezentoval tak, že požiada o jeho odvolanie. Na Ficovo vyhlásenie musel reagovať Hlas; predseda strany zdôraznil, že jeho nominant z funkcie odchádza dobrovoľne. „Hlas konal bez potreby verejného gesta pána premiéra,“ odkázal Ficovi Šutaj Eštok.Čítajte viac Fico žiada odvolanie Kmeca. Šutaj Eštok: O demisii bolo rozhodnuté už skôr, premiérovo gesto nebolo potrebné
Táto výmena odkazov odštartovala nové kolo koaličnej krízy, ktoré zrejme bude vrcholiť počas decembrovej schôdze Národnej rady (NR) SR, ktorá sa má začať 25. novembra. Podpredseda Hlasu Tomáš Drucker totiž koaličným partnerom odkázal, že „Hlas nebude handrou“. Po Kmecovej demisii strana žiada, aby premiér Fico použil rovnaký prístup aj pri iných ministroch, najmä v prípadoch, kde sú na stole vážnejšie previnenia či zlyhania s reálnymi dôsledkami.
Za Hlas sa postavil aj jeho zakladateľ Peter Pellegrini. Prezident Kmecov odchod označil za „ľudské a politické rozhodnutie“, ktoré má byť príspevkom k slušnejšej politickej kultúre. Vyzdvihol, že odchádzajúci vicepremiér vytvoril priestor na transparentné objasnenie pochybností okolo udeľovania dotácií. Nepriamo tým zároveň naznačil, že nie každý člen vlády pristupuje k vlastnej zodpovednosti rovnako.
Hlas žiada Rážovu hlavu
Hlas konkrétne ukazuje prstom na ministra dopravy Jozefa Ráža (nom. Smeru) a ministra informatizácie a regionálneho rozvoja Samuela Migaľa (nom. Smeru). Pri Migaľovi ide o pochybnosti pri mnohomiliónových IT tendroch, ktoré jeho rezort po vlne kritiky od opozície a expertov taktiež zrušil. Aktuálne ich preveruje Najvyšší kontrolný úrad.
Šéf rezortu dopravy čelí kritike po dvoch železničných nešťastiach, ktoré sa udiali na našich železniciach v priebehu jedného mesiaca. Po druhej nehode vlakov – pri Pezinku – ponúkol premiérovi demisiu, Fico ju však neprijal. Namiesto toho Rážovi nariadil odvolať vedenie národného dopravcu ZSSK.
Podpredseda Hlasu Drucker argumentuje, že ak Kmec musel niesť následky za pochybnosti, minimálne rovnaký meter má platiť aj pri ministroch, ktorých kauzy sú spojené s vážnym ublížením na zdraví občanov. Šéf strany Šutaj Eštok k tomu dodáva, že Hlas bol doposiaľ najstabilnejším partnerom koalície, no tentoraz očakáva férové vyvodenie zodpovednosti naprieč celou vládou.
Tretí koaličný partner – SNS – sa zatiaľ k sporu Smeru a Hlasu naberajúcemu na obrátkach nevyjadruje. Zmierniť napätie, aspoň navonok, sa vynasnažil iba nominant národniarov Tomáš Taraba. V stredajšej relácii televízie TA3 Téma bránil vládneho kolegu Ráža a bagatelizoval riziko politickej krízy. „Nie je normálne, aby tu každé tri mesiace bolo nešťastie na železnici, ale dnes je jasné, že sú to ľudské faktory,“ vyjadril sa po rokovaní vlády k prípadnej demisii ministra dopravy. „Na železniciach asi je systémový problém, o tom nikto nepochybuje. Či za to môže Ráž? Nie som si až taký istý,“ opätovne sa zastal ministra dopravy.
Drucker avizuje hru va banque
Včera konflikt dvoch vládnych strán dosiahol nový vrchol, keď Drucker avizoval, že poslanci Hlasu nemusia podporiť ministrov štvrtej Ficovej vlády pri hlasovaniach o ich odvolaní. „Máme nastávajúcu schôdzu, sú tam aj návrhy a veľmi otvorene hovorím, aj návrh na vyslovenie nedôvery členom vlády. My nevieme garantovať to, že ak sa nebudú dodržiavať dohody, naši členovia poslaneckého klubu budú hlasovať za dôveru týmto členom,“ povedal.
Hlas podľa neho vždy podrží koalíciu, pokiaľ bude plniť programové vyhlásenie vlády. „Ale už je dosť toho, aby sme veci, ktoré nesúvisia s programovým vyhlásením vlády, tolerovali len preto, lebo sme slušní,“ vyhlásil s tým, že sa tri roky prizerali hádkam. „Myslím si, že už stačilo, že zodpovednosť za pokojnú vládnu koalíciu mala u nás prednosť pred aj možno trochu kvalitou toho vládnutia,“ dodal.
Aktuálne má NR SR neodhlasovaných šesť návrhov na odvolanie členov vlády. Tie sa v parlamente hromadia vyše roka, kým koalícia ich opakovane posúvala. Opozícia chcela za posledný rok odvolať ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS), ministra vnútra Šutaja Eštoka, ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas), ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer), šéfa envirorezortu Tarabu a naposledy ministra investícií Samuela Migaľa (nom. Smeru).
Zrejmé je, že pri hlasovaní o vlastných ministroch – Šaškovi a Šutajovi Eštokovi – Hlas nebude robiť koalícii problémy. Otázne však je, ako bude pristupovať k hlasovaniu pri návrhu na odvolanie Migaľa alebo Martiny Šimkovičovej, ktorej odchod časť členov Hlasu požadovala ešte vlani.
Podľa politológa Jozefa Lenča z Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave je zatiaľ málo pravdepodobné, že by Hlas v parlamente skutočne nepodporil niektorého z ministrov. „Ak by sa tak však stalo, tak najohrozenejším je minister Migaľ, voči ktorému majú v Hlase aj osobné animozity,“ myslí si odborník. S veľkou rezervou hodnotí Druckerove vyhlásenia aj politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity. „Akonáhle budú hlasovať poslanci Hlasu s opozíciou, je po koalícii. Lenže pád vlády nechce žiadna vládna strana, ani rebelujúci politici z prvého kola. Podľa mňa v Hlase len napínajú svaly, ale tradične stiahnu chvost a budú potichu šúchať nohami pod stolom,“ zhodnotil pre Pravdu.Čítajte viac Šutaj Eštok nechápe postup premiéra v prípade Kmeca. Šimečka: Fico so stranou Hlas dlhodobo zametá
Keby sa naplnil scenár, ktorý požaduje Hlas, a z vlády odídu Ráž a Migaľ, pre koalíciu by to znamenalo riziko návratu starých problémov. Samuel Migaľ totiž z parlamentu odchádzal ako rebel, ktorý blokoval hlasovania o vládnych návrhoch. Spolu s ním na ministerstvo investícií odišiel aj ďalší nespokojný koaličný poslanec Radomír Šalitroš, ktorý je aktuálne Migaľovým štátnym tajomníkom. Návrat dvoch rebelantov by znamenal novú hrozbu pre stabilitu krehkej 79-člennej vládnej väčšiny.
Do už aj tak rozkolísaných koaličných vzťahov by navyše mohol zasiahnuť aj Rudolf Huliak, ktorý naznačil, že v prípade nezhody o zákone o hazarde je pripravený „prehodnotiť prístup ku koaličným stranám a ich lídrom“. Tvrdí, že disponuje podporou piatich poslancov, no ich mená sú záhadou, ktorú odmieta prezradiť.
Otázne teraz je, či sa Hlas odváži porušiť koaličnú zmluvu a spolu s opozíciou zahlasovať za Migaľov pád, ktorý môže následne ohroziť celú vládu. Premiér Robert Fico sa po stredajšom rokovaní vlády vyhol jasnej odpovedi na to, či sa koalícia opäť ocitla v kríze. Hoci po zasadnutí kabinetu výnimočne predstúpil pred médiá, pôsobil podráždene a odmietal reagovať na otázky týkajúce sa napätia v koalícii. Nechcel komentovať, či vyhovie požiadavkám Hlasu na odvolanie jeho ministrov, či požiadavke Andreja Danka (SNS), aby sa zbavil svojho poradcu Miroslava Lajčáka pre jeho komunikáciu s Jeffreym Epsteinom.
Nová kríza či nepodarená vzbura?
Podľa politológa Lenča terajší konflikt zatiaľ nevyzerá na závažnejšiu krízu. „Hlas opäť raz len niečo hovorí. Rudolf Huliak sa im vysmieva. Robert Fico na to nijako nereaguje. Pokým Hlas nebude stranou, ktorá po ‚silných‘ slovách aj niečo politicky urobí, nebude z toho, čo sa aktuálne udialo v koalícii, kríza,“ myslí si politológ. Lenč ďalej pripomenul, že pokiaľ by mal Fico odvolať ministrov Ráža a Migaľa, mal by rovnako odvolať Šaška, poznamenaného škandalóznym záchrankovým tendrom.
Dodáva, že strana nerozumne odkomunikovala Kmecov odchod, a tak samu seba pripravila o silné karty. „Hlas komunikoval odchod Petra Kmeca ako jeho vzdanie sa postu ministra, prezident Pellegrini to ocenil ako gesto ‚novej politickej kultúry‘, tak premiér Fico nemá žiadnu zodpovednosť za toto rozhodnutie, a teda nemá prečo konať smerom k ministrom jeho politickej strany,“ okomentoval.
Podľa Štefančíka sa vládna koalícia nachádza v druhom kole koaličnej krízy. Nečuduje sa, že tentokrát nerebelujú len jednotliví poslanci, ale celá koaličná strana. Politológ totiž pripomína, že Hlas v rámci súčasnej vlády prišiel o najviac ľudí. „Bola odvolaná ministerka zdravotníctva za Hlas a teraz podpredseda vlády, opäť z Hlasu,“ uviedol s tým, že k tomu sa dá pripočítať aj nútený odchod Richarda Rašiho z čela MIRRI na čelo NR SR. „Nečudujem sa Hlasu, že nechce byť za ‚handru‘,“ podotkol.
Lenč z trnavskej univerzity predpokladá, že ak by sa Hlasu podarilo naozaj sa postaviť voči Ficovi a zatlačiť naňho, to by strane dalo punc suverénneho politického subjektu. „Robertovi Ficovi by to prinieslo nemálo psychických a fyzických výziev a pravdepodobne by to znamenalo koniec koalície,“ hovorí odborník.
Bratislavský politológ je v tomto smere kritickejší; podľa neho „vzbura“ Hlasu neprinesie žiadne výsledky. „S Matúšom Šutajom Eštokom na čele sa strana Hlas prihlásila k ‚handre‘ Smeru a túto nálepku už nedokáže zmyť. Nech budú akokoľvek usilovní, označenie Smer 2.0 tu ostane až do volieb. Pritom to nemuselo byť ťažké. Stačilo sa držať myšlienok Petra Pellegriniho, slušnejšie komunikovať, viac zdôrazňovať sociálnodemokratické hodnoty a nebyť za slúžku,“ myslí si Štefančík.
Aké má Fico možnosti na to, aby konflikt s Hlasom zažehnal? „Ak platí frazeologizmus ‚aký požič, taký vráť‘, tak by sa mal porúčať aj ďalší minister štvrtej Ficovej vlády. Lenže opakujem, kandidátov je viac. Najlepšie by bolo, keby Fico podal demisiu a pokúsil sa rozdať karty nanovo,“ myslí si Štefančík.
Podľa Lenča predseda vlády v podstate ani nemá čo riešiť – kríza v koalícii podľa neho nie je. „Robert Fico nemá čo a koho upokojovať. Kríza by nastala v prípade, že Hlas bude politicky konať – napríklad nebude hlasovať v parlamente, pri odvolávaní ministrov podporí opozíciu a pod. Pokým len rozpráva, nemožno to považovať za krízu,“ podotkol politológ.