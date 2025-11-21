Pravda Správy Domáce Koľajisko, poškodené zrážkou vlakov pri Pezinku, opravili. Rýchlosť na úseku dočasne obmedzili

Železnice Slovenskej republiky vo štvrtok dokončili opravy železničnej infraštruktúry poškodenej pri zrážke vlakov pri Pezinku v nedeľu 9. novembra. Doprava bola v tomto úseku obojsmerne obnovená a po uplynutí lehoty potrebnej na stabilizáciu železničného zvršku bude vlakom umožnená plná traťová rýchlosť 160 kilometrov za hodinu. V piatok o tom informovali ŽSR.

„Odstraňovanie následkov nehodovej udalosti si vyžiadalo aj výmenu viacerých poškodených prvkov železničnej infraštruktúry, čo realizáciu opravných prác zásadne predĺžilo,“ priblížili ŽSR. Železničiari vymenili 360 kusov poškodených betónových podvalov, vymeniť bolo treba aj poškodenú výhybku a 600 metrov koľajníc.

Doprava bola v celom úseku Bratislava – Trnava obnovená obojsmerne večer okolo 19.00 h. Po ukončení prác prešiel úsekom prvý vlak rýchlosťou 10 km/h a následne je v danom úseku počas nevyhnutnej konsolidačnej doby, v súlade s príslušnými prevádzkovými predpismi pre správu železničnej infraštruktúry, dočasne zavedené rýchlostné obmedzenie na 50 km/h. Po uplynutí stanovenej šesťdňovej lehoty bude maximálna rýchlosť upravená na 160 km/h.

