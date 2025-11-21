Fico: Americký mierový plán pre Ukrajinu má podporu slovenskej vlády. Musí s ním však súhlasiť Ukrajina

„Prvou základnou podmienkou realizácie tohto obrovského plánu je súhlas Ukrajiny. Po druhé by som rád videl aktívnejšiu úlohu Európskej únie, pretože v pláne sa ráta okrem iného napríklad aj so 100 miliardami eur, ktoré by mala Únia použiť na obnovu a rekonštrukciu Ukrajiny. Ale okrem toho tam nevidíme vôbec nič, čo by vťahovalo Európsku úniu do rozhovorov,“ uviedol. Kritizoval pri tom zahraničnú politiku Európskej únie.
„Ak tento plán bude podpísaný, Rusko vyjde z tejto vojny ako totálny víťaz. Rusko vyjde z tejto vojny mimoriadne morálne a ekonomicky posilnené,“ povedal Fico. Podľa neho je terajší návrh „stokrát horší“ ako podmienky, ku ktorým Ukrajina mohla pristúpiť krátko po ruskej agresii. Fico opäť tvrdil, že európski politici vtedy podporovali vojnu. Predseda vlády poukázal okrem iného na tie časti amerického plánu, že Ukrajina nebude členom NATO a že príde o kontrolu nad niektorými oblasťami. Tieto záležitosti ako podmienku pre mierové riešenie konfliktu Fico spomínal už skôr.Čítajte viac Čo konkrétne ponúka Trump Rusku a Ukrajine? Toto je kompletných 28 bodov jeho plánu
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) na tlačovej konferencii úradu vlády vyhlásil, že vojna sa na Ukrajine začala „zvrhnutím demokraticky zvoleného prezidenta“ v roku 2014. „Na to bola reakcia Ruska, ktoré v zásade začalo, podľa vyjadrenia, chrániť záujmy svojich menšín, ktoré sú na Ukrajine, z toho vznikol konflikt,“ vyhlásil minister. Práve ochranou svojej menšiny Rusko často obhajuje napadnutie Ukrajiny.Čítajte viac Ukrajina vykonala zásadné úpravy v Trumpovom pláne. Hlavný vyjednávač reagoval na 'mierový návrh' pozitívne
Fico sa zastal námestníka slovenského ministra obrany Igora Melichera vo veci jeho výroku, že pre Slovensko by bolo najlepšie, ak by sa Ukrajina úplne dostala pod vplyv Ruska. Premiér tvrdil, že s ohľadom na obsah mierového plánu USA boli Melicherove vyjadrenia ešte mierne. Melichera do funkcie na ministerstve obrany navrhla Ficova strana Smer.Čítajte viac EÚ podporí mierový plán pre Ukrajinu pod jednou podmienkou, vyhlásila Kallasová
Zverejnený americký návrh predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že ukrajinská armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov. Za de facto ruské územie budú uznané Ruskom okupovaný Krymský polostrov a ukrajinské oblasti Donecká a Luhanská. Ukrajina sa ústavným dekrétom vzdá ambície vstúpiť do NATO a zostane krajinou bez jadrových zbraní. Mohla by sa však uchádzať o členstvo v EÚ. Na ochranu Ukrajiny by boli v Poľsku rozmiestnené stíhačky európskych štátov, ale na ukrajinskom území by nemali byť dislokované žiadne jednotky NATO.
Obsah plánu je podľa médií založený predovšetkým na ruských pozíciách, čo znamená, že Kyjev ho pravdepodobne odmietne. Ukrajina ho aktuálne skúma.