Eurokomisia pre zmenu ústavy koná proti Slovensku, Fico revíziu odmieta. Šimečku reakcia premiéra „desí“

Upozornil, že v piatok začaté konanie sa týka iba článku 7 a umožnenia nadradenosti slovenského práva nad právom Európskej únie v otázkach národnej identity. „Nič iné zo zmien, ktoré sa do ústavy dostali nie je predmetom konania,“ zdôraznil. Zároveň uviedol, že komisia nemá problém so samotným ustanovením zvrchovanosti slovenského práva v ústave. „Tie obavy sa skôr odvíjajú od toho, že by toto ustanovenie mohlo byť v budúcnosti využité aj v iných oblastiach, kde má EÚ výslovnú nadradenú právomoc,“ objasnil premiér.
Tieto obavy však podľa neho nie sú namieste. „Zvrchovanosť slovenského práva sa týka len otázok národnej identity a tak to budeme aj v našej odpovedi komunikovať,“ vyhlásil. Zároveň pripomenul, že v základných dokumentoch EÚ sa ustanovuje členským štátom možnosť úpravy otázok národnej identity v rámci vnútroštátneho práva. „Preto považujem tento článok novelizovanej ústavy za súladný s právom EÚ,“ povedal. Zdôraznil, že infringement, ktorý považuje za štandardné správne konanie, nebude viesť k zmene ústavy, ktorá by sa dotkla zmien, ustanovených v novelizácii, schválenej na konci septembra. Je presvedčený, že zo strany EK nedôjde k žalobe.
Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer) dodal, že legitímnosť noviel v ústave uznala aj Benátska komisia.
Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že začala konanie o porušení povinnosti (infringement) proti Slovensku. Dôvodom je nedávna novelizácia ústavy, ktorá podľa Komisie spochybňuje zásady prednosti, autonómie, účinnosti a jednotného uplatňovania práva Európskej únie. EK zaslala Slovensku formálne oznámenie o možnom nesplnení povinnosti a vyžiadala si doplňujúce informácie a vysvetlenie. Slovensko musí na výzvu reagovať do dvoch mesiacov.
Šimečka: Upozorňovali sme na kolíziu
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) upozorňovalo, že novela nás dostane do kolízie s európskym právom a európskymi inštitúciami. Uviedol to v piatok líder PS Michal Šimečka. Kritizuje Fica za to, že sa nesnaží konštruktívne rokovať.
„Vraveli sme, že to je novela ústavy, ktorá nikomu nepomôže, mnohým ľuďom ublíži a dostane nás do kolízie s európskym právom a európskymi inštitúciami,“ uviedol Šimečka na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že to predpokladali aj odborníci na európske právo. „To, čo mňa na tom najviac desí, je, že Robert Fico namiesto toho, aby konštruktívne rokoval, aby sa snažil za prvé vyčerpať peniaze, eurofondy, ktoré máme k dispozícii, a za druhé, aby bojoval za slovenské záujmy a presadzoval ich v Európskej únii, tak chce konflikt,“ dodal. Považuje to za rezignáciu na to, čo má predseda vlády robiť, a teda obhajovať slovenský záujem v zahraničí a rozvíjať našu krajinu smerom dovnútra.
Člen predsedníctva PS Ivan Korčok pripomenul, že Fico v predvečer hlasovania o novele ústavy tvrdil, že má všetko odkonzultované s Európskou komisiou aj s právnymi expertmi. „Dnes sa mu jeho klamstvá rozpadli ako domček z karát. Spôsob, akým pretlačil novelu ústavy, je podvod,“ pripomenul. Premiér podľa neho k stanovisku EK pristupuje s taktikou spálenej zeme. „Dôsledky môžu stáť Slovensko milióny eur,“ dodal Korčok.
Eurokomisii prekáža doplnenie článku 7 Ústavy SR. Pridané ustanovenia podľa nej „umožňujú slovenským orgánom, vrátane súdov, posudzovať, či a do akej miery sa na Slovensku môže uplatňovať právo Únie vrátane rozsudkov Súdneho dvora. Toto je v rozpore so zásadou nadradenosti práva EÚ, ktorá je základným prvkom právneho poriadku EÚ, spolu so zásadami autonómie, účinnosti a jednotného uplatňovania práva Únie“, uviedla EK v tlačovom vyhlásení. Svoje obavy slovenským orgánom komunikovala ešte pred prijatím zmien. Avšak podľa vyhlásenia boli zmeny a doplnenia prijaté bez zohľadnenia jej obáv.Čítajte viac Fico: Brusel chystá zásah proti Slovensku, tešíme sa na konflikt. Hovorca eurokomisie o ničom nevie
O plánoch Komisie informoval už 7. novembra slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD). Prezradil, že EK prekáža článok ústavy, ktorý hovorí o zvrchovanosti SR v hodnotových a etických otázkach. „Tešíme sa na tento konflikt. Neviem si predstaviť, že by nám mala nejaká medzinárodná organizácia rozkazovať, koľko má byť pohlaví a kto sa môže ženiť, kto sa nemôže ženiť. Toto je čisto vnútroštátna záležitosť, je to veľmi silná téma národnej identity,“ povedal vtedy Fico. Vyjadril presvedčenie, že základné zmluvy, ktoré upravujú fungovanie Únie v otázkach národnej identity, umožňujú členským štátom, aby uprednostňovali domáce právo pred právom EÚ.
Ak EK nedostane od Slovenska uspokojivú odpoveď či nedôjde k náprave, môže prejsť do ďalšej fázy konania a zaslať krajine odôvodnené stanovisko. Ak sa ani následne spor nevyrieši, Komisia môže štát zažalovať na Súdnom dvore EÚ. Následné neplnenie opatrení vyplývajúcich z rozhodnutia súdu by mohlo viesť k sankciám a malo by tiež ďalší vplyv na reputáciu Slovenska v rámci Únie, poznamenal pre TASR Martin Vokálek, výkonný riaditeľ Inštitútu pre európsku politiku Europeum.
Zdôraznil však, že celý proces môže trvať niekoľko rokov. „Aj preto je v záujme EK v prvom rade viesť so štátom dialóg a snažiť sa situáciu vyriešiť bez ďalšej eskalácie,“ dodal analytik s tým, že väčšinu sporov sa podarí urovnať ešte pred podaním žaloby.Čítajte viac Benátska komisia bije na poplach: Novela slovenskej ústavy je nejasná, hrozí diskriminácia. Úrad vlády reagoval
Od 1. novembra vstúpila do účinnosti novela Ústavy SR, ktorá do najvyššieho zákona štátu zakotvuje, že Slovensko uznáva len biologicky určené pohlavie muža a ženy. Do ústavy zároveň pribudlo zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon rieši aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Novelizáciu schválil parlament 26. septembra.
V novembrovom balíku právnych konaní sa Slovensko objavilo ešte raz. V oblasti životného prostredia začala EK infringement pre znečisťovanie ovzdušia z dôvodu nedostatočného zníženia emisií amoniaku.
Pellegrini verí, že vláda novelu obháji
Prezident Peter Pellegrini verí, že vláda SR úspešne obháji novelu Ústavy SR v procese infringementu Európskej komisie tak, aby neboli ohrozené slovenské národnoštátne záujmy ani v oblasti národnej zvrchovanosti, ani v oblasti využívania prostriedkov z európskych fondov. Slovensko je stabilným a zodpovedným členom Európskej únie, ktorý má právo na svoje zvrchované postoje rovnako ako všetky členské štáty Únie.
SaS: Za infringement sú zodpovední všetci poslanci, ktorí podporili zmenu ústavy
Opozičná SaS tvrdí, že začatie konania o porušení povinnosti (tzv. infringement) zo strany Európskej komisie (EK) je priamym dôsledkom hazardu, ktorý vláda premiéra Fica spôsobila svojou ústavnou novelou. Podľa SaS vláda vedome porušila jeden zo základných princípov fungovania EÚ, a to prednosť európskeho práva, a tým otvorila cestu k vážnemu právnemu sporu. Podľa SaS to môže mať pre Slovensko finančné aj politické následky. Za infringement sú podľa strany zodpovední všetci poslanci, ktorí podporili zmenu Ústavy SR.
„Upozorňovali sme na to, a neboli sme to len my, ale aj európsky komisár pre spravodlivosť, že táto zmena ústavy ide proti samotnej podstate EÚ a proti záväzkom, ktoré Slovensko prijalo pri vstupe do EÚ,“ uviedla v stanovisku SaS jej podpredsedníčka Mária Kolíková. „V čase, keď má byť Európa pevná a jednotná, naša vláda otvára spor, ktorým spochybňuje členstvo Slovenska v európskom právnom priestore. A za to nenesie zodpovednosť len vláda, ale každý poslanec, ktorý za túto zmenu hlasoval,“ dodala.
Konanie EK nie je podľa nej o dvoch pohlaviach. „Dve pohlavia nie sú problémom pre nikoho. Problémom je, že zmena ústavy umožňuje Slovensku ignorovať európske právo,“ skonštatovala. Poslanec za SaS Ondrej Dostál upozornil, že koalícia tvrdila, že zmena ústavy nijako nespochybní prednosť európskeho práva pred slovenským. „Európska komisia má zjavne iný názor. Teraz sa môže vláda snažiť vysvetľovať, že to tak nie je, ale ak Komisiu nepresvedčí, bude musieť ústavu zmeniť,“ skonštatoval.
SaS pripomenula, že predložila do parlamentu svoju novelu ústavy. Jej návrh zakotvuje členstvo Slovenska v EÚ a NATO a zároveň dopĺňa interpretačnú klauzulu, že nič v ústave ani v ústavných zákonoch nemožno vykladať tak, aby spochybňovalo prednosť práva EÚ a medzinárodných zmlúv pred zákonmi SR.