Kauza nábytku eskaluje. Balogh odmieta obvinenia, hovorí o tlaku od Žilinku a žiada zbavenie mlčanlivosti

Na vystavení objednávky na nábytok sa nepodieľal a nie je pravda, že prostriedky naň neboli rozpočtovo kryté. Balogh o tom informoval v piatok.
Šéf žilinskej prokuratúry priblížil, že nábytok mal byť dodaný až v rokoch 2026 a 2027, preto nákup nemá nič spoločné s rozpočtom na rok 2025. Generálny prokurátor Maroš Žilinka Balogha z funkcie odvolal práve pre nekrytý nákup nábytku.
„V tejto súvislosti iba uvádzam, že pán generálny prokurátor SR ma najskôr vyzval na vyvodenie osobnej zodpovednosti, a to práve v súvislosti s trestnými vecami uvedenými v mojom liste adresovanom Výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady SR, čo som odmietol urobiť pre absenciu relevantných dôvodov.
V krátkom časovom období na to ma pán generálny prokurátor SR opätovne vyzval na vyvodenie osobnej zodpovednosti, avšak tentoraz v súvislosti s objednávkou nábytku, pričom sa odvolal aj na svoju nedávnu výzvu na vyvodenie osobnej zodpovednosti v súvislosti s danými trestnými vecami,“ tvrdí Balogh. Doplnil, že kontrolnú činnosť vykonala generálna prokuratúra po prvej výzve na jeho odstúpenie.Čítajte viac Žilinský krajský prokurátor obvinil Žilinku zo zasahovania do trestných stíhaní. Ten to odmieta
Balogh sa takisto ostro ohradil voči politizácii celej veci. „Počas celého svojho profesionálneho života striktne dodržiavam zásadu apolitickosti pri výkone funkcie prokurátora. V tejto súvislosti iba dodávam, že som sa vo veci uvedenej problematiky obrátil tak na predsedu Rady prokurátorov SR, ako aj na Úrad na ochranu oznamovateľov,“ vyhlásil.
Prokurátor takisto vyzval Žilinku, aby ho, ako aj jeho kolegu Martina Kováča, zbavil mlčanlivosti a umožnil im zúčastniť sa na pondelkovom (24. 11.) pokračujúcom rokovaní brannobezpečnostného výboru, kde sa problematikou budú zaoberať poslanci národnej rady.
Žilinský krajský prokurátor Balogh obvinil v liste adresovanom Rade prokurátorov SR a Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť generálneho prokurátora Žilinku z nezákonného zasahovania do trestných stíhaní. Žilinka to odmieta, tvrdenia v liste označil za klamstvá.
Zasadnutie má pokračovať v pondelok, predseda výboru Richard Glück (Smer) ho vo štvrtok prerušil. Opozícia sa obáva, že vedenie výboru sa pokúša ovplyvňovať generálneho prokurátora. Údajné zasahovanie sa totiž má týkať politicky exponovaných káuz.
Šeliga: Smer chce dosiahnuť, aby Žilinka nemohol rozhodovať v jeho kauzách
Vládna strana Smer chce dosiahnuť, aby generálny prokurátor Maroš Žilinka nemohol rozhodovať v kauzách spojených so stranou pre zaujatosť. Skonštatoval to dnes exposlanec parlamentu a podpredseda opozičnej strany Demokrati Juraj Šeliga s tým, že v tejto súvislosti vidí aj angažovanie Smeru v konflikte Žilinku so žilinským krajským prokurátorom Tomášom Baloghom. Ak by Žilinka a zároveň celá generálna prokuratúra bola v kauzách zaujatá, prípady ako stíhanie šéfa úradu vlády Juraja Gedru alebo švagra premiéra Robera Fica Svetozára Chabadu by boli čisto na rozhodnutí dozorových prokurátorov zo žilinskej krajskej prokuratúry. V prípade Gedru ide podľa Šeligu o to, či bude vo veci podaná obžaloba, a v prípade Chabadu o to, ako prísne bude skutok kvalifikovaný.
„Začala operácia zaujatosť Žlinku,“ vyhlásil Šeliga s tým, že generálny prokurátor má v súčasnosti zákonnú právomoc, aby prokurátorom prikázal konať, napríklad aj sprísniť právnu kvalifikáciu v rámci stíhaných skutkov. Takisto pripomenul, že žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh a jeho bývalý námestník Martin Kovač sa v liste zaslanom členom parlamentného brannobezpečnostného výboru sťažujú, že generálna prokuratúra sa dopytuje, či sa v spomenutých trestných veciach koná, prečo konania toľko trvajú alebo prečo ešte nebola podaná obžaloba. Sťažnosťami prokurátorov na Žilinku sa však podľa Šeligu nemá zaoberať brannobezpečnostný výbor. „Ak niekto, tak je to rada prokurátorov a ústavnoprávny výbor,“ zdôraznil. Zároveň pripomenul, že Balogh aj Kováč figurovali v kauze AllatRa, čo Kováča stálo miesto námestníka.
Zároveň Šeliga pripomenul, že pri iných kauzách, ako napríklad únos Vietnamca, pri zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry, rušení obvinení prostredníctvom paragrafu 363 Trestného poriadku alebo šikane čurillovcov vládna koalícia nikdy nechcela rokovania výborov otvoriť. „Dnes sú pripravení okamžite – bude sa rokovať, musí sa rokovať,“ skonštatoval exposlanec.