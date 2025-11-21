Slovensko zasypáva sneh. Z ciest hlásia prvé problémy, viaceré úseky sú neprejazdné

Polícia informuje, že od skorých piatkových ranných hodín treba na východnom Slovensku počítať so silným snežením, ktoré môže spôsobiť tvorbu snehových jazykov a závejov. „Druhostupňová výstraha platí pre väčšinu Prešovského kraja. Aktuálne je neprejazdný Chmeľovský kopec v okrese Svidník a horský priechod Branisko,“ informuje polícia.
Úplne uzatvorený je horský priechod Vernár. Obmedzenia v doprave sú na diaľnici D1 obojsmerne v úseku Spišský Štvrtok – Poprad a na ceste I/77 v úsekoch Ruská Vôľa – Obručné a Nižné Ružbachy – Podolínec.
Pre sneženie je uzavretý pre nákladnú dopravu nad desať metrov horský priechod Donovaly, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici. Na mieste sú i policajné hliadky. Kamióny polícia odkláňa na horský priechod Šturec, ktorý je aktuálne prejazdný bez obmedzení, prípadne zostávajú na záchytnom parkovisku.
Žilinská krajská polícia upozorňuje na neprejazdnú cestu I/18 v Strečnianskej úžine. Dôvodom je dopravná nehoda. Ako informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline, na ceste pri Strečne havaroval kamión, evidujú tu aj zranenie. Na mieste zasahuje šesť žilinských hasičov s dvomi kusmi techniky.
Polícia vodičom odporúča zvážiť nutnosť cestovania, sledovať aktuálnu dopravnú situáciu a jazdiť mimoriadne opatrne.
SHMÚ vydal výstrahu druhého stupňa pred snežením pre takmer celý Prešovský kraj a okresy Gelnica, Košice – okolie, Rožňava a Spišská Nová Ves. „Očakáva sa výskyt silného sneženia, pri ktorom spadne 35 až 40 centimetrov nového snehu. Uvedená výška nového snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danom ročnom období a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ skonštatovali meteorológovia. Výstrahu prvého stupňa pred snežením vydali pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Košice mesto, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín.
SHMÚ ďalej upozorňuje na výskyt snehových jazykov a závejov, a to v celom Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji a okresoch Banská Bystrica, Brezno, Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Platia tam výstrahy prvého aj druhého stupňa.
Silný vietor priemernej rýchlosti 45 kilometrov za hodinu očakáva SHMÚ v okresoch Košice mesto, Košice – okolie, Michalovce, Rožňava a Trebišov. Silný vietor na horách sa môže v piatok vyskytnúť v okresoch Dolný Kubín, Martin, Ružomberok a Žilina. Aj v týchto okresoch platí výstraha prvého stupňa.
Polícia: Ak je na ceste sneh, autá musia mať zimné pneumatiky
Ak je na ceste súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, osobné autá a malé úžitkové vozidlá musia byť vybavené zimnými pneumatikami na všetkých kolesách. Väčšie vozidlá musia mať zimné pneumatiky aspoň na jednej hnacej náprave v období od 15. novembra do 31. marca, a to vtedy, ak sú na ceste takéto zimné podmienky. Zimné pneumatiky musia byť označené symbolom hory so snehovou vločkou alebo skratkami M+S, M.S či M&S, informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Vodiči by mali vyrážať na cestu skôr, keďže jazda v zimných podmienkach prirodzene predlžuje čas presunu. Včasné prezutie pneumatík, skontrolovanie technického stavu vozidla a dostatočne natankovaná nádrž sú základom bezpečného presunu. Rovnako dôležitá je aj samotná príprava vozidla,“ podotkol Hájek.
Tvrdí, že pred jazdou je potrebné dôkladne očistiť auto od snehu a ľadu, aby počas jazdy z karosérie či strechy neodlietavali kúsky, ktoré môžu ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky. Mnohí vodiči podľa polície zanedbávajú očistenie skiel a jazdia len s malým očisteným priezorom od námrazy, čo zhoršuje rozhľad a predstavuje riziko pre bezpečnosť.
„Apelujeme na vodičov, aby prispôsobili jazdu stavu a povahe vozovky, aktuálnej viditeľnosti a vlastným schopnostiam. Na zasneženej či zľadovatenej vozovke je brzdná dráha niekoľkonásobne dlhšia, preto je dôležité udržiavať si bezpečný odstup, jazdiť plynulo a vyhýbať sa náhlym manévrom,“ uviedol Hájek.