Zásah vykonáva Protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia PZ v súčinnosti s odborom kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave. „Aktuálne sú na miestach vykonávané všetky potrebné procesné úkony. Viac informácií poskytneme hneď, ako to procesná situácia dovolí,“ uviedol Hájek.
Akcia Dallas: Polícia zasahuje v Trnavskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji
V Trnavskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji vykonáva polícia od štvrtka (20. 11.) večera rozsiahly zásah, informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek s tým, že ide o akciu s názvom Dallas.