Fico zneužil Kriminálny úrad finančnej správy na to, aby získal dokumenty o Šimečkovej mame, tvrdia matovičovci

„Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, dal Robert Fico ústny pokyn prezidentovi finančnej správy Jozefovi Kissovi, aby preveril občianske združenie a projekt Fórum rodiny Šimečkovcov. Malo sa jednať o preverenie dotácií a nájdenie akýchkoľvek informácií, ktoré sa dajú nájsť na osoby spojené s týmto projektom. Prezident Finančnej správy dal potom údajne pokyn riaditeľovi Kriminálneho úradu finančnej správy pánovi (Jakubovi) Dirnbachovi a ten následne svojim podriadeným,“ uviedol dnes na tlačovej besede exminister vnútra Roman Mikulec. Fico na svojej tlačovej besede ukazoval konkrétne dokumenty týkajúce sa projektu Šimečkovej mamy, ku ktorým sa dostal. Keď sa ho novinári pýtali, odkiaľ ich má, úrad vlády im neodpovedal, poukázal Mikulec.Čítajte viac Smer obvinil Šimečkovu mamu z podvodov s dotáciami. Šimečka hovorí o obsesii Fica jeho rodinou
Päť zamestnancov Kriminálneho úradu finančnej správy spísalo 1. apríla 2025 úradný záznam o úlohe, ktorú dostali, pretože sa podľa Mikulca obávali, že dostali úlohu, ktorá nie je v kompetencii úradu. Ten sa totiž zaoberá preverovaním porušenia daňových a colných predpisov, ale nemá kompetencie preverovať dotácie. Úradný záznam hovorí o tom, že 1. apríla bola zadaná úloha vypracovať analýzu k projektu Fórum za účelom preverenia použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Zdroje, ktoré hnutiu Slovensko úradný záznam poskytli, uviedli, že tento pokyn išiel cez iné osoby priamo od premiéra Fica.
Podľa Mikulca existuje dôvodné podozrenie, že Robert Fico zneužil právomoc verejného činiteľa, zneužil orgány bezpečnostných zložiek na svoje politické účely, aby získaval informácie o opozícii a vedel ju diskreditovať. „Toto veľmi pripomína známu kauzu Súmrak, kde boli obvinení Fico aj Robert Kaliňák za to, že zosnovali zločineckú skupinu, ktorá zneužívala informácie na diskreditáciu politických oponentov. Je to ten istý modus operandi ako v kauze Súmrak,“ poukázal Mikulec.
Pripomenul, že kauza Súmrak sa pre Fica a Kaliňáka skončila len preto, že dostali paragraf 363. Dodal tiež, že Fico zverejňoval zmanipulované odposluchy čurillovcov, kde zámerne vytrhával z kontextu určité pasáže. Vyzval orgány činné v trestnom konaní, konkrétne policajnú prezidentku Janu Maškarovú, riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Branislava Zuriana a generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby začali konať.
Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič zdôraznil, že Fico sa zrejme znova obáva plných námestí, preto sa uchyľuje k takýmto metódam a zásadným spôsobom prekračuje svoje právomoci. Ako povedal, je tu päť kľúčových svedkov, ktorí preukázali odvahu a spísali o tom úradný záznam. „Dnes poobede podávame na generálnu prokuratúru podnet, pretože toto je mimoriadny zločin proti právnemu štátu a demokratickým pravidlám, za ktorý by sa mal niekto zodpovedať,“ uzavrel.
FS odmietla tvrdenia Hnutia Slovensko, deklaruje zákonný postup
Finančná správa (FS) SR odmietla tvrdenia opozičného Hnutia Slovensko o spracovaní dokumentov o občianskom združení (OZ) Projekt Fórum, ktoré zazneli na piatkovej tlačovej konferencii. Deklaruje zákonný postup. Zároveň avizuje, že v tejto súvislosti podnikne právne kroky, uviedla riaditeľka odboru komunikácie a organizácie FS Lucia Verchovodková.
„V tomto prípade Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) SR aj samotná FS konali výhradne v rámci svojich zákonných oprávnení a preverovali možné porušenia daňových predpisov, ktoré sa analýzou potvrdili,“ uviedla Verchovodková. Práve toto je podľa nej aj obsahom úradného záznamu, ktorý hnutie spomenulo na tlačovej konferencii. „Zistené informácie boli následne v súlade so zákonom postúpené výlučne oprávneným inštitúciám, teda orgánom činným v trestnom konaní,“ doplnila.
Tento postup podľa nej nebol vykonaný na pokyn žiadnej externej osoby. Zároveň objasnila, že úradný záznam je bežný interný dokument, ktorý slúži na evidenciu vstupov zamestnancov do analytického systému. Jeho účelom je podľa nej transparentnosť a ochrana FS aj jej zamestnancov pred možným zneužitím a nijako nesúvisí s poskytovaním podkladov neoprávneným subjektom.
Tvrdí, že FS nevypracovala ani neposkytla žiadne podklady subjektom, ktoré na ich prijímanie nemajú zákonné oprávnenie. Odmietla ako nepravdivé tvrdenia v médiách a pokusy vtiahnuť FS do politických hier. „V súvislosti s klamstvami a zavádzajúcimi informáciami, ktoré poškodzujú dobré meno Finančnej správy SR, podnikne Finančná správa právne kroky,“ zdôraznila Verchovodková.
Hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Andrea Dobiášová v reakcii na tlačovú konferenciu uviedla, že policajná inšpekcia informácie preverí.