Prieskum AKO: Za PS a Smerom je tretí Hlas, Republika klesla. Opozícia bez Matoviča a s Demokratmi by mala 75 hlasov

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v novembri vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 23,3 percenta hlasov (+ 0,5 percentuálneho bodu oproti októbrovému prieskumu). Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 17,1 percenta voličov (+ 0,8). Po nej by nasledovala strana Hlas-SD so ziskom 10,4 percenta hlasov (+ 0,4). Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.
Do parlamentu by sa dostalo Hnutie Slovensko (8,2 percenta, – 0,7), SaS (7,5 percenta, +0,4), hnutie Republika (6,9 percenta, – 1,7), KDH (6,5 percenta, – 0,3), hranicu zvoliteľnosti by prekročili aj Demokrati (5,3 percenta, + 0,2).
Do Národnej rady by sa nedostali SNS (4,6 percenta, + 0,1), Maďarská aliancia (3,4 percenta, – 0,4), Sme rodina (3 percentá, – 0,5), mandáty by nezískali ani Právo na pravdu (2,5 percenta), Strana vidieka (0,4 percenta), KSS a ĽSNS (obe po 0,3 percenta). Rovnako ani Zdravý rozum (0,2 percenta) a Slovenské Hnutie Obrody (0,1 percenta).
Na základe prieskumu by PS v parlamente získalo 41 kresiel, Smer-SD 30 a Hlas-SD 18 kresiel. S 15 poslancami by v NR SR bolo Hnutie Slovensko, SaS by získala 13 mandátov a hnutie Republika a KDH by obsadili po 12 kresiel. Demokratov by v parlamente zastupovali deviati poslanci.
Prieskum sa realizoval od 11. do 18. novembra na vzorke 1000 respondentov.