Kmec v Ide o pravdu: Slovensko je odsúdené na zánik, ak budeme takto pokračovať. Na predstaviteľov PS dávam trestné oznámenia

Bývalý podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec v otvorenom rozhovore v relácii Ide o pravdu vysvetlil dôvody svojej demisie, spornej inovačnej výzvy aj napätia medzi koaličnými partnermi.
Konflikt podľa neho vznikol, keď premiér Robert Fico bez konzultácie s Hlasom oznámil jeho odvolanie cez Facebook. „Začala sa určitá nepríjemná komunikácia cez Facebook, ktorá bola iniciovaná pánom premiérom… pán premiér nás takto predbehol, čo Hlas sociálna demokracia považuje za zásadné porušenie koaličnej zmluvy,“ povedal Kmec.
Po strate dôvery premiéra sa rozhodol nečakať na formálne odvolanie a prevziať politickú zodpovednosť: „Akonáhle som sa dozvedel, že strácam dôveru predsedu vlády, nemalo zmysel zotrvávať na tejto pozícii… radšej som zobral politickú osobnú zodpovednosť.“
Bývalý podpredseda vlády pre Plán obnovy v rozhovore vysvetlil aj dôvody, pre ktoré podal trestné oznámenia na predstaviteľov Progresívneho Slovenska. Podľa jeho slov išlo o ochranu bývalých zamestnancov úradu a reakciu na „nepodložené útoky a obvinenia“.
Na druhé kolo útokov, ktoré podľa neho predovšetkým pochádzalo od Progresívneho Slovenska, už podal trestné oznámenia „na rôzne typy obvinení“.
Ako konkrétny príklad uviedol, že poslanec Truban označil jeho kolegov a pracovníkov úradu za šmejdov a použil ďalšie nepodložené obvinenia: „Ja som sa chcel vyhnúť týmto prestrelkám, ale tie útoky nás nútia k tomu, aby som aj ja chránil mojich bývalých zamestnancov, pretože sú to poctiví ľudia a takéto obviňovanie nie je na mieste.“
Kmec tiež spomenul Mariána Porvažníka, člena Rady vlády pre podporu vedy, výskumu a inovácií, ktorý podľa neho vedel kritizovať veci nastavené Radou vlády pre podporu vedy, výskumu a inovácií, hoci sám ich odsúhlasil. „Bol tam ešte pán Porvažník, ktorý mal tiež nevyberavé útoky.“
K téme inovačných dotácií Kmec zdôraznil, že výzva bola pripravená korektne a odmieta akékoľvek politické zasahovanie. „Ja by som rád jednoznačne odmietol moje zasahovanie… mne išlo o to, aby výzvy boli čo najrýchlejšie vyhlásené a vyhodnotené.“ Poukázal však na medzery v legislatíve, ktoré umožnili uchádzať sa o podporu aj osobám s politickými prepojeniami: „Požiadavky legislatívy nevyžadujú, aby žiadatelia deklarovali akékoľvek prepojenia… my sme sa to dozvedeli až po vyhodnotení.“
Kmec trvá na tom, že išlo o morálne pochybenia, nie o porušenie zákona: „Ukázali sa niektoré etické zlyhania, nie zákonné zlyhania.“ V prípade zistenia porušenia zákona vláda podľa neho bude konať: „Bude sa musieť vyhodnotiť, či došlo k porušeniu zákona… alebo budeme rokovať s firmami, ako sa vysporiadať s podpísanými dotáciami.“
Kmec kritizuje premiéra za rozdielny prístup k partnerom koalície: „Cítiť tam dvojaký meter… Pre pána premiéra je Hlas kontroverzný subjekt, cíti tam stále pocit zrady.“ Ako príklad uviedol vlastný odchod a porovnanie s ministrom Rážom: „Vyzvali sme pána premiéra, aby meral rovnakým metrom aj v prípade pána Ráža.“
Na otázku, či by mal skončiť aj Samuel Migaľ, odpovedal takto: "Pán Migaľ odišiel zo strany Hlas a je nominantom strany Smer. Je tam dosť veľká nespokojnosť na všetkých stranách politického spektra. Takže počkajme si teda, ako sa bude vyvíjať čerpanie eurofondov. Ale je tam myslím nejaké čerpanie 11 percent, takže je to veľmi alarmujúci stav. Vzhľadom na tieto zlyhania si myslím, že aj pán minister Migaľ bude musieť vyhodnotiť nejakým spôsobom svoju zodpovednosť za čerpanie eurofondov.“
Kmec Otvorene hovorí aj o politickej kultúre a koaličnej atmosfére: „Slovensko je odsúdené na zánik, ak budeme pokračovať v takejto politike.“ Napriek napätiu v koalícii neočakáva pád vlády ani predčasné voľby: „Situácia v koalícii je napätá… ale nemyslím si, že by bol apetít na predčasné parlamentné voľby.“ Strana Hlas podľa neho zmení svoj prístup v parlamente: „Všetko je otvorené… návrhy mimo programového vyhlásenia budeme veľmi dôsledne vyhodnocovať.“
Úrad podpredsedu vlády podľa Kmeca môže byť zrušený alebo jeho kompetencie prerozdelené medzi rezorty: „Mohlo by dôjsť k prerozdeleniu kompetencií úradu podpredsedu vlády medzi rezorty… ako konsolidačný krok.“
Zdôraznil však, že nechce úrad riadiť potajme po svojom odchode: „V žiadnom prípade nechcem z úzadia riadiť úrad… môžem len poskytnúť moje poznatky.“
Naznačil aj svoju možnú budúcu úlohu v parlamente: „Verejne som deklaroval, že tá pozícia (šéfa európskeho výboru) mi prislúcha… ak budem nominovaný, prijmem ju.“