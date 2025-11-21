Celú Ukrajinu by malo kontrolovať Rusko, šokuje Kaliňákov tajomník. Opozícia žiada jeho hlavu

Hnutie Slovensko a SaS požadujú jeho odvolanie. Predseda PS Michal Šimečka na sociálnej sieti vyhlásil, že je Melicher buď hlúpy, alebo ruský agent. KDH vyjadrenia štátneho tajomníka komentovalo, že Melicher háji ruský vplyv.
Nominant Smeru Melicher tiež dodal, že by Ukrajina mala mať hranice spred roku 2014, ale ovládalo by ju Rusko.
„Takéto slová sú priame spochybňovanie zahraničnopolitickej orientácie Slovenska, ktorá stojí na strane brániacej sa Ukrajiny. To, čo povedal štátny tajomník ministerstva obrany nie je len diplomatický prešľap, je to aj diskvalifikácia na post štátneho tajomníka členského štátu EÚ a NATO. Igor Melicher už ani nepredstiera, že nie je hlásnou trúbou ruskej propagandy,“ vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling. Strana považuje slobodnú a nezávislú Ukrajinu za kľúčový bezpečnostný záujem Slovenska. Vláda by mala Melichera odvolať.
Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič pripomenul, že približne pred rokom „Kaliňák išiel na medzištátne stretnutie do Varšavy a on tam normálne blúznil o tom, že však najlepšia obrana voči Rusovi je taká, že sa vzdáte, lebo zo skúsenosti na Slovensku my vieme, že Rus, keď raz príde, on raz aj odíde“. Matovič zároveň vyzval stranu Hlas, aby „buchla po stole“, ak Smer nemá sebareflexiu.
Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová interpretovala Melicherove slová ako podporu ruskej anexii Ukrajiny. Upozornila, že Ukrajina pod ruským vplyvom by znamenala zhoršenie bezpečnostnej situácie na Slovensku a s tým spojený dramatický nárast výdavkov na obranu. „Rovnako by to znamenalo stratu perspektívy rozvoja regiónov východného Slovenska, ktoré by mohli profitovať zo spolupráce s proeurópskou a slobodnou Ukrajinou,“ upozornila.
Líder PS Šimečka na sociálnej sieti vyhlásil, že scenár, ktorý Melicher opísal v realite znamená, že ruské vojenské základne a armáda budú na slovenských hraniciach.